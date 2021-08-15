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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хайденхайм
1:1
Конец матча

Стадион:
Ганза
0'
24' Желтая карточка
Мамба Стрели
42' Желтая карточка
Майсснер Томас
1:0
68' Гол
Кляйндинст Тим
1:1
82' Гол
Мунси Ридж
90' Желтая карточка
Риццуто Калоджеро
90'+4
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
11
Томалла
Денис
20
Бурнич
Дженис
3
Шёппнер
Ян
29
Мор
Тобиас
9
Шиммер
Штефан
10
Кляйндинст
Тим
1
Markus
Kolke
7
Найдхарт
Нико
25
Майсснер
Томас
4
Россбах
Дамиан
20
Lucas
Scherff
17
Беренс
Ханно
8
BENTLEY
BAHN
27
Риццуто
Калоджеро
14
Ингельссон
Сванте
11
Мамба
Стрели
18
Ферхук
Йон
Хайденхайм
4-4-2
Ганза
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Мамба Стрели
42'
 
Майсснер Томас
55'
Лайпертц Роберт
Мор Тобиас
 
55'
Сесса Кевин
Бурнич Дженис
 
65'
 
Kevin Schumacher
Мамба Стрели
65'
 
Мунси Ридж
Ферхук Йон
68'
Кляйндинст Тим
(Хюсинг Оливер)
1:0
71'
Кюльветтер Кристиан
Шиммер Штефан
 
71'
Риттмюллер Марвин
Буш Марнон
 
76'
 
Омладич Ник
Ингельссон Сванте
76'
 
Jan Loehmannsroeben
Найдхарт Нико
82'
1:1
Мунси Ридж
86'
Шмидт Патрик
Томалла Денис
 
90'
 
Ryan Malone
BENTLEY BAHN
90'
 
Риццуто Калоджеро

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кляйндинст Тим 2 0.67
2. Шмидт Патрик II 1 0.33
3. Лайпертц Роберт 0 0
4. Хюсинг Оливер 0 0
Ганза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхук Йон 2 0.67
2. Омладич Ник 1 0.33
3. Беренс Ханно 1 0.33
4. Мунси Ридж 1 0.33
5. Россбах Дамиан 0 0
6. Риццуто Калоджеро 0 0

Карточки

Хайденхайм
# Игрок      
1. Кляйндинст Тим 1 0
2. Буш Марнон 1 0
3. Хюсинг Оливер 1 0
4. Мор Тобиас 1 0
Ганза
# Игрок      
1. Майсснер Томас 2 0
2. Риццуто Калоджеро 2 0
3. Россбах Дамиан 1 0
4. Мамба Стрели 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хайденхайм 0 0 0 0 100% (3) 0
 Ганза 0 0 20% (1) 40% (2) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Хайденхайм Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ганза 3:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Падерборн Хайденхайм 1:0 Хоффенхайм
ЛАСК 1:0 Хайденхайм Альтах 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Дармштадт 5:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Нюрнберг 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Бохум Ян 0:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 0:1 Гройтер Фюрт Аугсбург 3:1 Хайденхайм Гамбург 2:0 Хайденхайм Вюрцбург Кикерс 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 3:2 Фортуна Падерборн 2:2 Хайденхайм
Ганза Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ганза 3:2 Хайденхайм Ганновер 96 0:3 Ганза Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза
Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза Юрдинген 0:1 Ганза Ганза 2:1 Кайзерслаутерн Любек 1:0 Ганза Виктория Кёльн 1:2 Ганза Ганза 1:0 Вальдхоф

Последние игры между собой

Хайденхайм: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Ганза: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Ганза 3:2 Хайденхайм Кубок Ганза 0:1 Хайденхайм Бундеслига 3 Хайденхайм 2:0 Ганза Бундеслига 3 Ганза 0:2 Хайденхайм Бундеслига 3
Хайденхайм 1:2 Ганза Бундеслига 3 Хайденхайм 1:2 Ганза Бундеслига 3 Ганза 2:1 Хайденхайм Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Динамо Дрезден 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Карлсруэ 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Санкт-Паули 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Нюрнберг 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Падерборн 3 1 2 0 6 - 3 5
7. Хайденхайм 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Ганза 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Гамбург 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Вердер 3 1 1 1 5 - 7 4
12. Дармштадт 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Фортуна 3 1 0 2 4 - 5 3
14. Эрцгебирге Ауэ 3 0 3 0 1 - 1 3
15. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 5 1
16. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 6 1
17. Хольштайн Киль 3 0 0 3 0 - 9 0
18. Ингольштадт 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Нюрнберг 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Дармштадт 2 1 0 1 6 - 3 3
7. Хайденхайм 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Зандхаузен 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
14. Фортуна 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Хольштайн Киль 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Гамбург 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Шальке 04 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Вердер 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Эрцгебирге Ауэ 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Динамо Дрезден 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Санкт-Паули 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 3 0 1
2. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 1
3. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
4. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
5. Падерборн Михель Свен 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Фортуна Приб Эдгар 2 0
3. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 2 0
4. Ганза Майсснер Томас 2 0
5. Ганновер 96 Дукш Марвин 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Майсснер Томас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Мамба Стрели получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хайденхайм 1:1 Ганза онлайн




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