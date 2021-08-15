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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
1:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Герта
0'
0:1
6' Гол
Йоветич Стеван
17' Желтая карточка
Хюберс Тимо
1:1
41' Гол
Модест Антони
50'
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
13
Ут
Марк
29
Тилманн
Ян
27
Модест
Антони
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
5
Штарк
Никлас
31
Дордой
Мартон
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
27
Боатенг
Кевин-Принс
18
Аскасибар
Сантьяго
8
Сердар
Суат
10
Кунья
Матеус
19
Йоветич
Стеван
Кёльн
4-1-2-1-2
Герта
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Йоветич Стеван
(Кунья Матеус)
17'
Хюберс Тимо
 
41'
Модест Антони
(Тилманн Ян)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Модест Антони 1 1
2. Тилманн Ян 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 1 1
2. Кунья Матеус 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Хюберс Тимо 1 0
Герта
# Игрок      

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Карл Цейсс 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Рода Кёльн 2:1 Эльвeрсберг Кёльн 2:0 Шаффхаузен
Бавария 2:3 Кёльн Кёльн 1:1 Дуйсбург Кёльн 4:0 Фортуна Кёльн Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Кёльн 1:0 Шальке 04 Герта 0:0 Кёльн Кёльн 1:4 Фрайбург Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц Вольфсбург 1:0 Кёльн Кёльн 2:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Кёльн Кёльн 1:1 Вердер
Герта Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Меппен 0:1 Герта Газишехир Газиантеп 0:3 Герта Герта 4:3 Ливерпуль Герта 1:1 Любек
Санкт-Паули 2:2 Герта Герта 4:4 Ганновер 96 Бабельсберг 1:3 Герта Нойруппин 0:7 Герта Герта 16:0 СВ Шварц-Рот Нойштадт Хоффенхайм 2:1 Герта Герта 0:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Герта Герта 0:0 Арминия Герта 3:0 Фрайбург Майнц 1:1 Герта Герта 2:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Герта Герта 3:0 Байер Л Боруссия Д 2:0 Герта Герта 2:1 Аугсбург

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Герта: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Герта 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Герта Бундеслига Герта 0:5 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:4 Герта Бундеслига
Герта 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Герта Товарищеские матчи Кёльн 0:2 Герта Бундеслига Герта 1:3 Кёльн Кубок Кёльн 4:2 Герта Бундеслига Герта 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Герта Бундеслига Герта 2:0 Кёльн Бундеслига Герта 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Герта Бундеслига Кёльн 1:2 Герта Бундеслига 2 Герта 1:1 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 1:0 Герта Бундеслига Герта 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Герта Бундеслига Герта 0:1 Кёльн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Штуттгарт Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Майнц Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Герта 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Кёльн 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Фрайбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Байер Л Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Арминия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
3. Майнц Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Арминия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Кёльн 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Герта 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фрайбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хоффенхайм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. РБ Лейпциг Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бохум Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Айнтрахт Фр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гройтер Фюрт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Байер Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Герта 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Фрайбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Байер Л Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Боруссия Д Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кёльн 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Арминия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Штуттгарт Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аугсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Бохум Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 2 0 2
2. Штуттгарт Кемпф Марк-Оливер 2 0 0
3. Боруссия Д Ройс Марко 1 0 1
4. Хоффенхайм Рюттер Жоржиньо 1 0 1
5. Кёльн Модест Антони 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Бохум Теше Роберт 0 1
2. Хоффенхайм Руди Себастьян 1 0
3. Боруссия М Штиндль Ларс 1 0
4. Майнц Свенссон Бо 1 0
5. Арминия Клос Фабиан 1 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Контроль мяча: Кёльн: 59%, Герта: 41%.
  • 51'
    Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья свистит. Штарк Никлас атаковал сзади соперника. Это Модест Антони заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Модест Антони из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Пекарик Петер
  • 49'
    Мартон Дардаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Почти гол! Скири Эйе пробил головой по воротам, но Александр Шволов спас!
  • 48'
    Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    48'
    Штарк Никлас наказан за толчок Ут Марк
  • 48'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 47'
    Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Удар от ворот произведет Герта
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Игрок Кайнц Флориан из команды Кёльн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 49'
    Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Контроль мяча: Кёльн: 58%, Герта: 42%.
  • Офсайд
    48'
    Ут Марк из команды Кёльн в офсайде
  • 48'
    Ян Тильман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    48'
    Игрок команды Герта совершает фол
  • 48'
    Боатенг Кевин-Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Должен был быть гол! Кайнц Флориан имел отличный шанс, но Александр Шволов не дал голу состоятся!
  • 47'
    Модест Антони из команды Кёльн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Контроль мяча: Кёльн: 59%, Герта: 41%.
  • Угловой
    47'
    Ут Марк из команды Кёльн подал угловой справа.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Герта выполняет удар от ворот.
  • 46'
    Модест Антони из команды Кёльн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 46'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Герта выполняет удар от ворот.
  • 45'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн делает неудачный навес.
  • 45'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 44'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Любичич Деян из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Боатенг Кевин-Принс
  • 43'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 43'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кёльн будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    42'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 41'
    Ян Тильман сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    ГОООООЛ - Модест Антони Кёльн забивает ударом головой
  • 41'
    Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн делает пас партнеру.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 41'
    Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
  • 40'
    Кцихос Рафаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Кунья Матеус из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 40'
    Боатенг Кевин-Принс из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Платтенхардт Марвин из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 40'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    40'
    Ян Тильман возвращается на поле.
  • 39'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    39'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ян Тильман получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    38'
    Ян Тильман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    38'
    Назначен штрафной. Пострадал Йоветич Стеван, его свалил Ян Тильман.
  • 37'
    Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Кцихос Рафаэль делает скидку назад вдоль ворот
  • 36'
    Контроль мяча: Кёльн: 59%, Герта: 41%.
  • 36'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Герта выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    35'
    Сердар Суат из команды Герта опасно и грубо сыграл. Кайнц Флориан пострадал.
  • 35'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    34'
    Хектор Йонас из команды Кёльн в офсайде
  • 33'
    Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    33'
    Пекарик Петер наказан за толчок Ут Марк
  • 33'
    Хектор Йонас из команды Кёльн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 32'
    Контроль мяча: Кёльн: 57%, Герта: 43%.
  • 32'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 32'
    Удар головой игрока Герта проходит мимо
  • 32'
    Игрок команды Герта со штрафного посылает мяч в штрафную площадь
  • Желтая карточка
    31'
    Кцихос Рафаэль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    Назначен штрафной. Пострадал Йоветич Стеван, его свалил Кцихос Рафаэль.
  • 31'
    Герта выполняет удар от ворот.
  • 31'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Угловой
    30'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн разыграл угловой с левого угла.
  • 30'
    Пекарик Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 29'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Ян Тильман нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Мартон Дардаи из команды Герта опасно и грубо сыграл. Модест Антони пострадал.
  • 27'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Ут Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    27'
    Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
  • 26'
    Контроль мяча: Кёльн: 57%, Герта: 43%.
  • 26'
    Хороший удар издали нанес Йоветич Стеван, но отличный сейв сделал Тимо Хорн. Угловой.
  • 25'
    Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    25'
    Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой справа.
  • 25'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 24'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 23'
    Сердар Суат из команды Герта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 23'
    Пекарик Петер из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Герта выполняет удар от ворот.
  • 22'
    Герта выполняет удар от ворот.
  • 21'
    Шанс! Хюберс Тимо из команды Кёльн пробил головой, но мимо
  • 21'
    Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Герта поставил подножку. Пострадал Ут Марк
  • 20'
    Хюберс Тимо из команды Кёльн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 20'
    Ут Марк из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    20'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой справа.
  • 20'
    Контроль мяча: Кёльн: 61%, Герта: 39%.
  • 20'
    Ян Тильман из команды Кёльн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 19'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 19'
    Игрок команды Герта выносит мяч
  • 18'
    Ут Марк имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 18'
    Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Кцихос Рафаэль из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    17'
    Штарк Никлас из команды Герта в офсайде
  • 17'
    Боатенг Кевин-Принс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    17'
    Хюберс Тимо получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    17'
    Хюберс Тимо задерживает мяч рукой
  • 16'
    Удар от ворот произведет Герта
  • 16'
    Ян Тильман из команды Кёльн идет с мячом вперед на обострение...
  • 16'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 16'
    Кунья Матеус нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 16'
    Аскасибар Сантьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Контроль мяча: Кёльн: 57%, Герта: 43%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Пекарик Петер из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
  • 14'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Опасность предотвращена - Хектор Йонас из команды Кёльн вступил в отбор удачно
  • 14'
    Боатенг Кевин-Принс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Боатенг Кевин-Принс
  • 13'
    Мартон Дардаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Модест Антони нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 12'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Хектор Йонас из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Тимо Хорн не дал случится голу! Сердар Суат должен был забивать, но Тимо Хорн сделал отличный сейв
  • 11'
    Йоветич Стеван из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Контроль мяча: Кёльн: 48%, Герта: 52%.
  • 8'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Офсайд
    8'
    Йоветич Стеван из команды Герта в офсайде
  • 8'
    Штарк Никлас делает длинную передачу вперед
  • 8'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Кунья Матеус сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О О Л - Йоветич Стеван из команды Герта легко посылает мяч в пустые ворота правой! Йоветич Стеван легко с этим справился!
  • 6'
    Почти гол! Кунья Матеус пробил головой по воротам, но Тимо Хорн спас!
  • 6'
    Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Ут Марк из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Пекарик Петер
  • 4'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Герта начинает контратаку
  • 4'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Герта выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Шанс! Кайнц Флориан из команды Кёльн пробил головой, но мимо
  • 3'
    Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Пекарик Петер из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Герта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Кёльн 29.4% (40)
X 51.5% (70)
Герта 19.1% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Герта
2.44
3.57
3.17
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Новости
Где смотреть матч Кёльн 1:1 Герта онлайн


Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Герта

Исход игры
Кёльн
29.4% (40)
Ничья
51.5% (70)
Герта
19.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
31.11% (42)
Меньше
68.89% (93)
Обе команды забьют
Да
75.56% (102)
Нет
24.44% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (60)
1:2 Герта
12.5% (17)
2:1 Кёльн
11.8% (16)
1:0 Кёльн
11.8% (16)
0:1 Герта
5.9% (8)
0:0 Ничья
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
2:0 Кёльн
2.9% (4)
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