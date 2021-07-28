Забросил по флангу Родич на ход Катаю, но того опередил Миканович и вынес мяч головой в аут.

Продавил защитника по флангу Катай и низом прострелил вдоль ворот, но перехватил мяч без труда Устименко.

ГОЛ! 2-0! Лои Дьони! Второй гол удалось забить хозяевам. С фланга Фалько отдал пас в центр на Дьони, который принял мяч и вторым касанием пробил с линии штрафной точно в дальний угол, без шансов для голкипера.

Ударом с дальней дистанции проверить бдительность голкипера решил Буранчиев, но справился Борян без проблем.

С правого фланга навесил на дальнюю штангу Иванич. Здесь пробил с лету Катай, но мяч застрял в гуще защитников.

20' Убегал один на один с голкипером Шушеначев после паса от Абикена, но судья остановил атаку из-за офсайда.

19' Мягко забросил в штрафную Фалько на ход Дьони, но на выходе забрал мяч в свои руки вновь Устименко.

18' С углового навесил Катай на дальнюю штангу, но вышел из ворот Устименко и забрал мяч в свои руки.

16' Со штрафного навесил Гобелич на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Дугалич и вынес мяч подальше.

15' Перед своей штрафной Пполяков заехал по ногам Фалько. Опасный стандарт будут исполнять сербы.

14' Решился на дальний удар метров с двадцати двух Оганесян, но мяч полетел точно в руки Боряну.

13' Со штрафного Абикен мягко навесил на дальнюю штангу, но здесь нарушил правила Вагнер в борьбе с защитником.

12' Перед чужой штрафной по ногам получил Абикен от Панкова. Стандарт опасный будут исполнять гости.

11' ГОЛ! 1-0! Александар Катай! Не смогли сдержать казахи стартовый навал хозяев. Оказался с мячом у чужой штрафной Катай и решил пробить по воротам. Мяч по красивой траектории залетел в дальний угол.

10' Тонким пасом Катай выводил на ворота соперника Фалько, но тот ударил крайне неточно.

9' У чужих ворот подбор выиграл Гобелич и с лету пробил в ближний угол, но мяч полетел выше перекладины.

8' Догнал Катай мяч у лицевой линии и навесил на дальнюю штангу, но здесь удар головой Дьони накрыли защитники.

7' С дальней дистанции решил пробить по воротам Гобелич, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

6' Убежал по флангу Катай и низом прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

5' Со штрафного Фалько навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча головой Катай.

4' В центре поля по ногам получил Гобелич от Оганесяна. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

3' Диагональный пас исполнял Канга на правый фланг, куда забегал Фалько, но перехватил мяч в последний момент Алип.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе черно-желтый комплект формы.