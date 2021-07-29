Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

Фола
0:0
Первый тайм: 19'
Шахтёр Солигорск
0' 19'
Фола
Шахтёр Солигорск

Бомбардиры внутри турнира

Фола
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мустафич Мирза 1 1
2. Омосанья Майкл 1 1
3. Бенси Стефано 0 0
Шахтёр Солигорск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стасевич Игорь 1 1
2. Кендыш Юрий 0 0

Карточки

Фола
# Игрок      
Шахтёр Солигорск
# Игрок      
1. Стасевич Игорь 1 0
2. Бегунов Роман 1 0
3. Антич Никола 1 0
4. Дарбо Дембо 1 0
5. Сёке Юлиус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фола 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Шахтёр Солигорск 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Фола Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Женесс 0:3 Фола
Фола 5:0 Вильц Фола 5:0 Дифферданж Роданге-91 2:1 Фола Фола 5:2 Хостерт Этцелла 3:2 Фола Фола 2:3 Мондорф-ле-Бен Виктория Роспорт 1:5 Фола Фола 2:2 Свифт Эсперанж Прогрес 1:1 Фола Фола 5:0 Дюделанж Фола 4:0 Унион Титус Хамм Бенфика 0:2 Фола Страссен 1:4 Фола Фола 3:2 Расинг Юнион Мондорф-ле-Бен 1:2 Фола Дифферданж 1:4 Фола
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 Динамо-Брест
Слуцк 1:4 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:0 Витебск Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо Минск Неман 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ Ислочь 2:0 Шахтёр Солигорск Спутник 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 4:1 Славия Мозырь Шахтёр Солигорск 3:0 Сморгонь Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Минск Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ

Последние игры между собой

Фола: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Солигорск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
2. Дандолк Макмиллан Дэвид 3 0 0
3. Хонка Донгу Жан 3 0 0
4. Хибернианс Дегабриэль Юрген 3 0 0
5. Лиепая Додо Иларио 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    11'
    Около штрафной площади на фол нарвался Диалло - африканец ловко подставился под толчок в спину со стороны Скавыша.
  • 10'
    Арбитр спорит сейчас с Уассьерро - легионер "Фолы" полагает, что мяч ушёл за пределы поля от защитника Хадаркевича. Белорус в дискуссии не участвует.
  • 9'
    В центре поля Бегунов нейтрализовал Мустафича, который хотел дальним ударом забросить снаряд в сторону Бенси.
  • 8'
    "Шахтёр" пока чаще владеет инициативой - Стасевич доставил снаряд по воздуху в сторону Ахмеди, но того в подкате блестяще нейтрализовал Бенси.
  • Фол, нарушение
    7'
    На газоне очутился Фрере, которому по ногам бесцеремонно съездил Филипенко. Экс-защитник "Спартака" не получил "горчичник".
  • Офсайд
    6'
    В офсайде оказался Стасевич - белорус перестарался и проиграл несколько сантиметров последнему защитнику "Фолы".
  • 5'
    Мустафич включил прессинг и пытался запугать Гутора, но бывший игрок РПЛ не купился на ложные финты боснийца.
  • Фол, нарушение
    4'
    Снова фол - возле бровки по лицу получил Хадаркевич, который в июне провёл очень сильный матч против сборной Азербайджана.
  • 3'
    Солнечно сегодня в Люксембурге, да и зрители присутствуют на трибунах в небольшом количестве. Пожалуй, на одной из трибун есть порядка 200 человек.
  • Фол, нарушение
    2'
    Буквально сразу же Бегунов заработал штрафной удар - против него правила нарушил Фрере.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинается первый тайм!
  • До матча
  • Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня, 29-го июля, в рамках Лиги конференций столкнутся "Фола" и "Шахтёр". Для вас встречу прокомментирует Георгий Артмеладзе.
Прогнозы 131
Фола 29.8% (39)
X 16% (21)
Шахтёр Солигорск 54.2% (71)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фола
Ничья
Шахтёр Солигорск
5.30
4.50
1.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фола 0:0 Шахтёр Солигорск онлайн


Прогнозы на матч Фола 0:0 Шахтёр Солигорск

Исход игры
Фола
29.8% (39)
Ничья
16% (21)
Шахтёр Солигорск
54.2% (71)
Тотал 2.5
Больше
53.44% (70)
Меньше
46.56% (61)
Обе команды забьют
Да
64.12% (84)
Нет
35.88% (47)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Солигорск
32.1% (42)
2:1 Фола
13.7% (18)
1:1 Ничья
11.5% (15)
0:1 Шахтёр Солигорск
10.7% (14)
1:0 Фола
9.2% (12)
0:2 Шахтёр Солигорск
6.9% (9)
2:0 Фола
5.3% (7)
1:3 Шахтёр Солигорск
4.6% (6)
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