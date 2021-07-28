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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Црвена Звезда
2:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Кайрат
0'
1:0
9' Гол
Катай Александар
2:0
21' Гол
Дьони Лои
24'
82
Борян
Милан
77
Гобелич
Марко
6
Панков
Радован
15
Драгович
Александр
23
Родич
Милан
8
Канга
Каку
35
Саного
Секу
4
Иванич
Мирко
11
Фалько
Филиппо
10
Катай
Александар
39
Дьони
Лои
30
Устименко
Данил
24
Миканович
Дино
20
Дугалич
Раде
4
Алип
Нуралы
11
Вороговский
Ян
46
Буранчиев
Арсен
8
Абикен
Айбол
33
Поляков
Денис
19
Шушеначев
Артур
9
Вагнер
Лав
13
Оганесян
Камо
Црвена Звезда
4-2-3-1
Кайрат
4-3-3

Ход матча

9'
Катай Александар
(Родич Милан)
1:0
21'
Дьони Лои
(Гобелич Марко)
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Катай Александар 1 0.5
2. Родич Милан 0 0
Кайрат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вагнер Лав 1 0.25
2. Баньяк Франк 1 0.25
3. Канте Хосе 1 0.25
4. Алип Нуралы 1 0.25
5. Абикен Айбол 1 0.25
6. Косович Небойша 0 0
7. Суюмбаев Гафуржан 0 0
8. Вороговский Ян 0 0
9. Шушеначев Артур 0 0

Карточки

Црвена Звезда
# Игрок      
1. Катай Александар 1 0
Кайрат
# Игрок      
1. Кейлер Сергей 0 1
2. Вагнер Лав 1 0
3. Оганесян Камо 1 0
4. Баньяк Франк 1 0
5. Суюмбаев Гафуржан 1 0
6. Абикен Айбол 1 0
7. Алыкулов Гулжигит 1 0
8. Шушеначев Артур 1 0
9. Усенов Данияр 1 0
10. Буранчиев Арсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Црвена Звезда 0 0 0 0 0 0
 Кайрат 20% (1) 20% (1) 0 0 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Црвена Звезда Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Црвена Звезда 1:0 Младост Лучани Кайрат 2:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Войводина Штурм 1:1 Црвена Звезда
Црвена Звезда 0:0 Партизан Црвена Звезда 5:1 Металац Бачка-Паланка 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:1 Златибор Рад Белград 2:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Войводина ФК Инджия 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Явор Иваньица 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Партизан Напредак 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 ИМТ Белград Црвена Звезда 4:1 Младост Лучани Вождовац 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:0 Мачва Шабац
Кайрат Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Кайрат 0:1 Туран Кайрат 2:1 Црвена Звезда Кайрат 0:2 Каспий Кайрат 2:0 Маккаби Хайфа
Жетысу 0:1 Кайрат Маккаби Хайфа 1:1 Кайрат Кайрат 5:0 Атырау Тобол 2:2 Кайрат Кайрат 5:1 Каспий Туран 0:3 Кайрат Тараз 0:2 Кайрат Кайрат 1:0 Кайсар Астана 1:1 Кайрат Кайрат 4:2 Актобе Акжайык 1:0 Кайрат Кайрат 1:1 Шахтёр Караганда Кызыл-Жар 1:1 Кайрат Кайрат 3:0 Ордабасы Атырау 1:0 Кайрат Кайрат 2:2 Тобол

Последние игры между собой

Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Кайрат: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Кайрат 2:1 Црвена Звезда Лига чемпионов Кайрат 2:1 Црвена Звезда Лига Европы Црвена Звезда 0:2 Кайрат Лига Европы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. Будё-Глимт Конрадсен Мортен 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    С правого фланга навесил на дальнюю штангу Иванич. Здесь пробил с лету Катай, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 24'
    Ударом с дальней дистанции проверить бдительность голкипера решил Буранчиев, но справился Борян без проблем.
  • Описание гола
    23'
    ГОЛ! 2-0! Лои Дьони! Второй гол удалось забить хозяевам. С фланга Фалько отдал пас в центр на Дьони, который принял мяч и вторым касанием пробил с линии штрафной точно в дальний угол, без шансов для голкипера. 
  • 22'
    Продавил защитника по флангу Катай и низом прострелил вдоль ворот, но перехватил мяч без труда Устименко.
  • 21'
    Забросил по флангу Родич на ход Катаю, но того опередил Миканович и вынес мяч головой в аут.
  • Офсайд
    20'
    Убегал один на один с голкипером Шушеначев после паса от Абикена, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 19'
    Мягко забросил в штрафную Фалько на ход Дьони, но на выходе забрал мяч в свои руки вновь Устименко.
  • 18'
    С углового навесил Катай на дальнюю штангу, но вышел из ворот Устименко и забрал мяч в свои руки.
  • 16'
    Со штрафного навесил Гобелич на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Дугалич и вынес мяч подальше.
  • 15'
    Перед своей штрафной Пполяков заехал по ногам Фалько. Опасный стандарт будут исполнять сербы.
  • 14'
    Решился на дальний удар метров с двадцати двух Оганесян, но мяч полетел точно в руки Боряну.
  • 13'
    Со штрафного Абикен мягко навесил на дальнюю штангу, но здесь нарушил правила Вагнер в борьбе с защитником.
  • 12'
    Перед чужой штрафной по ногам получил Абикен от Панкова. Стандарт опасный будут исполнять гости.
  • Описание гола
    11'
    ГОЛ! 1-0! Александар Катай! Не смогли сдержать казахи стартовый навал хозяев. Оказался с мячом у чужой штрафной Катай и решил пробить по воротам. Мяч по красивой траектории залетел в дальний угол.
  • 10'
    Тонким пасом Катай выводил на ворота соперника Фалько, но тот ударил крайне неточно.
  • 9'
    У чужих ворот подбор выиграл Гобелич и с лету пробил в ближний угол, но мяч полетел выше перекладины.
  • 8'
    Догнал Катай мяч у лицевой линии и навесил на дальнюю штангу,  но здесь удар головой Дьони накрыли защитники.
  • Угловой
    7'
    С дальней дистанции решил пробить по воротам Гобелич, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 6'
    Убежал по флангу Катай и низом прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 5'
    Со штрафного Фалько навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча головой Катай.
  • 4'
    В центре поля по ногам получил  Гобелич от Оганесяна. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 3'
    Диагональный пас исполнял Канга на правый фланг, куда забегал Фалько, но перехватил мяч в последний момент Алип.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе черно-желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rajko Mitic. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Црвена Звезда 2:0 Кайрат онлайн


Прогнозы на матч Црвена Звезда 2:0 Кайрат

Исход игры
Црвена Звезда
91.2% (124)
Ничья
6.6% (9)
Кайрат
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.78% (51)
Меньше
62.22% (84)
Обе команды забьют
Да
40.74% (55)
Нет
59.26% (80)
Популярный счёт
2:0 Црвена Звезда
43.4% (59)
2:1 Црвена Звезда
19.9% (27)
1:0 Црвена Звезда
13.2% (18)
3:1 Црвена Звезда
11% (15)
1:1 Ничья
5.1% (7)
3:0 Црвена Звезда
2.2% (3)
1:2 Кайрат
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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