Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Майнц вырывает победу

97' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

96' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Забитцер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

94' Удар от ворот произведет Майнц

94' Какой промах! Андре Силва имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

93' Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Тактическая замена. Пауль Небель уходит с поля и его заменяет Romario Roesch

89' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

88' Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Удар от ворот произведет Майнц

86' Тактическая замена. Никлас Тауэр уходит с поля и его заменяет Фюрстнер Штефан

86' Какой промах! Орбан Вилли имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

85' Рефери не любит споров - именно за это Bo Svensson сейчас получил желтую

84' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Хак Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Бель Штефан из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

83' Аарон Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Ньякат Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Ньякат Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Забитцер Марсель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Форсберг Эмиль пробил со штрафного прямо в стенку

80' Судья свистит. Никлас Тауэр атаковал сзади соперника. Это Хи-Чан Хван заработал своей команде штрафной

79' Гулачи Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Пауль Небель из команды Майнц подал угловой справа.

78' Анхелиньо Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Майнц

77' Хи-Чан Хван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Мукиэле Норди имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

76' Плохо сыграл Хак Александер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

75' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Бель Штефан рано отмечает, но гол будет отменен!

74' Пауль Небель из команды Майнц подал угловой справа.

72' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

71' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Пауль Небель из команды Майнц в офсайде

70' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Гости сейчас реально начинают давить соперника

65' Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

65' Игрок команды Майнц выносит мяч

64' Игрок команды РБ Лейпциг со штрафного посылает мяч в штрафную площадь

62' Назначен штрафной. Пострадал Хайдара Амаду , его свалил Никлас Тауэр.

61' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Опасность предотвращена - Никлас Тауэр из команды Майнц вступил в отбор удачно

59' Удар от ворот произведет Майнц

59' Какой промах! Симакан Мохамед имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

58' Как он промахнулся? Симакан Мохамед имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

58' Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Баррейро Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Майнц

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Баррейро Леандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Баррейро Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Петер Гулачи не дал случится голу! Пауль Небель должен был забивать, но Петер Гулачи сделал отличный сейв

50' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

48' Пауль Небель получил желтую карточку от судьи

48' Безумный фол. Пауль Небель грубо играет против соперника. Пострадал Адамс Тайлер

48' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Аарон Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара