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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Дармштадт
6:1
Конец матча

Стадион:
Ингольштадт
0'
1:0
29' Гол
Титц Филлип
36' Желтая карточка
Гьясула Клаус
2:0
39' Гол
Пфайффер Лука
45' Желтая карточка
Thomas Leon Keller
3:0
45' Гол
Шнелльхардт Фабиан
4:0
45' Гол
Титц Филлип
4:1
50' Гол
Кутшке Штефан
51' Желтая карточка
Rico Preissinger
5:1
66' Гол
Пфайффер Лука
72' Желтая карточка
Бадер Маттиас
89' Желтая карточка
Эккерт Деннис
6:1
90' Гол
Ману Брайдон
90'+5
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
38
Clemens
Riedel
32
Холланд
Фабиан
23
Гьясула
Клаус
8
Шнелльхардт
Фабиан
19
Карич
Эмир
7
Голлер
Беньямин
16
Пфайффер
Лука
9
Титц
Филлип
24
Бунтиц
Фабиян
17
Хайнлот
Михаэль
38
Maximilian
Neuberger
27
Thomas
Leon
Keller
3
Франке
Доминик
34
Merlin
Roehl
10
Штендера
Марк
23
Линсмайер
Денис
35
Filip
Bilbija
7
Эккерт
Деннис
30
Кутшке
Штефан
Дармштадт
4-1-2-1-2
Ингольштадт
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Титц Филлип 2 0.67
2. Пфайффер Лука 2 0.67
3. Шнелльхардт Фабиан 1 0.33
4. Ману Брайдон 1 0.33
5. Бадер Маттиас 0 0
6. Гьясула Клаус 0 0
7. Карич Эмир 0 0
Ингольштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кутшке Штефан 1 0.33
2. Filip Bilbija 1 0.33
3. Эккерт Деннис 0 0
4. Merlin Roehl 0 0

Карточки

Дармштадт
# Игрок      
1. Карич Эмир 2 0
2. Бадер Маттиас 1 0
3. Берко Эрих 1 0
4. Гьясула Клаус 1 0
5. Голлер Беньямин 1 0
6. Clemens Riedel 1 0
Ингольштадт
# Игрок      
1. Байстер Максимилиан 1 0
2. Франке Доминик 1 0
3. Rico Preissinger 1 0
4. Эккерт Деннис 1 0
5. Thomas Leon Keller 1 0
6. Jalen Hawkings 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дармштадт 0 16.67% (1) 50% (3) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Ингольштадт 0 0 0 100% (2) 0 0

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт Карлсруэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:2 Ян Штуттгарт 1:1 Дармштадт
Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Оснабрюк Дармштадт 1:2 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт
Ингольштадт Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт
Оснабрюк 3:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:0 Оснабрюк Ингольштадт 3:1 Мюнхен-1860 Дуйсбург 1:5 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Саарбрюккен Ганза 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:2 Цвиккау Любек 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Меппен Ингольштадт 2:2 Бавария-2 Магдебург 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:0 Вальдхоф Ферль 1:1 Ингольштадт Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Тюркюджю Атаспор Юрдинген 0:3 Ингольштадт

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Ингольштадт: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Ингольштадт 3:0 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 3:0 Дармштадт Бундеслига 2
Ингольштадт 3:2 Дармштадт Бундеслига Дармштадт 0:1 Ингольштадт Бундеслига Дармштадт 2:0 Ингольштадт Бундеслига Ингольштадт 3:1 Дармштадт Бундеслига Дармштадт 2:2 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 2:2 Дармштадт Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Динамо Дрезден 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Карлсруэ 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Санкт-Паули 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Нюрнберг 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Падерборн 3 1 2 0 6 - 3 5
7. Хайденхайм 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Ганза 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Гамбург 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Вердер 3 1 1 1 5 - 7 4
12. Дармштадт 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Фортуна 3 1 0 2 4 - 5 3
14. Эрцгебирге Ауэ 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 5 1
16. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 6 1
17. Хольштайн Киль 3 0 0 3 0 - 9 0
18. Ингольштадт 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Нюрнберг 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Дармштадт 2 1 0 1 6 - 3 3
7. Хайденхайм 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Зандхаузен 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Фортуна 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Гамбург 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Шальке 04 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Вердер 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Эрцгебирге Ауэ 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Динамо Дрезден 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Санкт-Паули 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 3 0 1
2. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 1
3. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
4. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
5. Падерборн Михель Свен 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Фортуна Приб Эдгар 2 0
3. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 2 0
4. Ганза Майсснер Томас 2 0
5. Ганновер 96 Дукш Марвин 2 0
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