Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Дармштадт
6:1
Конец матча
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
Ингольштадт
1:0
29' ГолТитц Филлип
36' Желтая карточкаГьясула Клаус
2:0
39' ГолПфайффер Лука
45' Желтая карточкаThomas Leon Keller
3:0
45' ГолШнелльхардт Фабиан
4:0
45' ГолТитц Филлип
4:1
50' ГолКутшке Штефан
51' Желтая карточкаRico Preissinger
5:1
66' ГолПфайффер Лука
72' Желтая карточкаБадер Маттиас
89' Желтая карточкаЭккерт Деннис
6:1
90' ГолМану Брайдон
19
Карич
Эмир
34
Merlin
Roehl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Арслан ЭнсарНападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Merlin RoehlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Roberto Patzold
Ход матча
29'
1:0
36'
39'
2:0
45'
45'
4:0
50'
4:1
51'
66'
5:1
72'
89'
90'
6:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Титц Филлип
|2
|0.67
|2.
|Пфайффер Лука
|2
|0.67
|3.
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0.33
|4.
|Ману Брайдон
|1
|0.33
|5.
|Бадер Маттиас
|0
|0
|6.
|Гьясула Клаус
|0
|0
|7.
|Карич Эмир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кутшке Штефан
|1
|0.33
|2.
|Filip Bilbija
|1
|0.33
|3.
|Эккерт Деннис
|0
|0
|4.
|Merlin Roehl
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карич Эмир
|2
|0
|2.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|3.
|Берко Эрих
|1
|0
|4.
|Гьясула Клаус
|1
|0
|5.
|Голлер Беньямин
|1
|0
|6.
|Clemens Riedel
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Байстер Максимилиан
|1
|0
|2.
|Франке Доминик
|1
|0
|3.
|Rico Preissinger
|1
|0
|4.
|Эккерт Деннис
|1
|0
|5.
|Thomas Leon Keller
|1
|0
|6.
|Jalen Hawkings
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дармштадт
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Ингольштадт
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +9 =3 -8Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт Карлсруэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:2 Ян Штуттгарт 1:1 Дармштадт
Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Оснабрюк Дармштадт 1:2 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт
Ингольштадт Последние 20 матчей: +9 =7 -4Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт
Оснабрюк 3:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:0 Оснабрюк Ингольштадт 3:1 Мюнхен-1860 Дуйсбург 1:5 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Саарбрюккен Ганза 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:2 Цвиккау Любек 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Меппен Ингольштадт 2:2 Бавария-2 Магдебург 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:0 Вальдхоф Ферль 1:1 Ингольштадт Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Тюркюджю Атаспор Юрдинген 0:3 Ингольштадт
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Ингольштадт: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Карлсруэ
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Нюрнберг
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Падерборн
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|7.
|Хайденхайм
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Ганза
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Шальке 04
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|12.
|Дармштадт
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Фортуна
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|18.
|Ингольштадт
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Нюрнберг
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|7.
|Хайденхайм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Зандхаузен
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Вердер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Фортуна
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Ганза
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Шальке 04
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Вердер
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Динамо Дрезден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|3
|0
|1
|2.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|1
|3.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|4.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|3
|1
|0
|5.
|Падерборн
|Михель Свен
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Фортуна
|Приб Эдгар
|2
|0
|3.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|2
|0
|4.
|Ганза
|Майсснер Томас
|2
|0
|5.
|Ганновер 96
|Дукш Марвин
|2
|0