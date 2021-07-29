Лига конференций 2021-2022
Фола
0:0
Первый тайм: 19'
Шахтёр Солигорск
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Клейн ЖюльенЗащитник
- Защитник
-
12 Фрере БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диалло ЖюльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гранжан Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кендыш ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахмеди ВалонПолузащитник
- Нападающий
-
88 Дарбо ДембоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шатара МилошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Григорчук Роман
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мустафич Мирза
|1
|1
|2.
|Омосанья Майкл
|1
|1
|3.
|Бенси Стефано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стасевич Игорь
|1
|1
|2.
|Кендыш Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Стасевич Игорь
|1
|0
|2.
|Бегунов Роман
|1
|0
|3.
|Антич Никола
|1
|0
|4.
|Дарбо Дембо
|1
|0
|5.
|Сёке Юлиус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фола
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Шахтёр Солигорск
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Фола Последние 20 матчей: +13 =3 -4Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Женесс 0:3 Фола
Фола 5:0 Вильц Фола 5:0 Дифферданж Роданге-91 2:1 Фола Фола 5:2 Хостерт Этцелла 3:2 Фола Фола 2:3 Мондорф-ле-Бен Виктория Роспорт 1:5 Фола Фола 2:2 Свифт Эсперанж Прогрес 1:1 Фола Фола 5:0 Дюделанж Фола 4:0 Унион Титус Хамм Бенфика 0:2 Фола Страссен 1:4 Фола Фола 3:2 Расинг Юнион Мондорф-ле-Бен 1:2 Фола Дифферданж 1:4 Фола
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +15 =1 -4Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 Динамо-Брест
Слуцк 1:4 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:0 Витебск Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо Минск Неман 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ Ислочь 2:0 Шахтёр Солигорск Спутник 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 4:1 Славия Мозырь Шахтёр Солигорск 3:0 Сморгонь Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Минск Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ
Последние игры между собой
Фола: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Солигорск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Партизани
|Жуниор Стенио
|4
|0
|0
|2.
|Дандолк
|Макмиллан Дэвид
|3
|0
|0
|3.
|Хонка
|Донгу Жан
|3
|0
|0
|4.
|Хибернианс
|Дегабриэль Юрген
|3
|0
|0
|5.
|Лиепая
|Додо Иларио
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Карабах
|Медведев Максим
|0
|1
Прогнозы на матч Фола 0:0 Шахтёр Солигорск
Исход игры
Фола
29.8% (39)
Ничья
16% (21)
Шахтёр Солигорск
54.2% (71)
Тотал 2.5
Больше
53.44% (70)
Меньше
46.56% (61)
Обе команды забьют
Да
64.12% (84)
Нет
35.88% (47)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Солигорск
32.1% (42)
2:1 Фола
13.7% (18)
1:1 Ничья
11.5% (15)
0:1 Шахтёр Солигорск
10.7% (14)
1:0 Фола
9.2% (12)
0:2 Шахтёр Солигорск
6.9% (9)
2:0 Фола
5.3% (7)
1:3 Шахтёр Солигорск
4.6% (6)
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