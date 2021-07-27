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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Флора Таллин
0:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Легия
0'
50' Желтая карточка
Зенёв Сергей
55' Желтая карточка
Лукка Марко
0:1
67' Гол
Лопеш Рафаэл
77' Желтая карточка
Енджейчик Артур
90' Желтая карточка
Пекхарт Томаш
90'+5
32
Игонен
Матвей
27
Лиландер
Михаэл
24
Пюрг
Хенрик
2
Кууск
Мяртен
4
Лукка
Марко
35
Поом
Маркус
14
Васильев
Константин
10
Миллер
Мартин
20
Зенёв
Сергей
11
Саппинен
Рауно
8
Оямаа
Хенрик
1
Боруц
Артур
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
3
Холовня
Матеуш
2
Юранович
Йосип
8
Мартинш
Андре
27
Жозуэ
Филипе
25
Младенович
Филип
21
Лопеш
Рафаэл
11
Эмрели
Махир
82
Лима
Лукас
II
Флора Таллин
4-3-3
Легия
3-4-3

Ход матча

50'
Зенёв Сергей
 
55'
Лукка Марко
 
67'
0:1
Лопеш Рафаэл
(Юранович Йосип)
70'
 
Пекхарт Томаш
Эмрели Махир
74'
Калласте Кен
Лукка Марко
 
74'
Рейнкорт Стэн
Оямаа Хенрик
 
77'
 
Енджейчик Артур
80'
Соометс Маркус
Зенёв Сергей
 
83'
 
Слиш Бартош
Лопеш Рафаэл
90'
 
Пекхарт Томаш

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Флора Таллин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саппинен Рауно 4 1
2. Зенёв Сергей 1 0.25
3. Рейнкорт Стэн 1 0.25
4. Оямаа Хенрик 0 0
5. Миллер Мартин 0 0
6. Лукка Марко 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эмрели Махир 2 0.5
2. Лопеш Рафаэл 2 0.5
3. Лима Лукас II 2 0.5
4. Пекхарт Томаш 1 0.25
5. Капустка Бартош 1 0.25
6. Скибицки Кацпер 0 0
7. Йоханссон Маттиас 0 0
8. Юранович Йосип 0 0

Карточки

Флора Таллин
# Игрок      
1. Зенёв Сергей 2 0
2. Лукка Марко 2 0
3. Рейнкорт Стэн 1 0
Легия
# Игрок      
1. Младенович Филип 2 0
2. Капустка Бартош 2 0
3. Боруц Артур 1 0
4. Енджейчик Артур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флора Таллин 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Легия 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Флора Таллин Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Легия 2:1 Флора Таллин Пярну Вапрус 0:4 Флора Таллин Хибернианс 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Хибернианс
Флора Таллин 3:3 Пайде Линнамеесконд Флора Таллин 1:0 Нымме Калью Таммека 0:3 Флора Таллин Флора Таллин 2:0 Пярну Вапрус Флора Таллин 3:0 Вильянди Нарва Транс 0:2 Флора Таллин Левадия Таллин 1:0 Флора Таллин Левадия Таллин 2:4 Флора Таллин Флора Таллин 2:1 Легион Таллин Нымме Калью 1:2 Флора Таллин Курессааре 0:4 Флора Таллин Флора Таллин 0:0 Левадия Таллин Вильянди 3:3 Флора Таллин Флора Таллин 5:0 Нарва Транс Легион Таллин 1:2 Флора Таллин Флора Таллин 1:0 Пайде Линнамеесконд
Легия Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия Лех 0:0 Легия Легия 4:2 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:4 Легия Легия 3:2 Варта Познань Шлёнск 0:1 Легия Легия 1:2 Пяст Гурник Забже 1:2 Легия Легия 5:2 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Флора Таллин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Легия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Легия 2:1 Флора Таллин Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
2. ХИК Риски Роопе 4 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 0
4. ПСВ Захави Эран 3 0 1
5. Мальмё Колак Антонио-Мирко 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Селтик Битон Нир 1 1
4. Будё-Глимт Конрадсен Мортен 1 1
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Флора Таллин 5% (7)
X 15.6% (22)
Легия 79.4% (112)
+1
выиграет Легия
Легия ещё не сняла все вопросы противостояния, но откладывать в долгий ящик не будет. Команда явно не... Ещё
Трунов Андрей #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флора Таллин
Ничья
Легия
5.45
5.90
1.73
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Флора Таллин 0:1 Легия онлайн


Прогнозы на матч Флора Таллин 0:1 Легия

Исход игры
Флора Таллин
5% (7)
Ничья
15.6% (22)
Легия
79.4% (112)
Тотал 2.5
Больше
51.45% (71)
Меньше
48.55% (67)
Обе команды забьют
Да
63.04% (87)
Нет
36.96% (51)
Популярный счёт
1:2 Легия
39% (55)
0:1 Легия
19.1% (27)
1:1 Ничья
13.5% (19)
0:2 Легия
12.8% (18)
1:3 Легия
4.3% (6)
2:1 Флора Таллин
2.8% (4)
0:3 Легия
2.1% (3)
1:0 Флора Таллин
1.4% (2)
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