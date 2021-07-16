Лига чемпионов 2021-2022
Шериф
Позже
Стадион: Sheriff Stadium - Small Arena
Алашкерт
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Луваннор
|3
|1
|2.
|Траоре Адама VII
|2
|0.67
|3.
|Кастаньеда Франк
|1
|0.33
|4.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хурцидзе Давид
|2
|0.67
|2.
|Безекур Винсент
|1
|0.33
|3.
|Григорян Артак
|0
|0
|4.
|Эмбало Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янсане Момо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс
|1
|0
|2.
|Хурцидзе Давид
|1
|0
|3.
|Кадио Дидье
|1
|0
|4.
|Глишич Александар
|1
|0
|5.
|Агекян Григор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Шериф
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|Алашкерт
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Шериф Последние 20 матчей: +16 =2 -2Алашкерт 0:1 Шериф Шериф 1:0 Теута Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы
Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф Флорешты 0:3 Шериф Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 6:0 Милсами Зимбру 0:1 Шериф Кодру 0:6 Шериф Шериф 2:0 Сфынтул Георге Сперанца 0:10 Шериф Дачия-Буюкань 0:4 Шериф Шериф 0:0 Петрокуб Шериф 6:0 Флорешты Шериф 7:0 Динамо-Авто Милсами 0:1 Шериф Зимбру 0:4 Шериф
Алашкерт Последние 20 матчей: +10 =6 -4Алашкерт 0:1 Шериф Алашкерт 1:0 Коннас Куэй Коннас Куэй 2:2 Алашкерт Алашкерт 1:0 Арарат-Армения
Арарат 0:1 Алашкерт Лори 0:3 Алашкерт Арарат-Армения 1:2 Алашкерт Ван 3:1 Алашкерт Арарат 3:1 Алашкерт Арарат 0:0 Алашкерт Алашкерт 1:0 Пюник Ноа Ереван 1:3 Алашкерт Ноа Ереван 1:0 Алашкерт Алашкерт 1:1 Ноа Ереван Алашкерт 1:0 Урарту Ширак 0:0 Алашкерт БКМА 1:2 Алашкерт Алашкерт 0:0 Ширак Алашкерт 4:0 БКМА Пюник 1:1 Алашкерт
Последние игры между собой
Шериф: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Алашкерт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|3.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|0
|4.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|1
|5.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|4.
|Будё-Глимт
|Конрадсен Мортен
|1
|1
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|1
|1
Прогнозы на матч Шериф - Алашкерт
Исход игры
Шериф
87.9% (58)
Ничья
10.6% (7)
Алашкерт
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
23.08% (15)
Меньше
76.92% (50)
Обе команды забьют
Да
29.23% (19)
Нет
70.77% (46)
Популярный счёт
2:0 Шериф
34.8% (23)
1:0 Шериф
30.3% (20)
2:1 Шериф
16.7% (11)
1:1 Ничья
9.1% (6)
3:0 Шериф
3% (2)
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