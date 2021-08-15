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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хайденхайм
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Ганза
0'
24' Желтая карточка
Мамба Стрели
36'
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
11
Томалла
Денис
20
Бурнич
Дженис
3
Шёппнер
Ян
29
Мор
Тобиас
9
Шиммер
Штефан
10
Кляйндинст
Тим
1
Markus
Kolke
7
Найдхарт
Нико
25
Майсснер
Томас
4
Россбах
Дамиан
20
Lucas
Scherff
17
Беренс
Ханно
8
BENTLEY
BAHN
27
Риццуто
Калоджеро
14
Ингельссон
Сванте
11
Мамба
Стрели
18
Ферхук
Йон
Хайденхайм
4-4-2
Ганза
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Мамба Стрели

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кляйндинст Тим 1 0.33
2. Шмидт Патрик II 1 0.33
3. Лайпертц Роберт 0 0
Ганза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхук Йон 2 0.67
2. Омладич Ник 1 0.33
3. Беренс Ханно 1 0.33
4. Россбах Дамиан 0 0
5. Риццуто Калоджеро 0 0

Карточки

Хайденхайм
# Игрок      
1. Кляйндинст Тим 1 0
2. Буш Марнон 1 0
3. Хюсинг Оливер 1 0
4. Мор Тобиас 1 0
Ганза
# Игрок      
1. Майсснер Томас 1 0
2. Россбах Дамиан 1 0
3. Риццуто Калоджеро 1 0
4. Мамба Стрели 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хайденхайм 0 0 0 0 100% (2) 0
 Ганза 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Хайденхайм Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ганза 3:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Падерборн Хайденхайм 1:0 Хоффенхайм
ЛАСК 1:0 Хайденхайм Альтах 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Дармштадт 5:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Нюрнберг 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Бохум Ян 0:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 0:1 Гройтер Фюрт Аугсбург 3:1 Хайденхайм Гамбург 2:0 Хайденхайм Вюрцбург Кикерс 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 3:2 Фортуна Падерборн 2:2 Хайденхайм
Ганза Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ганза 3:2 Хайденхайм Ганновер 96 0:3 Ганза Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза
Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза Юрдинген 0:1 Ганза Ганза 2:1 Кайзерслаутерн Любек 1:0 Ганза Виктория Кёльн 1:2 Ганза Ганза 1:0 Вальдхоф

Последние игры между собой

Хайденхайм: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Ганза: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Ганза 3:2 Хайденхайм Кубок Ганза 0:1 Хайденхайм Бундеслига 3 Хайденхайм 2:0 Ганза Бундеслига 3 Ганза 0:2 Хайденхайм Бундеслига 3
Хайденхайм 1:2 Ганза Бундеслига 3 Хайденхайм 1:2 Ганза Бундеслига 3 Ганза 2:1 Хайденхайм Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Динамо Дрезден 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Карлсруэ 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Санкт-Паули 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Нюрнберг 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Падерборн 2:0 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Хайденхайм 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Ганза 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Гамбург 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Вердер 0:2 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Фортуна 3 1 0 2 4 - 5 3
13. Дармштадт 1:0 3 1 0 2 1 - 5 3
14. Эрцгебирге Ауэ 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 5 1
16. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 6 1
17. Ингольштадт 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
18. Хольштайн Киль 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Нюрнберг 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Дармштадт 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Хайденхайм 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Падерборн 2:0 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Вердер 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Зандхаузен 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Фортуна 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Ингольштадт 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ганза 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Ганза 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Падерборн 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Гамбург 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Шальке 04 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Вердер 0:2 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Хайденхайм 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Эрцгебирге Ауэ 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Динамо Дрезден 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Санкт-Паули 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Дармштадт 1:0 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Ингольштадт 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 3 0 1
2. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 1
3. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
4. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
5. Ганза Ферхук Йон 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Фортуна Приб Эдгар 2 0
3. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 2 0
4. Ганновер 96 Дукш Марвин 2 0
5. Дармштадт Карич Эмир 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Мамба Стрели получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Ганза
1.98
3.75
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хайденхайм 0:0 Ганза онлайн




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