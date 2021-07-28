Лига чемпионов 2021-2022
Спарта Прага
2:0
Конец матча
Стадион: Летна
Рапид Вена
15' Желтая карточкаШтребингер Ричард
1:0
16' ПенальтиМоберг-Карлссон Давид
17' Желтая карточкаDietmar Kuehbauer
2:0
81' ГолПешек Якуб
89' Желтая карточкаВиммер Кевин
89' Желтая карточкаДочкал Борек
90' Желтая карточкаВиснер Томаш
28
Виснер
Томаш
33
Ганцко
Давид
10
Дочкал
Борек
21
Пешек
Якуб
20
Гложек
Адам
30
Граймль
Лео
42
Шустер
Лион
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виснер ТомашЗащитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дочкал БорекПолузащитник
-
21 Пешек ЯкубНападающий
-
20 Гложек АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Геча МиланВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Защитник
-
41 Витик МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
-
36 Карабец АдамПолузащитник
- Нападающий
-
39 Юлиш ЛукашНападающий
-
Главный тренер: Врба Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
16'
81'
2:0
89'
89'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пешек Якуб
|1
|0.5
|2.
|Крейчи Ладислав II
|1
|0.5
|3.
|Моберг-Карлссон Давид
|1 (1)
|0.5
|4.
|Дочкал Борек
|0
|0
|5.
|Крейчи Ладислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|2
|1
|2.
|Аразе Кельвин
|0
|0
|3.
|Любичич Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дочкал Борек
|1
|0
|2.
|Штетина Лукаш
|1
|0
|3.
|Ганцко Давид
|1
|0
|4.
|Виснер Томаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виммер Кевин
|2
|0
|2.
|Граховац Срджан
|1
|0
|3.
|Стойкович Филип
|1
|0
|4.
|Штребингер Ричард
|1
|0
|5.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|6.
|Dietmar Kuehbauer
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спарта Прага
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Рапид Вена
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
Предыдущие игры
Спарта Прага Последние 20 матчей: +11 =4 -5Спарта Прага 3:2 Сигма Оломоуц Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага
Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Спарта Прага 6:1 Зброёвка Богемианс-1905 1:2 Спарта Прага Млада Болеслав 4:5 Спарта Прага Спарта Прага 3:1 Виктория Пльзень Спарта Прага 3:1 Баник Острава Спарта Прага 0:3 Славия Прага Слован Либерец 2:2 Спарта Прага Спарта Прага 4:2 Опава Пардубице 2:2 Спарта Прага Спарта Прага 1:0 Словацко Яблонец 1:0 Спарта Прага Славия Прага 2:0 Спарта Прага Спарта Прага 4:1 Яблонец Спарта Прага 7:2 Теплице Ческе-Будеевице 0:0 Спарта Прага
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =5 -5Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген
Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 0:0 Штурм Рапид Вена 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Хартберг
Последние игры между собой
Спарта Прага: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|1
|1
Прогнозы на матч Спарта Прага 2:0 Рапид Вена
Исход игры
Спарта Прага
73.5% (100)
Ничья
22.1% (30)
Рапид Вена
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (72)
Меньше
46.67% (63)
Обе команды забьют
Да
71.85% (97)
Нет
28.15% (38)
Популярный счёт
2:1 Спарта Прага
39.7% (54)
1:1 Ничья
19.1% (26)
1:0 Спарта Прага
18.4% (25)
3:1 Спарта Прага
6.6% (9)
2:0 Спарта Прага
6.6% (9)
1:2 Рапид Вена
3.7% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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