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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Шериф
 
Позже

Стадион:
Алашкерт

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Луваннор 3 1
2. Траоре Адама VII 2 0.67
3. Кастаньеда Франк 1 0.33
4. Тилль Себастьян 0 0
Алашкерт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хурцидзе Давид 2 0.67
2. Безекур Винсент 1 0.33
3. Григорян Артак 0 0
4. Эмбало Хосе 0 0

Карточки

Шериф
# Игрок      
1. Янсане Момо 1 0
Алашкерт
# Игрок      
1. Джеймс 1 0
2. Хурцидзе Давид 1 0
3. Кадио Дидье 1 0
4. Глишич Александар 1 0
5. Агекян Григор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Шериф 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0
 Алашкерт 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Шериф Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Алашкерт 0:1 Шериф Шериф 1:0 Теута Теута 0:4 Шериф Шериф 0:1 Заря Бельцы
Шериф 0:0 Сфынтул Георге Шериф 1:1 Дачия-Буюкань Петрокуб 0:1 Шериф Флорешты 0:3 Шериф Динамо-Авто 0:7 Шериф Шериф 6:0 Милсами Зимбру 0:1 Шериф Кодру 0:6 Шериф Шериф 2:0 Сфынтул Георге Сперанца 0:10 Шериф Дачия-Буюкань 0:4 Шериф Шериф 0:0 Петрокуб Шериф 6:0 Флорешты Шериф 7:0 Динамо-Авто Милсами 0:1 Шериф Зимбру 0:4 Шериф
Алашкерт Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Алашкерт 0:1 Шериф Алашкерт 1:0 Коннас Куэй Коннас Куэй 2:2 Алашкерт Алашкерт 1:0 Арарат-Армения
Арарат 0:1 Алашкерт Лори 0:3 Алашкерт Арарат-Армения 1:2 Алашкерт Ван 3:1 Алашкерт Арарат 3:1 Алашкерт Арарат 0:0 Алашкерт Алашкерт 1:0 Пюник Ноа Ереван 1:3 Алашкерт Ноа Ереван 1:0 Алашкерт Алашкерт 1:1 Ноа Ереван Алашкерт 1:0 Урарту Ширак 0:0 Алашкерт БКМА 1:2 Алашкерт Алашкерт 0:0 Ширак Алашкерт 4:0 БКМА Пюник 1:1 Алашкерт

Последние игры между собой

Шериф: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Алашкерт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Алашкерт 0:1 Шериф Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
2. ХИК Риски Роопе 4 0 1
3. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 0
4. ПСВ Захави Эран 3 0 1
5. Шериф Энрике Луваннор 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Селтик Битон Нир 1 1
4. Будё-Глимт Конрадсен Мортен 1 1
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Алашкерт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2021, осталось 1 день 14 часов 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Шериф 87.9% (58)
    X 10.6% (7)
    Алашкерт 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Алашкерт
    1.45
    4.52
    9.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шериф - Алашкерт онлайн


    Прогнозы на матч Шериф - Алашкерт

    Исход игры
    Шериф
    87.9% (58)
    Ничья
    10.6% (7)
    Алашкерт
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.08% (15)
    Меньше
    76.92% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    29.23% (19)
    Нет
    70.77% (46)
    Популярный счёт
    2:0 Шериф
    34.8% (23)
    1:0 Шериф
    30.3% (20)
    2:1 Шериф
    16.7% (11)
    1:1 Ничья
    9.1% (6)
    3:0 Шериф
    3% (2)
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