Германия: Бундеслига 2021-2022
Майнц
1:0
Конец матча
Стадион: MEWA Arena Зрители: 10500
РБ Лейпциг
7' Желтая карточкаКампль Кевин
1:0
13' ГолНьякат Мусса
48' Желтая карточкаНебель Пауль
80' Желтая карточкаЗабитцер Марсель
85' Желтая карточкаСвенссон Бо
19
Ньякат
Мусса
16
Бель
Штефан
25
Тауэр
Никлас
26
Небель
Пауль
44
Кампль
Кевин
14
Адамс
Тайлер
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Небель ПаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Kaito Mizuta
-
39 Ben Bobzien
-
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
7'
13'
1:0
48'
80'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 11
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньякат Мусса
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Бо
|1
|0
|2.
|Небель Пауль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|1
|0
|2.
|Забитцер Марсель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Майнц
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Майнц Последние 20 матчей: +11 =6 -3Эльвeрсберг 2:2 Майнц Майнц 3:2 Дженоа Майнц 1:0 Газишехир Газиантеп Майнц 0:1 Ливерпуль
Майнц 2:1 Вюрцбургер Вольфсбург 2:3 Майнц Майнц 1:3 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Майнц 1:1 Герта Майнц 2:1 Бавария Вердер 0:1 Майнц Кёльн 2:3 Майнц Майнц 1:1 Арминия Майнц 2:2 Нюрнберг Хоффенхайм 1:2 Майнц Майнц 1:0 Фрайбург Шальке 04 0:0 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Боруссия М 1:2 Майнц Байер Л 2:2 Майнц
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +9 =4 -7Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Аякс 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:2 Монпелье РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар
Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М
Последние игры между собой
Майнц: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Герта
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Герта
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бохум
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Байер Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Герта
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Арминия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|2
|2.
|Штуттгарт
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|0
|3.
|Боруссия Д
|Ройс Марко
|1
|0
|1
|4.
|Хоффенхайм
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
|1
|5.
|Кёльн
|Модест Антони
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Бохум
|Теше Роберт
|0
|1
|2.
|Хоффенхайм
|Руди Себастьян
|1
|0
|3.
|Боруссия М
|Штиндль Ларс
|1
|0
|4.
|Майнц
|Свенссон Бо
|1
|0
|5.
|Арминия
|Клос Фабиан
|1
|0
Прогнозы на матч Майнц 1:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Майнц
5.1% (7)
Ничья
7.4% (10)
РБ Лейпциг
87.5% (119)
Тотал 2.5
Больше
74.07% (100)
Меньше
25.93% (35)
Обе команды забьют
Да
76.3% (103)
Нет
23.7% (32)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
48.5% (66)
1:3 РБ Лейпциг
14.7% (20)
0:2 РБ Лейпциг
13.2% (18)
0:1 РБ Лейпциг
7.4% (10)
2:2 Ничья
3.7% (5)
1:1 Ничья
3.7% (5)
2:1 Майнц
2.2% (3)
0:3 РБ Лейпциг
1.5% (2)
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