Украина: Премьер-лига 2021-2022
Минай
0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Авангард (Ужгород)
Александрия
4' Желтая карточкаПетрусенко Aлександр
12' Желтая карточкаШастал Дмитрий
39' Желтая карточкаТретьяков Максим
45' Желтая карточкаБабогло Владислав
17
Кныш
Данило
25
Горин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кныш ДанилоЗащитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Матич МиславЗащитник
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Yury Gura
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калюжный Иван
|1
|0.5
|2.
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бабогло Владислав
|2
|0
|2.
|Третьяков Максим
|1
|0
|3.
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|4.
|Билык Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Александрия
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: +3 =3 -14Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай
Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай
Александрия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия
Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов
Последние игры между собой
Минай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Александрия
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Минай
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Минай
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ингулец
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Александрия
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Минай
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Верес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Десна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|0
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|2
|0
|0
|3.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|2
|0
|0
|4.
|Десна
|Завийский Тарас
|1
|0
|1
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|2.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|3.
|Колос Ковалёвка
|Ситчинава Ника
|2
|0
|4.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|2
|0
|5.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|2
|0
Прогнозы на матч Минай 0:0 Александрия
Исход игры
Минай
9% (12)
Ничья
19.5% (26)
Александрия
71.4% (95)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (36)
Меньше
72.73% (96)
Обе команды забьют
Да
43.18% (57)
Нет
56.82% (75)
Популярный счёт
0:1 Александрия
37.6% (50)
1:2 Александрия
22.6% (30)
1:1 Ничья
16.5% (22)
0:2 Александрия
9% (12)
1:0 Минай
6% (8)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:1 Минай
2.3% (3)
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