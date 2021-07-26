Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Борнмут
 
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Челси

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Гранада 2:1 Борнмут Линенсе 2:4 Борнмут Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд
Борнмут 0:2 Сток Сити Уиком 1:0 Борнмут Борнмут 0:1 Брентфорд Миллуолл 1:4 Борнмут Норвич 1:3 Борнмут Хаддерсфилд Таун 1:2 Борнмут Борнмут 4:1 Ковентри Блэкберн 0:2 Борнмут Борнмут 3:1 Мидлсбро Борнмут 0:3 Саутгемптон Борнмут 3:0 Суонси Борнмут 2:3 Барнсли Престон Норт Энд 1:1 Борнмут Бристоль Сити 1:2 Борнмут Борнмут 1:0 Уотфорд Борнмут 1:2 Кардифф Сити
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер
Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Борнмут 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 4:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Борнмут Кубок лиги
Челси 2:0 Борнмут Премьер-лига Челси 0:3 Борнмут Премьер-лига Челси 2:1 Борнмут Кубок лиги Борнмут 0:1 Челси Премьер-лига Борнмут 1:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:4 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Борнмут Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2021, осталось 1 день 1 час 57 минут.



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    • Прогнозы 43
    Борнмут 2.3% (1)
    X 4.7% (2)
    Челси 93% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Челси
    4.95
    4.33
    1.62
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Борнмут - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Борнмут - Челси

    Исход игры
    Борнмут
    2.4% (1)
    Ничья
    4.9% (2)
    Челси
    92.7% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (24)
    Меньше
    41.46% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    60.98% (25)
    Нет
    39.02% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    36.6% (15)
    0:1 Челси
    19.5% (8)
    1:3 Челси
    17.1% (7)
    0:2 Челси
    17.1% (7)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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