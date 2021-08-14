Украина: Премьер-лига 2021-2022
Заря
1:1
Конец матча
Стадион: Славутич-Арена
Минай
11' Желтая карточкаМесхи Михаил
52' Желтая карточкаВернидуб Виталий
0:1
53' ГолГорин Олег
56' Желтая карточкаКабаев Владислав
1:1
65' ГолСайяд Аллахьяр
70' Желтая карточкаСинегуб Олег
78' Желтая карточкаСелезнёв Евгений
83' Желтая карточкаКочергин Владислав
90' Желтая карточкаБайдал Антон
90' Желтая карточкаКучер Даниил
28
Громов
Артём
25
Горин
Олег
33
Гончар
Игорь
89
Синегуб
Олег
23
Месхи
Михаил
44
Матич
Мислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Горин ОлегЗащитник
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Защитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
-
44 Матич МиславПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кныш ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кобин Василий
Ход матча
11'
52'
53'
0:1
56'
65'
70'
78'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|3
|0.75
|2.
|Овусу Раймонд
|2
|0.5
|3.
|Фагундес Кристиан
|1
|0.25
|4.
|Сайяд Аллахьяр
|1
|0.25
|5.
|Булеца Сергей
|0
|0
|6.
|Громов Артём
|0
|0
|7.
|Захеди Шахаб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горин Олег
|1
|0.33
|2.
|Вишневский Олег
|1
|0.33
|3.
|Гончар Игорь
|0
|0
|4.
|Коваленко Богдан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|2.
|Имереков Максим
|2
|0
|3.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|4.
|Гладкий Александр
|1
|0
|5.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0
|6.
|Кабаев Владислав
|1
|0
|7.
|Назарина Егор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Селезнёв Евгений
|2
|0
|2.
|Багайоко Сиака
|2
|0
|3.
|Кныш Данило
|1
|0
|4.
|Синегуб Олег
|1
|0
|5.
|Месхи Михаил
|1
|0
|6.
|Кучер Даниил
|1
|0
|7.
|Байдал Антон
|1
|0
|8.
|Кобак Эдвард
|1
|0
|9.
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|28.57% (2)
|0
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|Минай
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +13 =0 -7Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря
Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов Верес 1:2 Заря Шахтёр Донецк 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Заря Заря 2:1 Десна
Минай Последние 20 матчей: +3 =3 -14Динамо Киев 2:0 Минай Минай 1:0 Александрия Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк
Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря
Последние игры между собой
Заря: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Верес
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Минай
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|2.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|3.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|1
|1
|5.
|Днепр-1
|Пихалёнок Александр
|1
|1
Прогнозы на матч Заря 1:1 Минай
Исход игры
Заря
97% (129)
Ничья
0.8% (1)
Минай
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.59% (44)
Меньше
66.41% (87)
Обе команды забьют
Да
30.53% (40)
Нет
69.47% (91)
Популярный счёт
2:0 Заря
46.6% (62)
2:1 Заря
22.6% (30)
1:0 Заря
16.5% (22)
3:1 Заря
5.3% (7)
3:0 Заря
3% (4)
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