Легия ещё не сняла все вопросы противостояния, но откладывать в долгий ящик не будет. Команда явно не... Ещё
Трунов Андрей #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саппинен Рауно
|4
|1
|2.
|Зенёв Сергей
|1
|0.25
|3.
|Рейнкорт Стэн
|1
|0.25
|4.
|Оямаа Хенрик
|0
|0
|5.
|Миллер Мартин
|0
|0
|6.
|Лукка Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эмрели Махир
|2
|0.5
|2.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.5
|3.
|Лима Лукас II
|2
|0.5
|4.
|Пекхарт Томаш
|1
|0.25
|5.
|Капустка Бартош
|1
|0.25
|6.
|Скибицки Кацпер
|0
|0
|7.
|Йоханссон Маттиас
|0
|0
|8.
|Юранович Йосип
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зенёв Сергей
|2
|0
|2.
|Лукка Марко
|2
|0
|3.
|Рейнкорт Стэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Младенович Филип
|2
|0
|2.
|Капустка Бартош
|2
|0
|3.
|Боруц Артур
|1
|0
|4.
|Енджейчик Артур
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Флора Таллин
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Легия
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|0
|4.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|1
|5.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|3
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|4.
|Будё-Глимт
|Конрадсен Мортен
|1
|1
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|1
|1