Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +11 =1 -8Гранада 2:1 Борнмут Линенсе 2:4 Борнмут Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд
Борнмут 0:2 Сток Сити Уиком 1:0 Борнмут Борнмут 0:1 Брентфорд Миллуолл 1:4 Борнмут Норвич 1:3 Борнмут Хаддерсфилд Таун 1:2 Борнмут Борнмут 4:1 Ковентри Блэкберн 0:2 Борнмут Борнмут 3:1 Мидлсбро Борнмут 0:3 Саутгемптон Борнмут 3:0 Суонси Борнмут 2:3 Барнсли Престон Норт Энд 1:1 Борнмут Бристоль Сити 1:2 Борнмут Борнмут 1:0 Уотфорд Борнмут 1:2 Кардифф Сити
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер
Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Прогнозы на матч Борнмут - Челси
Исход игры
Борнмут
2.4% (1)
Ничья
4.9% (2)
Челси
92.7% (38)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (24)
Меньше
41.46% (17)
Обе команды забьют
Да
60.98% (25)
Нет
39.02% (16)
Популярный счёт
1:2 Челси
36.6% (15)
0:1 Челси
19.5% (8)
1:3 Челси
17.1% (7)
0:2 Челси
17.1% (7)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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