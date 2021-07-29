На газоне очутился Фрере, которому по ногам бесцеремонно съездил Филипенко. Экс-защитник "Спартака" не получил "горчичник".

"Шахтёр" пока чаще владеет инициативой - Стасевич доставил снаряд по воздуху в сторону Ахмеди, но того в подкате блестяще нейтрализовал Бенси.

В центре поля Бегунов нейтрализовал Мустафича, который хотел дальним ударом забросить снаряд в сторону Бенси.

Арбитр спорит сейчас с Уассьерро - легионер "Фолы" полагает, что мяч ушёл за пределы поля от защитника Хадаркевича. Белорус в дискуссии не участвует.

Около штрафной площади на фол нарвался Диалло - африканец ловко подставился под толчок в спину со стороны Скавыша.

6' В офсайде оказался Стасевич - белорус перестарался и проиграл несколько сантиметров последнему защитнику "Фолы".

5' Мустафич включил прессинг и пытался запугать Гутора, но бывший игрок РПЛ не купился на ложные финты боснийца.

4' Снова фол - возле бровки по лицу получил Хадаркевич, который в июне провёл очень сильный матч против сборной Азербайджана.

3' Солнечно сегодня в Люксембурге, да и зрители присутствуют на трибунах в небольшом количестве. Пожалуй, на одной из трибун есть порядка 200 человек.

2' Буквально сразу же Бегунов заработал штрафной удар - против него правила нарушил Фрере.