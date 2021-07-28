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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
ЧФР Клуж
2:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Линкольн
0'
9' Желтая карточка
Бритто Итан
1:0
18' Гол
Майк Сестор
2:0
58' Гол
Сигурьонссон Рунар
69'
87
Арлаускис
Гедрюс
16
Сушич
Матео
6
Граовац
Даниэль
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
28
Хобан
Овидиу
8
Сигурьонссон
Рунар
11
Кипчу
Александру
10
Дяк
Чиприан
7
Паун-Александру
Константин
22
Дебелюх
Габриэл
1
Солер
Мануэль
5
Уайзмэн
Скотт
14
Чиполина
Рой
6
Лопеш
Бернарду
16
Тоскано
Хесус
26
Яхая
Мустафа
17
Роса
Маркос
20
Карралеро
Фернандо
10
Уолкер
Лайам
29
Гомес
Кике
66
Бритто
Итан
ЧФР Клуж
4-2-3-1
Линкольн
4-3-3

Ход матча

9'
 
Бритто Итан
18'
Майк Сестор
(Сигурьонссон Рунар)
1:0
46'
Тахири Анас
Дяк Чиприан
 
46'
Родригес Хонатан
Хобан Овидиу
 
46'
 
Торилья Грэм
Бритто Итан
58'
Сигурьонссон Рунар
2:0
62'
Омрани Билель
Дебелюх Габриэл
 
62'
Костаче Ионуц
Кипчу Александру
 
68'
 
Окран Эммануэль
Карралеро Фернандо
68'
 
Гомес Бриан
Роса Маркос

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 5 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сигурьонссон Рунар 2 0.5
2. Дебелюх Габриэл 2 0.5
3. Дяк Чиприан 1 0.25
4. Омрани Билель 1 0.25
5. Кипчу Александру 1 0.25
6. Майк Сестор 1 0.25
Линкольн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Барр Тиджей 2 0.5
2. Уолкер Лайам 2 (2) 0.5
3. Карралеро Фернандо 1 0.25
4. Бритто Итан 1 0.25
5. Ронан Киан 1 0.25
6. Роса Маркос 1 0.25
7. Чиполина Рой 0 0
8. Гомес Кике 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Омрани Билель 2 0
2. Родригес Хонатан II 2 0
3. Кипчу Александру 1 0
4. Паун-Александру Константин 1 0
5. Буэнна Рашид 1 0
6. Дебелюх Габриэл 1 0
Линкольн
# Игрок      
1. Бритто Итан 3 0
2. Уолкер Лайам 1 0
3. Яхая Мустафа 1 0
4. Лопеш Бернарду 1 0
5. Тоскано Хесус 1 0
6. Роса Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 ЧФР Клуж 16.67% (1) 16.67% (1) 0 50% (3) 0 0 16.67% (1)
 Линкольн 0 25% (2) 25% (2) 25% (2) 25% (2) 0 0

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 1:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова Борац Баня-Лука 2:1 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Борац Баня-Лука Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Сепси Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Ботошани ЧФР Клуж 1:2 Университатя Крайова Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест
Линкольн Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Линкольн 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Глэйсиз Юнайтед 0:2 Линкольн
Линкольн 3:0 Лайонз Гибралтар Сент-Джозефс 2:2 Линкольн Монс Кальпе 0:4 Линкольн Линкольн 1:0 Линкс Линкольн 3:1 Европа Лайонз Гибралтар 1:1 Линкольн Линкольн 0:1 Сент-Джозефс Линкольн 5:1 Монс Кальпе Линкс 0:7 Линкольн Европа 0:3 Линкольн Линкольн 4:2 Сент-Джозефс Глэйсиз Юнайтед 0:3 Линкольн Линкольн 2:0 Манчестер-62 Линкс 2:0 Линкольн Линкольн 3:0 Лайонз Гибралтар Европа Поинт 1:6 Линкольн

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Линкольн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Линкольн 1:2 ЧФР Клуж Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. Будё-Глимт Конрадсен Мортен 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Майк Сестор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Бритто Итан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
ЧФР Клуж 97.1% (133)
X 2.9% (4)
Линкольн 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Линкольн
1.21
9.21
37.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЧФР Клуж 2:0 Линкольн онлайн


Прогнозы на матч ЧФР Клуж 2:0 Линкольн

Исход игры
ЧФР Клуж
97.1% (133)
Ничья
2.9% (4)
Линкольн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (60)
Меньше
55.56% (75)
Обе команды забьют
Да
23.7% (32)
Нет
76.3% (103)
Популярный счёт
2:0 ЧФР Клуж
41.6% (57)
3:0 ЧФР Клуж
19% (26)
2:1 ЧФР Клуж
12.4% (17)
1:0 ЧФР Клуж
10.9% (15)
3:1 ЧФР Клуж
8% (11)
4:0 ЧФР Клуж
2.9% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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