Украина: Премьер-лига 2021-2022
Заря
1:1
Второй тайм: 87'
Стадион: Славутич-Арена
Минай
11' Желтая карточкаМесхи Михаил
52' Желтая карточкаВернидуб Виталий
0:1
53' ГолГорин Олег
56' Желтая карточкаКабаев Владислав
1:1
65' ГолСайяд Аллахьяр
70' Желтая карточкаСинегуб Олег
28
Громов
Артём
25
Горин
Олег
33
Гончар
Игорь
89
Синегуб
Олег
23
Месхи
Михаил
44
Матич
Мислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Горин ОлегЗащитник
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Защитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
-
44 Матич МиславПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кныш ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кобин Василий
Ход матча
11'
52'
53'
0:1
56'
65'
70'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|3
|0.75
|2.
|Овусу Раймонд
|2
|0.5
|3.
|Фагундес Кристиан
|1
|0.25
|4.
|Сайяд Аллахьяр
|1
|0.25
|5.
|Булеца Сергей
|0
|0
|6.
|Громов Артём
|0
|0
|7.
|Захеди Шахаб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горин Олег
|1
|0.33
|2.
|Вишневский Олег
|1
|0.33
|3.
|Гончар Игорь
|0
|0
|4.
|Коваленко Богдан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|2.
|Имереков Максим
|2
|0
|3.
|Гладкий Александр
|1
|0
|4.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0
|5.
|Кабаев Владислав
|1
|0
|6.
|Назарина Егор
|1
|0
|7.
|Кочергин Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Багайоко Сиака
|2
|0
|2.
|Селезнёв Евгений
|1
|0
|3.
|Кныш Данило
|1
|0
|4.
|Синегуб Олег
|1
|0
|5.
|Месхи Михаил
|1
|0
|6.
|Кобак Эдвард
|1
|0
|7.
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +13 =0 -7Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря
Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов Верес 1:2 Заря Шахтёр Донецк 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Заря Заря 2:1 Десна
Минай Последние 20 матчей: +3 =3 -14Динамо Киев 2:0 Минай Минай 1:0 Александрия Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк
Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря
Последние игры между собой
Заря: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Днепр-1
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|6.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Минай
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заря
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Верес
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Днепр-1
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Минай
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заря
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Днепр-1
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заря
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Десна
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Минай
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|2.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|3.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|1
|1
|5.
|Мариуполь
|Кащук Алексей
|1
|1
Прогнозы на матч Заря 1:1 Минай
Исход игры
Заря
97% (129)
Ничья
0.8% (1)
Минай
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.59% (44)
Меньше
66.41% (87)
Обе команды забьют
Да
30.53% (40)
Нет
69.47% (91)
Популярный счёт
2:0 Заря
46.6% (62)
2:1 Заря
22.6% (30)
1:0 Заря
16.5% (22)
3:1 Заря
5.3% (7)
3:0 Заря
3% (4)
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