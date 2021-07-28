Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Лудогорец
3:1
Конец матча

Стадион:
Мура
0'
1:0
4' Гол
Сотириу Пиерос
35' Желтая карточка
Текпетей Бернард
50' Желтая карточка
Десподов Кирилл
1:1
64' Гол
Хорват Томи
2:1
82' Гол
Ману Элвис
3:1
90' Гол
Соуза Коули
90' Желтая карточка
Соуза Коули
90'+6
71
Кахлина
Кристиян
22
Икоко
Джордан
30
Пластун
Игорь
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
95
Соуза
Коули
8
Гонсалвеш
Клод
7
Сантана
Алекс
11
Десподов
Кирилл
19
Сотириу
Пиерос
37
Текпетей
Бернард
69
Обрадович
Матко
21
Карничник
Зан
9
Марушко
Матик
30
Горенц
Ян
11
Коуш
Жига
10
Коутер
Нино
8
Бобичанец
Лука
20
Хорват
Томи
23
Штурм
Клемен
47
Клепач
Михаель
2
Ципот
Кай
Лудогорец
4-3-3
Мура
3-5-2

Ход матча

4'
Сотириу Пиерос
(Текпетей Бернард)
1:0
35'
Текпетей Бернард
 
46'
Вандерсон
Текпетей Бернард
 
50'
Десподов Кирилл
 
58'
 
Мандич Станиша
Ципот Кай
64'
1:1
Хорват Томи
(Коуш Жига)
64'
Баджи Стефан
Сантана Алекс
 
76'
Ману Элвис
Сотириу Пиерос
 
82'
Ману Элвис
(Соуза Коули)
2:1
83'
 
Ципот Тио
Коуш Жига
85'
 
Мароса Амадей
Клепач Михаель
85'
 
Пуцко Клемен
Штурм Клемен
90'
Соуза Коули
(Вандерсон Кристалдо)
3:1
90'
Соуза Коули
 
90'
Янков Доминик
Соуза Коули
 
90'
Чибота Мавис
Десподов Кирилл
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Коули 2 0.5
2. Сотириу Пиерос 1 0.25
3. Ману Элвис 1 0.25
4. Десподов Кирилл 1 0.25
5. Вандерсон Кристалдо 0 0
6. Чибота Мавис 0 0
7. Текпетей Бернард 0 0
Мура
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клепач Михаель 2 0.5
2. Бобичанец Лука 2 (1) 0.5
3. Коуш Жига 1 0.25
4. Хорват Томи 1 0.25
5. Коутер Нино 1 0.25
6. Карничник Зан 0 0

Карточки

Лудогорец
# Игрок      
1. Десподов Кирилл 2 0
2. Пластун Игорь 1 0
3. Текпетей Бернард 1 0
4. Соуза Коули 1 0
Мура
# Игрок      
1. Коутер Нино 1 0
2. Козар Ален 1 0
3. Карничник Зан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лудогорец 20% (1) 0 0 0 20% (1) 60% (3)
 Мура 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Лудогорец Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Локомотив Пловдив 1:3 Лудогорец Мура 0:0 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА София Шахтёр Солигорск 0:1 Лудогорец
Лудогорец 1:0 Шахтёр Солигорск Лудогорец 3:0 ЛАСК ЦСКА-1948 3:1 Лудогорец Лудогорец 4:1 Арда Карджали ЦСКА София 4:1 Лудогорец Лудогорец 1:2 Локомотив Пловдив Лудогорец 3:1 Берое Ботев Пловдив 0:2 Лудогорец Лудогорец 4:0 ЦСКА-1948 Левски София 0:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 ЦСКА София Лудогорец 1:0 Монтана ЦСКА София 1:1 Лудогорец Царско Село 1:1 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 1:0 Арда Карджали
Мура Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Копер 3:2 Мура Мура 0:0 Лудогорец Мура 0:3 Табор Сежана Мура 5:0 Шкендия
Шкендия 0:1 Мура Ростов 4:0 Мура Марибор 1:3 Мура Мура 3:0 Домжале Алюминий 0:0 Мура Мура 2:2 Браво Мура 2:1 Копер Горица 1:5 Мура Мура 3:0 Олимпия Любляна Табор Сежана 3:1 Мура Мура 0:0 Целе Мура 0:0 Марибор Домжале 1:1 Мура Мура 2:0 Алюминий Браво 0:1 Мура Копер 1:0 Мура

Последние игры между собой

Лудогорец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Мура: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Мура 0:0 Лудогорец Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Текпетей Бернард получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Сотириу Пиерос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Лудогорец 95.5% (128)
X 2.2% (3)
Мура 2.2% (3)
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Где смотреть матч Лудогорец 3:1 Мура онлайн


Прогнозы на матч Лудогорец 3:1 Мура

Исход игры
Лудогорец
95.5% (128)
Ничья
2.2% (3)
Мура
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
19.55% (26)
Меньше
80.45% (107)
Обе команды забьют
Да
18.8% (25)
Нет
81.2% (108)
Популярный счёт
2:0 Лудогорец
47.8% (64)
1:0 Лудогорец
28.4% (38)
2:1 Лудогорец
11.9% (16)
3:1 Лудогорец
4.5% (6)
1:1 Ничья
1.5% (2)
3:0 Лудогорец
1.5% (2)
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