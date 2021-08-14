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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Заря
1:1
Конец матча

Стадион:
Минай
0'
11' Желтая карточка
Месхи Михаил
52' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
0:1
53' Гол
Горин Олег
56' Желтая карточка
Кабаев Владислав
1:1
65' Гол
Сайяд Аллахьяр
70' Желтая карточка
Синегуб Олег
78' Желтая карточка
Селезнёв Евгений
83' Желтая карточка
Кочергин Владислав
90' Желтая карточка
Байдал Антон
90' Желтая карточка
Кучер Даниил
90'+6
30
Шевченко
Никита
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
32
Имереков
Максим
6
Леовижилду
29
Назарина
Егор
7
Кочергин
Владислав
23
Булеца
Сергей
28
Громов
Артём
22
Кабаев
Владислав
11
Гладкий
Александр
1
Кучер
Даниил
25
Горин
Олег
33
Гончар
Игорь
89
Синегуб
Олег
13
Лиховидько
Виктор
23
Месхи
Михаил
44
Матич
Мислав
10
Ахмедзаде
Рустам
52
Коваленко
Богдан
6
Петрусенко
Aлександр
9
Билоног
Дмитрий
Заря
Минай

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 3 0.75
2. Овусу Раймонд 2 0.5
3. Фагундес Кристиан 1 0.25
4. Сайяд Аллахьяр 1 0.25
5. Булеца Сергей 0 0
6. Громов Артём 0 0
7. Захеди Шахаб 0 0
Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горин Олег 1 0.33
2. Вишневский Олег 1 0.33
3. Гончар Игорь 0 0
4. Коваленко Богдан 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 3 0
2. Имереков Максим 2 0
3. Кочергин Владислав 2 0
4. Гладкий Александр 1 0
5. Хомченовский Дмитрий 1 0
6. Кабаев Владислав 1 0
7. Назарина Егор 1 0
Минай
# Игрок      
1. Селезнёв Евгений 2 0
2. Багайоко Сиака 2 0
3. Кныш Данило 1 0
4. Синегуб Олег 1 0
5. Месхи Михаил 1 0
6. Кучер Даниил 1 0
7. Байдал Антон 1 0
8. Кобак Эдвард 1 0
9. Петрусенко Aлександр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 28.57% (2) 0 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)
 Минай 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря
Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов Верес 1:2 Заря Шахтёр Донецк 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Заря Заря 2:1 Десна
Минай Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Динамо Киев 2:0 Минай Минай 1:0 Александрия Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк
Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря

Последние игры между собой

Заря: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Заря 1:0 Минай Премьер-лига Минай 0:3 Заря Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Динамо Киев Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Ворскла Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Минай Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Заря Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
11. Рух Львов Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Верес Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
13. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
17. Ингулец Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Верес Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
3. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Минай Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Металлист-1925 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
13. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
17. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
4. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
2. Заря Вернидуб Виталий 3 0
3. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
4. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 1 1
5. Днепр-1 Пихалёнок Александр 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    11'
    Месхи Михаил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 133
Заря 97% (129)
X 0.8% (1)
Минай 2.3% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Заря 1:1 Минай онлайн


Прогнозы на матч Заря 1:1 Минай

Исход игры
Заря
97% (129)
Ничья
0.8% (1)
Минай
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.59% (44)
Меньше
66.41% (87)
Обе команды забьют
Да
30.53% (40)
Нет
69.47% (91)
Популярный счёт
2:0 Заря
46.6% (62)
2:1 Заря
22.6% (30)
1:0 Заря
16.5% (22)
3:1 Заря
5.3% (7)
3:0 Заря
3% (4)
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