Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Минай
1:0
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
4' Желтая карточка
Петрусенко Aлександр
12' Желтая карточка
Шастал Дмитрий
39' Желтая карточка
Третьяков Максим
45' Желтая карточка
Бабогло Владислав
45' Желтая карточка
Селезнёв Евгений
61' Желтая карточка
Одарюк Владимир
73' Желтая карточка
Багайоко Сиака
1:0
90' Гол
Oleg Vyshnevskyi
90'+6
1
Кучер
Даниил
17
Кныш
Данило
25
Горин
Олег
2
Векляк
Богдан
13
Viktor
Lykhovydko
3
Багайоко
Сиака
7
Кулиев
Эльдар
9
Билоног
Дмитрий
6
Петрусенко
Aлександр
8
Хахлев
Алексей
11
Селезнёв
Евгений
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
29
Цуриков
Андрей
7
Шастал
Дмитрий
27
Демченко
Александр
8
Калюжный
Иван
10
Третьяков
Максим
6
Ковалец
Кирилл
99
Устименко
Денис
Минай
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Oleg Vyshnevskyi 1 1
2. Гончар Игорь 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калюжный Иван 1 0.5
2. Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Селезнёв Евгений 1 0
2. Багайоко Сиака 1 0
3. Петрусенко Aлександр 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Бабогло Владислав 2 0
2. Третьяков Максим 1 0
3. Одарюк Владимир 1 0
4. Шастал Дмитрий 1 0
5. Билык Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 0 0 0 0 0 100% (1)
 Александрия 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай
Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай
Александрия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия
Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов

Последние игры между собой

Минай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Александрия 3:0 Минай Премьер-лига Александрия 3:0 Минай Кубок Минай 1:0 Александрия Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Александрия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Металлист-1925 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Днепр-1 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Ворскла Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Черноморец Од 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Металлист-1925 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Черноморец Од 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ворскла Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Днепр-1 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ингулец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Александрия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Днепр-1 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Мариуполь Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Верес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Олимпик Донецк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Десна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Черноморец Од 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 0
2. Днепр-1 Довбик Артём 2 0 0
3. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 2 0 0
4. Десна Завийский Тарас 1 0 1
5. Ворскла Степанюк Руслан 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
2. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
3. Колос Ковалёвка Ситчинава Ника 2 0
4. Львов Ньярко Эрнест 2 0
5. Александрия Бабогло Владислав 2 0
Весь список
Прогнозы 133
Минай 9% (12)
X 19.5% (26)
Александрия 71.4% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Минай 1:0 Александрия онлайн


Прогнозы на матч Минай 1:0 Александрия

Исход игры
Минай
9% (12)
Ничья
19.5% (26)
Александрия
71.4% (95)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (36)
Меньше
72.73% (96)
Обе команды забьют
Да
43.18% (57)
Нет
56.82% (75)
Популярный счёт
0:1 Александрия
37.6% (50)
1:2 Александрия
22.6% (30)
1:1 Ничья
16.5% (22)
0:2 Александрия
9% (12)
1:0 Минай
6% (8)
2:1 Минай
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 