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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Майнц
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
РБ Лейпциг
0' 6'
27
Центнер
Робин
19
Ньякат
Мусса
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
30
Видмер
Сильван
25
Тауэр
Никлас
3
Аарон
Мартин
26
Небель
Пауль
8
Баррейро
Леандро
29
Буркардт
Джонатан
7
Ли
Чхэ-Сон
II
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
4
Орбан
Вилли
2
Симакан
Мохамед
3
Анхелиньо
Хосе
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
10
Форсберг
Эмиль
8
Хайдара
Амаду
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
Майнц
3-3-2-2
РБ Лейпциг
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Майнц Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Эльвeрсберг 2:2 Майнц Майнц 3:2 Дженоа Майнц 1:0 Газишехир Газиантеп Майнц 0:1 Ливерпуль
Майнц 2:1 Вюрцбургер Вольфсбург 2:3 Майнц Майнц 1:3 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Майнц 1:1 Герта Майнц 2:1 Бавария Вердер 0:1 Майнц Кёльн 2:3 Майнц Майнц 1:1 Арминия Майнц 2:2 Нюрнберг Хоффенхайм 1:2 Майнц Майнц 1:0 Фрайбург Шальке 04 0:0 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Боруссия М 1:2 Майнц Байер Л 2:2 Майнц
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Аякс 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:2 Монпелье РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар
Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М

Последние игры между собой

Майнц: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Майнц 3:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Майнц Бундеслига Майнц 0:5 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 8:0 Майнц Бундеслига
Майнц 3:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Майнц Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Штуттгарт Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Майнц 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Фрайбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Байер Л Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Арминия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
3. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Арминия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Майнц 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фрайбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Байер Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хоффенхайм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бохум Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гройтер Фюрт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Фрайбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Байер Л Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Майнц 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арминия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кёльн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Герта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Штуттгарт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аугсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бохум Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 2 0 2
2. Штуттгарт Кемпф Марк-Оливер 2 0 0
3. Боруссия Д Ройс Марко 1 0 1
4. Хоффенхайм Рюттер Жоржиньо 1 0 1
5. Хоффенхайм Руди Себастьян 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Бохум Теше Роберт 0 1
2. Хоффенхайм Руди Себастьян 1 0
3. Боруссия М Штиндль Ларс 1 0
4. Арминия Клос Фабиан 1 0
5. Фрайбург Гульде Мануэль 1 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Майнц 5.2% (7)
X 7.4% (10)
РБ Лейпциг 87.4% (118)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
РБ Лейпциг
8.28
5.40
1.45
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Где смотреть матч Майнц 0:0 РБ Лейпциг онлайн


Прогнозы на матч Майнц 0:0 РБ Лейпциг

Исход игры
Майнц
5.2% (7)
Ничья
7.4% (10)
РБ Лейпциг
87.4% (118)
Тотал 2.5
Больше
73.88% (99)
Меньше
26.12% (35)
Обе команды забьют
Да
76.12% (102)
Нет
23.88% (32)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
48.1% (65)
1:3 РБ Лейпциг
14.8% (20)
0:2 РБ Лейпциг
13.3% (18)
0:1 РБ Лейпциг
7.4% (10)
2:2 Ничья
3.7% (5)
1:1 Ничья
3.7% (5)
2:1 Майнц
2.2% (3)
2:3 РБ Лейпциг
1.5% (2)
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