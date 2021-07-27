Лига конференций 2021-2022
Фола
Позже
Шахтёр Солигорск
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мустафич Мирза
|1
|1
|2.
|Омосанья Майкл
|1
|1
|3.
|Бенси Стефано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стасевич Игорь
|1
|1
|2.
|Кендыш Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Стасевич Игорь
|1
|0
|2.
|Бегунов Роман
|1
|0
|3.
|Антич Никола
|1
|0
|4.
|Дарбо Дембо
|1
|0
|5.
|Сёке Юлиус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фола
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Шахтёр Солигорск
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Фола Последние 20 матчей: +13 =3 -4Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Женесс 0:3 Фола
Фола 5:0 Вильц Фола 5:0 Дифферданж Роданге-91 2:1 Фола Фола 5:2 Хостерт Этцелла 3:2 Фола Фола 2:3 Мондорф-ле-Бен Виктория Роспорт 1:5 Фола Фола 2:2 Свифт Эсперанж Прогрес 1:1 Фола Фола 5:0 Дюделанж Фола 4:0 Унион Титус Хамм Бенфика 0:2 Фола Страссен 1:4 Фола Фола 3:2 Расинг Юнион Мондорф-ле-Бен 1:2 Фола Дифферданж 1:4 Фола
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +15 =1 -4Шахтёр Солигорск 1:2 Фола Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 Динамо-Брест
Слуцк 1:4 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:0 Витебск Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо Минск Неман 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ Ислочь 2:0 Шахтёр Солигорск Спутник 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 4:1 Славия Мозырь Шахтёр Солигорск 3:0 Сморгонь Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Минск Шахтёр Солигорск 0:0 БАТЭ
Последние игры между собой
Фола: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Солигорск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Партизани
|Жуниор Стенио
|4
|0
|0
|2.
|Хонка
|Донгу Жан
|3
|0
|0
|3.
|Лиепая
|Додо Иларио
|3
|0
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Смит Лео
|3
|0
|0
|5.
|Жилина
|Дурис Давид
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Карабах
|Медведев Максим
|0
|1
Прогнозы на матч Фола - Шахтёр Солигорск
Исход игры
Фола
48.5% (16)
Ничья
9.1% (3)
Шахтёр Солигорск
42.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (15)
Меньше
54.55% (18)
Обе команды забьют
Да
51.52% (17)
Нет
48.48% (16)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Солигорск
24.2% (8)
2:1 Фола
21.2% (7)
1:0 Фола
18.2% (6)
0:1 Шахтёр Солигорск
15.2% (5)
2:0 Фола
9.1% (3)
1:1 Ничья
6.1% (2)
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