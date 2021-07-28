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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Спарта Прага
1:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Рапид Вена
0'
15' Желтая карточка
Штребингер Ричард
1:0
16' Пенальти
Моберг-Карлссон Давид
25'
1
Ница
Флорин
28
Виснер
Томаш
19
Штетина
Лукаш
33
Ганцко
Давид
17
Нильсен
Каспер
8
Павелка
Давид
37
Крейчи
Ладислав
II
10
Дочкал
Борек
21
Пешек
Якуб
20
Гложек
Адам
7
Моберг-Карлссон
Давид
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
6
Виммер
Кевин
31
Ульманн
Максимилиан
36
Аразе
Кельвин
42
Шустер
Лион
16
Петрович
Деян
27
Грюлль
Марко
9
Фунтас
Таксиархис
29
Кара
Эркан
Спарта Прага
4-3-3
Рапид Вена
4-4-2

Ход матча

15'
 
Штребингер Ричард
16'
Моберг-Карлссон Давид
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейчи Ладислав II 1 0.5
2. Дочкал Борек 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кнасмюлльнер Кристоф 2 1
2. Аразе Кельвин 0 0
3. Любичич Роберт 0 0

Карточки

Спарта Прага
# Игрок      
1. Штетина Лукаш 1 0
2. Ганцко Давид 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Граховац Срджан 1 0
2. Виммер Кевин 1 0
3. Стойкович Филип 1 0
4. Ульманн Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спарта Прага 100% (1) 0 0 0 0 0
 Рапид Вена 0 0 0 0 100% (2) 0

Предыдущие игры

Спарта Прага Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Спарта Прага 3:2 Сигма Оломоуц Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага
Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Спарта Прага 6:1 Зброёвка Богемианс-1905 1:2 Спарта Прага Млада Болеслав 4:5 Спарта Прага Спарта Прага 3:1 Виктория Пльзень Спарта Прага 3:1 Баник Острава Спарта Прага 0:3 Славия Прага Слован Либерец 2:2 Спарта Прага Спарта Прага 4:2 Опава Пардубице 2:2 Спарта Прага Спарта Прага 1:0 Словацко Яблонец 1:0 Спарта Прага Славия Прага 2:0 Спарта Прага Спарта Прага 4:1 Яблонец Спарта Прага 7:2 Теплице Ческе-Будеевице 0:0 Спарта Прага
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген
Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 0:0 Штурм Рапид Вена 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Хартберг

Последние игры между собой

Спарта Прага: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Лига чемпионов Рапид Вена 0:2 Спарта Прага Товарищеские матчи Спарта Прага 0:0 Рапид Вена Товарищеские матчи

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. Будё-Глимт Конрадсен Мортен 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letna Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Спарта Прага 74.1% (100)
X 21.5% (29)
Рапид Вена 4.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Прага
Ничья
Рапид Вена
1.98
3.95
4.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спарта Прага 1:0 Рапид Вена онлайн


Прогнозы на матч Спарта Прага 1:0 Рапид Вена

Исход игры
Спарта Прага
73.9% (99)
Ничья
21.6% (29)
Рапид Вена
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
53.38% (71)
Меньше
46.62% (62)
Обе команды забьют
Да
71.43% (95)
Нет
28.57% (38)
Популярный счёт
2:1 Спарта Прага
39.6% (53)
1:0 Спарта Прага
18.7% (25)
1:1 Ничья
18.7% (25)
3:1 Спарта Прага
6.7% (9)
2:0 Спарта Прага
6.7% (9)
1:2 Рапид Вена
3.7% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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