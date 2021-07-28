Лига чемпионов 2021-2022
Лудогорец
1:0
Перерыв
Стадион: Лудогорец Арена
Мура
1:0
4' ГолСотириу Пиерос
35' Желтая карточкаТекпетей Бернард
95
Соуза
Коули
30
Горенц
Ян
11
Коуш
Жига
10
Коутер
Нино
20
Хорват
Томи
23
Штурм
Клемен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Соуза КоулиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
4 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
32 Жосуэ СаЗащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
-
88 ВандерсонПолузащитник
-
10 Ману ЭлвисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Valdas Dambrauskas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Горенц ЯнЗащитник
-
11 Коуш ЖигаПолузащитник
-
10 Коутер НиноПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Хорват ТомиПолузащитник
-
23 Штурм КлеменПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрьявец ЛанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бркич МаркоПолузащитник
-
24 Ципот ТиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
Ход матча
4'
35'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Коули
|1
|0.25
|2.
|Сотириу Пиерос
|1
|0.25
|3.
|Десподов Кирилл
|1
|0.25
|4.
|Чибота Мавис
|0
|0
|5.
|Текпетей Бернард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клепач Михаель
|2
|0.5
|2.
|Бобичанец Лука
|2 (1)
|0.5
|3.
|Коутер Нино
|1
|0.25
|4.
|Коуш Жига
|1
|0.25
|5.
|Карничник Зан
|0
|0
|6.
|Хорват Томи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пластун Игорь
|1
|0
|2.
|Десподов Кирилл
|1
|0
|3.
|Текпетей Бернард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коутер Нино
|1
|0
|2.
|Козар Ален
|1
|0
|3.
|Карничник Зан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лудогорец
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Мура
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Лудогорец Последние 20 матчей: +13 =3 -4Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец Мура 0:0 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец
Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец Лудогорец 4:1 Арда Карджали ЦСКА София 4:1 Лудогорец Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 3:1 Берое Ботев Пловдив 0:2 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА-1948 Левски София 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 ЦСКА София Лудогорец 1:0 Монтана ЦСКА София 1:1 Лудогорец Царско Село 1:1 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 1:0 Арда Карджали
Мура Последние 20 матчей: +9 =6 -5Копер 3:2 Мура Мура 0:0 Лудогорец Мура 0:3 Табор Сежана Мура 5:0 Шкендия
Последние игры между собой
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Мура: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Конрадсен Мортен
|1
|1
Прогнозы на матч Лудогорец 1:0 Мура
Исход игры
Лудогорец
95.5% (128)
Ничья
2.2% (3)
Мура
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
19.55% (26)
Меньше
80.45% (107)
Обе команды забьют
Да
18.8% (25)
Нет
81.2% (108)
Популярный счёт
2:0 Лудогорец
47.8% (64)
1:0 Лудогорец
28.4% (38)
2:1 Лудогорец
11.9% (16)
3:1 Лудогорец
4.5% (6)
1:1 Ничья
1.5% (2)
3:0 Лудогорец
1.5% (2)
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