Лига чемпионов 2021-2022
ЧФР Клуж
2:0
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
Линкольн
9' Желтая карточкаБритто Итан
1:0
18' ГолМайк Сестор
2:0
58' ГолСигурьонссон Рунар
88' Желтая карточкаТоскано Хесус
16
Сушич
Матео
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
28
Хобан
Овидиу
10
Дяк
Чиприан
14
Чиполина
Рой
26
Яхая
Мустафа
17
Роса
Маркос
10
Уолкер
Лайам
29
Гомес
Кике
66
Бритто
Итан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Чиполина РойЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Яхая МустафаПолузащитник
-
17 Роса МаркосПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уолкер ЛайамНападающий
-
29 Гомес КикеНападающий
-
66 Бритто ИтанНападающий
- Запасные игроки
-
13 Голдвин КайлВратарь
- Защитник
-
21 Мур ЛеонЗащитник
-
24 Сержант ДжекЗащитник
- Полузащитник
-
15 Гомес БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Raul Castillo
Ход матча
9'
18'
58'
79'
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
6 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.5
|2.
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.5
|3.
|Дяк Чиприан
|1
|0.25
|4.
|Омрани Билель
|1
|0.25
|5.
|Кипчу Александру
|1
|0.25
|6.
|Майк Сестор
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Барр Тиджей
|2
|0.5
|2.
|Уолкер Лайам
|2 (2)
|0.5
|3.
|Карралеро Фернандо
|1
|0.25
|4.
|Бритто Итан
|1
|0.25
|5.
|Ронан Киан
|1
|0.25
|6.
|Роса Маркос
|1
|0.25
|7.
|Чиполина Рой
|0
|0
|8.
|Гомес Кике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омрани Билель
|2
|0
|2.
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|3.
|Кипчу Александру
|1
|0
|4.
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|5.
|Буэнна Рашид
|1
|0
|6.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бритто Итан
|3
|0
|2.
|Тоскано Хесус
|2
|0
|3.
|Уолкер Лайам
|1
|0
|4.
|Яхая Мустафа
|1
|0
|5.
|Лопеш Бернарду
|1
|0
|6.
|Роса Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|ЧФР Клуж
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|50% (4)
|0
|0
|12.5% (1)
|Линкольн
|0
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +14 =2 -4Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 1:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова Борац Баня-Лука 2:1 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Борац Баня-Лука Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Сепси Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Ботошани ЧФР Клуж 1:2 Университатя Крайова Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест
Линкольн Последние 20 матчей: +14 =3 -3Линкольн 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Глэйсиз Юнайтед 0:2 Линкольн
Линкольн 3:0 Лайонз Гибралтар Сент-Джозефс 2:2 Линкольн Монс Кальпе 0:4 Линкольн Линкольн 1:0 Линкс Линкольн 3:1 Европа Лайонз Гибралтар 1:1 Линкольн Линкольн 0:1 Сент-Джозефс Линкольн 5:1 Монс Кальпе Линкс 0:7 Линкольн Европа 0:3 Линкольн Линкольн 4:2 Сент-Джозефс Глэйсиз Юнайтед 0:3 Линкольн Линкольн 2:0 Манчестер-62 Линкс 2:0 Линкольн Линкольн 3:0 Лайонз Гибралтар Европа Поинт 1:6 Линкольн
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Линкольн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|1
|1
Прогнозы на матч ЧФР Клуж 2:0 Линкольн
Исход игры
ЧФР Клуж
97.1% (133)
Ничья
2.9% (4)
Линкольн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (60)
Меньше
55.56% (75)
Обе команды забьют
Да
23.7% (32)
Нет
76.3% (103)
Популярный счёт
2:0 ЧФР Клуж
41.6% (57)
3:0 ЧФР Клуж
19% (26)
2:1 ЧФР Клуж
12.4% (17)
1:0 ЧФР Клуж
10.9% (15)
3:1 ЧФР Клуж
8% (11)
4:0 ЧФР Клуж
2.9% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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