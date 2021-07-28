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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
ЧФР Клуж
2:0
Конец матча

Стадион:
Линкольн
0'
9' Желтая карточка
Бритто Итан
1:0
18' Гол
Майк Сестор
2:0
58' Гол
Сигурьонссон Рунар
88' Желтая карточка
Тоскано Хесус
90'+5
87
Арлаускис
Гедрюс
16
Сушич
Матео
6
Граовац
Даниэль
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
28
Хобан
Овидиу
8
Сигурьонссон
Рунар
11
Кипчу
Александру
10
Дяк
Чиприан
7
Паун-Александру
Константин
22
Дебелюх
Габриэл
1
Солер
Мануэль
5
Уайзмэн
Скотт
14
Чиполина
Рой
6
Лопеш
Бернарду
16
Тоскано
Хесус
26
Яхая
Мустафа
17
Роса
Маркос
20
Карралеро
Фернандо
10
Уолкер
Лайам
29
Гомес
Кике
66
Бритто
Итан
ЧФР Клуж
4-2-3-1
Линкольн
4-3-3

Ход матча

9'
 
Бритто Итан
18'
Майк Сестор
(Сигурьонссон Рунар)
1:0
46'
Тахири Анас
Дяк Чиприан
 
46'
Родригес Хонатан
Хобан Овидиу
 
46'
 
Торилья Грэм
Бритто Итан
58'
Сигурьонссон Рунар
2:0
62'
Омрани Билель
Дебелюх Габриэл
 
62'
Костаче Ионуц
Кипчу Александру
 
68'
 
Окран Эммануэль
Карралеро Фернандо
68'
 
Гомес Бриан
Роса Маркос
74'
Фофана Гессума
Сигурьонссон Рунар
 
79'
 
Кашаро Ли
Гомес Кике
88'
 
Тоскано Хесус
90'
 
Сержант Джек
Чиполина Рой

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 6 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сигурьонссон Рунар 2 0.5
2. Дебелюх Габриэл 2 0.5
3. Дяк Чиприан 1 0.25
4. Омрани Билель 1 0.25
5. Кипчу Александру 1 0.25
6. Майк Сестор 1 0.25
Линкольн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Барр Тиджей 2 0.5
2. Уолкер Лайам 2 (2) 0.5
3. Карралеро Фернандо 1 0.25
4. Бритто Итан 1 0.25
5. Ронан Киан 1 0.25
6. Роса Маркос 1 0.25
7. Чиполина Рой 0 0
8. Гомес Кике 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Омрани Билель 2 0
2. Родригес Хонатан II 2 0
3. Кипчу Александру 1 0
4. Паун-Александру Константин 1 0
5. Буэнна Рашид 1 0
6. Дебелюх Габриэл 1 0
Линкольн
# Игрок      
1. Бритто Итан 3 0
2. Тоскано Хесус 2 0
3. Уолкер Лайам 1 0
4. Яхая Мустафа 1 0
5. Лопеш Бернарду 1 0
6. Роса Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 ЧФР Клуж 12.5% (1) 25% (2) 0 50% (4) 0 0 12.5% (1)
 Линкольн 0 25% (2) 25% (2) 25% (2) 25% (2) 0 0

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 1:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:2 Университатя Крайова Борац Баня-Лука 2:1 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Борац Баня-Лука Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Сепси Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Ботошани ЧФР Клуж 1:2 Университатя Крайова Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест
Линкольн Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Линкольн 1:2 ЧФР Клуж Линкольн 5:0 Фола Фола 2:2 Линкольн Глэйсиз Юнайтед 0:2 Линкольн
Линкольн 3:0 Лайонз Гибралтар Сент-Джозефс 2:2 Линкольн Монс Кальпе 0:4 Линкольн Линкольн 1:0 Линкс Линкольн 3:1 Европа Лайонз Гибралтар 1:1 Линкольн Линкольн 0:1 Сент-Джозефс Линкольн 5:1 Монс Кальпе Линкс 0:7 Линкольн Европа 0:3 Линкольн Линкольн 4:2 Сент-Джозефс Глэйсиз Юнайтед 0:3 Линкольн Линкольн 2:0 Манчестер-62 Линкс 2:0 Линкольн Линкольн 3:0 Лайонз Гибралтар Европа Поинт 1:6 Линкольн

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Линкольн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Линкольн 1:2 ЧФР Клуж Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Майк Сестор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Бритто Итан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
ЧФР Клуж 97.1% (133)
X 2.9% (4)
Линкольн 0% (0)
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Где смотреть матч ЧФР Клуж 2:0 Линкольн онлайн


Прогнозы на матч ЧФР Клуж 2:0 Линкольн

Исход игры
ЧФР Клуж
97.1% (133)
Ничья
2.9% (4)
Линкольн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (60)
Меньше
55.56% (75)
Обе команды забьют
Да
23.7% (32)
Нет
76.3% (103)
Популярный счёт
2:0 ЧФР Клуж
41.6% (57)
3:0 ЧФР Клуж
19% (26)
2:1 ЧФР Клуж
12.4% (17)
1:0 ЧФР Клуж
10.9% (15)
3:1 ЧФР Клуж
8% (11)
4:0 ЧФР Клуж
2.9% (4)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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