Лига чемпионов 2021-2022
Црвена Звезда
2:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Райко Митич
Кайрат
1:0
9' ГолКатай Александар
2:0
21' ГолДьони Лои
82
Борян
Милан
23
Родич
Милан
35
Саного
Секу
39
Дьони
Лои
20
Дугалич
Раде
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
- Полузащитник
-
35 Саного СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дьони ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Анет СагиПолузащитник
-
18 Канте ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kirill Keker
Ход матча
9'
1:0
21'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Катай Александар
|1
|0.5
|2.
|Родич Милан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вагнер Лав
|1
|0.25
|2.
|Баньяк Франк
|1
|0.25
|3.
|Канте Хосе
|1
|0.25
|4.
|Алип Нуралы
|1
|0.25
|5.
|Абикен Айбол
|1
|0.25
|6.
|Косович Небойша
|0
|0
|7.
|Суюмбаев Гафуржан
|0
|0
|8.
|Вороговский Ян
|0
|0
|9.
|Шушеначев Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Катай Александар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кейлер Сергей
|0
|1
|2.
|Вагнер Лав
|1
|0
|3.
|Оганесян Камо
|1
|0
|4.
|Баньяк Франк
|1
|0
|5.
|Суюмбаев Гафуржан
|1
|0
|6.
|Абикен Айбол
|1
|0
|7.
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0
|8.
|Шушеначев Артур
|1
|0
|9.
|Усенов Данияр
|1
|0
|10.
|Буранчиев Арсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Црвена Звезда
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Кайрат
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +16 =3 -1Црвена Звезда 1:0 Младост Лучани Кайрат 2:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Войводина Штурм 1:1 Црвена Звезда
Црвена Звезда 0:0 Партизан Црвена Звезда 5:1 Металац Бачка-Паланка 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:1 Златибор Рад Белград 2:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Войводина ФК Инджия 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Явор Иваньица 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Партизан Напредак 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 ИМТ Белград Црвена Звезда 4:1 Младост Лучани Вождовац 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:0 Мачва Шабац
Кайрат Последние 20 матчей: +10 =6 -4Кайрат 0:1 Туран Кайрат 2:1 Црвена Звезда Кайрат 0:2 Каспий Кайрат 2:0 Маккаби Хайфа
Жетысу 0:1 Кайрат Маккаби Хайфа 1:1 Кайрат Кайрат 5:0 Атырау Тобол 2:2 Кайрат Кайрат 5:1 Каспий Туран 0:3 Кайрат Тараз 0:2 Кайрат Кайрат 1:0 Кайсар Астана 1:1 Кайрат Кайрат 4:2 Актобе Акжайык 1:0 Кайрат Кайрат 1:1 Шахтёр Караганда Кызыл-Жар 1:1 Кайрат Кайрат 3:0 Ордабасы Атырау 1:0 Кайрат Кайрат 2:2 Тобол
Последние игры между собой
Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Кайрат: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Конрадсен Мортен
|1
|1
Прогнозы на матч Црвена Звезда 2:0 Кайрат
Исход игры
Црвена Звезда
91.2% (124)
Ничья
6.6% (9)
Кайрат
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.78% (51)
Меньше
62.22% (84)
Обе команды забьют
Да
40.74% (55)
Нет
59.26% (80)
Популярный счёт
2:0 Црвена Звезда
43.4% (59)
2:1 Црвена Звезда
19.9% (27)
1:0 Црвена Звезда
13.2% (18)
3:1 Црвена Звезда
11% (15)
1:1 Ничья
5.1% (7)
3:0 Црвена Звезда
2.2% (3)
1:2 Кайрат
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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