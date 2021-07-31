Украина: Премьер-лига 2021-2022
Минай
1:0
Конец матча
Стадион: Авангард (Ужгород)
Александрия
4' Желтая карточкаПетрусенко Aлександр
12' Желтая карточкаШастал Дмитрий
39' Желтая карточкаТретьяков Максим
45' Желтая карточкаБабогло Владислав
45' Желтая карточкаСелезнёв Евгений
61' Желтая карточкаОдарюк Владимир
73' Желтая карточкаБагайоко Сиака
1:0
90' ГолOleg Vyshnevskyi
17
Кныш
Данило
25
Горин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кныш ДанилоЗащитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Матич МиславЗащитник
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Yury Gura
Ход матча
12'
39'
45'
61'
73'
90'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Oleg Vyshnevskyi
|1
|1
|2.
|Гончар Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калюжный Иван
|1
|0.5
|2.
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селезнёв Евгений
|1
|0
|2.
|Багайоко Сиака
|1
|0
|3.
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бабогло Владислав
|2
|0
|2.
|Третьяков Максим
|1
|0
|3.
|Одарюк Владимир
|1
|0
|4.
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|5.
|Билык Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Александрия
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: +3 =3 -14Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай
Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай
Александрия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка Рух Львов 2:1 Александрия
Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов
Последние игры между собой
Минай: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ингулец
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Верес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Десна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|0
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|2
|0
|0
|3.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|2
|0
|0
|4.
|Десна
|Завийский Тарас
|1
|0
|1
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|2.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|3.
|Колос Ковалёвка
|Ситчинава Ника
|2
|0
|4.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|2
|0
|5.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|2
|0
Прогнозы на матч Минай 1:0 Александрия
Исход игры
Минай
9% (12)
Ничья
19.5% (26)
Александрия
71.4% (95)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (36)
Меньше
72.73% (96)
Обе команды забьют
Да
43.18% (57)
Нет
56.82% (75)
Популярный счёт
0:1 Александрия
37.6% (50)
1:2 Александрия
22.6% (30)
1:1 Ничья
16.5% (22)
0:2 Александрия
9% (12)
1:0 Минай
6% (8)
2:1 Минай
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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