Лига чемпионов 2021-2022
Спарта Прага
1:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Летна
Рапид Вена
15' Желтая карточкаШтребингер Ричард
1:0
16' ПенальтиМоберг-Карлссон Давид
28
Виснер
Томаш
33
Ганцко
Давид
10
Дочкал
Борек
21
Пешек
Якуб
20
Гложек
Адам
30
Граймль
Лео
42
Шустер
Лион
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виснер ТомашЗащитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дочкал БорекПолузащитник
-
21 Пешек ЯкубНападающий
-
20 Гложек АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Геча МиланВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Защитник
-
41 Витик МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
-
36 Карабец АдамПолузащитник
- Нападающий
-
39 Юлиш ЛукашНападающий
-
Главный тренер: Врба Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейчи Ладислав II
|1
|0.5
|2.
|Дочкал Борек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|2
|1
|2.
|Аразе Кельвин
|0
|0
|3.
|Любичич Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штетина Лукаш
|1
|0
|2.
|Ганцко Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Граховац Срджан
|1
|0
|2.
|Виммер Кевин
|1
|0
|3.
|Стойкович Филип
|1
|0
|4.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спарта Прага
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Рапид Вена
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
Предыдущие игры
Спарта Прага Последние 20 матчей: +11 =4 -5Спарта Прага 3:2 Сигма Оломоуц Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага
Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Спарта Прага 6:1 Зброёвка Богемианс-1905 1:2 Спарта Прага Млада Болеслав 4:5 Спарта Прага Спарта Прага 3:1 Виктория Пльзень Спарта Прага 3:1 Баник Острава Спарта Прага 0:3 Славия Прага Слован Либерец 2:2 Спарта Прага Спарта Прага 4:2 Опава Пардубице 2:2 Спарта Прага Спарта Прага 1:0 Словацко Яблонец 1:0 Спарта Прага Славия Прага 2:0 Спарта Прага Спарта Прага 4:1 Яблонец Спарта Прага 7:2 Теплице Ческе-Будеевице 0:0 Спарта Прага
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =5 -5Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген
Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 0:0 Штурм Рапид Вена 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Хартберг
Последние игры между собой
Спарта Прага: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Конрадсен Мортен
|1
|1
Прогнозы на матч Спарта Прага 1:0 Рапид Вена
Исход игры
Спарта Прага
73.9% (99)
Ничья
21.6% (29)
Рапид Вена
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
53.38% (71)
Меньше
46.62% (62)
Обе команды забьют
Да
71.43% (95)
Нет
28.57% (38)
Популярный счёт
2:1 Спарта Прага
39.6% (53)
1:0 Спарта Прага
18.7% (25)
1:1 Ничья
18.7% (25)
3:1 Спарта Прага
6.7% (9)
2:0 Спарта Прага
6.7% (9)
1:2 Рапид Вена
3.7% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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