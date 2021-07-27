Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

Фола
 
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Шахтёр Солигорск

Бомбардиры внутри турнира

Фола
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мустафич Мирза 1 1
2. Омосанья Майкл 1 1
3. Бенси Стефано 0 0
Шахтёр Солигорск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стасевич Игорь 1 1
2. Кендыш Юрий 0 0

Карточки

Фола
# Игрок      
Шахтёр Солигорск
# Игрок      
1. Стасевич Игорь 1 0
2. Бегунов Роман 1 0
3. Антич Никола 1 0
4. Дарбо Дембо 1 0
5. Сёке Юлиус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фола 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Шахтёр Солигорск 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Фола Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Женесс 0:3 Фола
Фола 5:0 Вильц Фола 5:0 Дифферданж Роданге-91 2:1 Фола Фола 5:2 Хостерт Этцелла 3:2 Фола Фола 2:3 Мондорф-ле-Бен Виктория Роспорт 1:5 Фола Фола 2:2 Свифт Эсперанж Прогрес 1:1 Фола Фола 5:0 Дюделанж Фола 4:0 Унион Титус Хамм Бенфика 0:2 Фола Страссен 1:4 Фола Фола 3:2 Расинг Юнион Мондорф-ле-Бен 1:2 Фола Дифферданж 1:4 Фола
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 Динамо-Брест
Слуцк 1:4 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:0 Витебск Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо Минск Неман 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ Ислочь 2:0 Шахтёр Солигорск Спутник 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 4:1 Славия Мозырь Шахтёр Солигорск 3:0 Сморгонь Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Минск Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ

Последние игры между собой

Фола: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Солигорск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
2. Хонка Донгу Жан 3 0 0
3. Лиепая Додо Иларио 3 0 0
4. Нью-Сейнтс Смит Лео 3 0 0
5. Жилина Дурис Давид 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фола - Шахтёр Солигорск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июля 2021, осталось 2 дня 14 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Фола 48.5% (16)
    X 9.1% (3)
    Шахтёр Солигорск 42.4% (14)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Фола - Шахтёр Солигорск онлайн


    Прогнозы на матч Фола - Шахтёр Солигорск

    Исход игры
    Фола
    48.5% (16)
    Ничья
    9.1% (3)
    Шахтёр Солигорск
    42.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (15)
    Меньше
    54.55% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    51.52% (17)
    Нет
    48.48% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Шахтёр Солигорск
    24.2% (8)
    2:1 Фола
    21.2% (7)
    1:0 Фола
    18.2% (6)
    0:1 Шахтёр Солигорск
    15.2% (5)
    2:0 Фола
    9.1% (3)
    1:1 Ничья
    6.1% (2)
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