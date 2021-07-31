Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Минай
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Александрия
0'
4' Желтая карточка
Петрусенко Aлександр
12' Желтая карточка
Шастал Дмитрий
39' Желтая карточка
Третьяков Максим
45' Желтая карточка
Бабогло Владислав
52'
1
Кучер
Даниил
17
Кныш
Данило
25
Горин
Олег
2
Векляк
Богдан
13
Viktor
Lykhovydko
3
Багайоко
Сиака
7
Кулиев
Эльдар
9
Билоног
Дмитрий
6
Петрусенко
Aлександр
8
Хахлев
Алексей
11
Селезнёв
Евгений
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
29
Цуриков
Андрей
7
Шастал
Дмитрий
27
Демченко
Александр
8
Калюжный
Иван
10
Третьяков
Максим
6
Ковалец
Кирилл
99
Устименко
Денис
Минай
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калюжный Иван 1 0.5
2. Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Петрусенко Aлександр 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Бабогло Владислав 2 0
2. Третьяков Максим 1 0
3. Шастал Дмитрий 1 0
4. Билык Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 0 0 0 0 0 0
 Александрия 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай
Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай
Александрия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия
Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов

Последние игры между собой

Минай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Александрия 3:0 Минай Премьер-лига Александрия 3:0 Минай Кубок Минай 1:0 Александрия Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Александрия 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Металлист-1925 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Минай 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Днепр-1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ворскла Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Металлист-1925 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ворскла Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Минай 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Днепр-1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ингулец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Александрия 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Днепр-1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Минай 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Верес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Десна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 0
2. Днепр-1 Довбик Артём 2 0 0
3. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 2 0 0
4. Десна Завийский Тарас 1 0 1
5. Ворскла Степанюк Руслан 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
2. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
3. Колос Ковалёвка Ситчинава Ника 2 0
4. Львов Ньярко Эрнест 2 0
5. Александрия Бабогло Владислав 2 0
Весь список
Прогнозы 133
Минай 9% (12)
X 19.5% (26)
Александрия 71.4% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Александрия
5.55
3.68
2.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Минай 0:0 Александрия онлайн


Прогнозы на матч Минай 0:0 Александрия

Исход игры
Минай
9% (12)
Ничья
19.5% (26)
Александрия
71.4% (95)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (36)
Меньше
72.73% (96)
Обе команды забьют
Да
43.18% (57)
Нет
56.82% (75)
Популярный счёт
0:1 Александрия
37.6% (50)
1:2 Александрия
22.6% (30)
1:1 Ничья
16.5% (22)
0:2 Александрия
9% (12)
1:0 Минай
6% (8)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:1 Минай
2.3% (3)
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