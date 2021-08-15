Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Хайденхайм
1:1
Конец матча
Стадион: Войт-Арена
Ганза
24' Желтая карточкаМамба Стрели
42' Желтая карточкаМайсснер Томас
1:0
68' ГолКляйндинст Тим
1:1
82' ГолМунси Ридж
90' Желтая карточкаРиццуто Калоджеро
29
Мор
Тобиас
17
Беренс
Ханно
11
Мамба
Стрели
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Шмидт ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Julian Stark
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
16 Ryan Malone
-
22 Luis Klatte
-
Главный тренер: Jens Haertel
Ход матча
24'
42'
65'
68'
1:0
82'
1:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кляйндинст Тим
|2
|0.67
|2.
|Шмидт Патрик II
|1
|0.33
|3.
|Лайпертц Роберт
|0
|0
|4.
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхук Йон
|2
|0.67
|2.
|Омладич Ник
|1
|0.33
|3.
|Беренс Ханно
|1
|0.33
|4.
|Мунси Ридж
|1
|0.33
|5.
|Россбах Дамиан
|0
|0
|6.
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|2.
|Буш Марнон
|1
|0
|3.
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|4.
|Мор Тобиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майсснер Томас
|2
|0
|2.
|Риццуто Калоджеро
|2
|0
|3.
|Россбах Дамиан
|1
|0
|4.
|Мамба Стрели
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|0
|Ганза
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Хайденхайм Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ганза 3:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Падерборн Хайденхайм 1:0 Хоффенхайм
ЛАСК 1:0 Хайденхайм Альтах 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Дармштадт 5:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Нюрнберг 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Бохум Ян 0:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 0:1 Гройтер Фюрт Аугсбург 3:1 Хайденхайм Гамбург 2:0 Хайденхайм Вюрцбург Кикерс 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 3:2 Фортуна Падерборн 2:2 Хайденхайм
Ганза Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ганза 3:2 Хайденхайм Ганновер 96 0:3 Ганза Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза
Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза Юрдинген 0:1 Ганза Ганза 2:1 Кайзерслаутерн Любек 1:0 Ганза Виктория Кёльн 1:2 Ганза Ганза 1:0 Вальдхоф
Последние игры между собой
Хайденхайм: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Ганза: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Карлсруэ
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Санкт-Паули
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Нюрнберг
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Падерборн
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|7.
|Хайденхайм
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Ганза
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Шальке 04
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|12.
|Дармштадт
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|13.
|Фортуна
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|18.
|Ингольштадт
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Нюрнберг
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|7.
|Хайденхайм
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Зандхаузен
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Вердер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Фортуна
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Ганза
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Шальке 04
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Вердер
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Динамо Дрезден
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|3
|0
|1
|2.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|1
|3.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|4.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|3
|1
|0
|5.
|Падерборн
|Михель Свен
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Фортуна
|Приб Эдгар
|2
|0
|3.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|2
|0
|4.
|Ганза
|Майсснер Томас
|2
|0
|5.
|Ганновер 96
|Дукш Марвин
|2
|0