Германия: Бундеслига 2021-2022
Майнц
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: MEWA Arena
РБ Лейпциг
19
Ньякат
Мусса
16
Бель
Штефан
25
Тауэр
Никлас
26
Небель
Пауль
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Kaito Mizuta
-
39 Ben Bobzien
-
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Майнц Последние 20 матчей: +11 =6 -3Эльвeрсберг 2:2 Майнц Майнц 3:2 Дженоа Майнц 1:0 Газишехир Газиантеп Майнц 0:1 Ливерпуль
Майнц 2:1 Вюрцбургер Вольфсбург 2:3 Майнц Майнц 1:3 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Майнц 1:1 Герта Майнц 2:1 Бавария Вердер 0:1 Майнц Кёльн 2:3 Майнц Майнц 1:1 Арминия Майнц 2:2 Нюрнберг Хоффенхайм 1:2 Майнц Майнц 1:0 Фрайбург Шальке 04 0:0 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Боруссия М 1:2 Майнц Байер Л 2:2 Майнц
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +9 =4 -7Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Аякс 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:2 Монпелье РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар
Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М
Последние игры между собой
Майнц: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Майнц
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Герта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Майнц
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Байер Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Герта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бохум
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Майнц
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арминия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кёльн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Герта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|2
|2.
|Штуттгарт
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|0
|3.
|Боруссия Д
|Ройс Марко
|1
|0
|1
|4.
|Хоффенхайм
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
|1
|5.
|Хоффенхайм
|Руди Себастьян
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Бохум
|Теше Роберт
|0
|1
|2.
|Хоффенхайм
|Руди Себастьян
|1
|0
|3.
|Боруссия М
|Штиндль Ларс
|1
|0
|4.
|Арминия
|Клос Фабиан
|1
|0
|5.
|Фрайбург
|Гульде Мануэль
|1
|0
Прогнозы на матч Майнц 0:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Майнц
5.2% (7)
Ничья
7.4% (10)
РБ Лейпциг
87.4% (118)
Тотал 2.5
Больше
73.88% (99)
Меньше
26.12% (35)
Обе команды забьют
Да
76.12% (102)
Нет
23.88% (32)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
48.1% (65)
1:3 РБ Лейпциг
14.8% (20)
0:2 РБ Лейпциг
13.3% (18)
0:1 РБ Лейпциг
7.4% (10)
2:2 Ничья
3.7% (5)
1:1 Ничья
3.7% (5)
2:1 Майнц
2.2% (3)
2:3 РБ Лейпциг
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!