Германия: Бундеслига 2021-2022
Кёльн
1:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Рейн Энерги
Герта
0:1
6' ГолЙоветич Стеван
17' Желтая карточкаХюберс Тимо
1:1
41' ГолМодест Антони
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
13
Ут
Марк
29
Тилманн
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
0:1
17'
41'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Модест Антони
|1
|1
|2.
|Тилманн Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|1
|1
|2.
|Кунья Матеус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хюберс Тимо
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +9 =5 -6Карл Цейсс 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Рода Кёльн 2:1 Эльвeрсберг Кёльн 2:0 Шаффхаузен
Бавария 2:3 Кёльн Кёльн 1:1 Дуйсбург Кёльн 4:0 Фортуна Кёльн Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Кёльн 1:0 Шальке 04 Герта 0:0 Кёльн Кёльн 1:4 Фрайбург Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц Вольфсбург 1:0 Кёльн Кёльн 2:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Кёльн Кёльн 1:1 Вердер
Герта Последние 20 матчей: +10 =8 -2Меппен 0:1 Герта Газишехир Газиантеп 0:3 Герта Герта 4:3 Ливерпуль Герта 1:1 Любек
Санкт-Паули 2:2 Герта Герта 4:4 Ганновер 96 Бабельсберг 1:3 Герта Нойруппин 0:7 Герта Герта 16:0 СВ Шварц-Рот Нойштадт Хоффенхайм 2:1 Герта Герта 0:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Герта Герта 0:0 Арминия Герта 3:0 Фрайбург Майнц 1:1 Герта Герта 2:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Герта Герта 3:0 Байер Л Боруссия Д 2:0 Герта Герта 2:1 Аугсбург
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Герта: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Герта 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Герта Товарищеские матчи Кёльн 0:2 Герта Бундеслига Герта 1:3 Кёльн Кубок Кёльн 4:2 Герта Бундеслига Герта 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Герта Бундеслига Герта 2:0 Кёльн Бундеслига Герта 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Герта Бундеслига Кёльн 1:2 Герта Бундеслига 2 Герта 1:1 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 1:0 Герта Бундеслига Герта 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Герта Бундеслига Герта 0:1 Кёльн Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Герта
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Герта
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бохум
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Байер Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Герта
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Арминия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|2
|2.
|Штуттгарт
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|0
|3.
|Боруссия Д
|Ройс Марко
|1
|0
|1
|4.
|Хоффенхайм
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
|1
|5.
|Кёльн
|Модест Антони
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Бохум
|Теше Роберт
|0
|1
|2.
|Хоффенхайм
|Руди Себастьян
|1
|0
|3.
|Боруссия М
|Штиндль Ларс
|1
|0
|4.
|Майнц
|Свенссон Бо
|1
|0
|5.
|Арминия
|Клос Фабиан
|1
|0
Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Герта
Исход игры
Кёльн
29.4% (40)
Ничья
51.5% (70)
Герта
19.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
31.11% (42)
Меньше
68.89% (93)
Обе команды забьют
Да
75.56% (102)
Нет
24.44% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (60)
1:2 Герта
12.5% (17)
2:1 Кёльн
11.8% (16)
1:0 Кёльн
11.8% (16)
0:1 Герта
5.9% (8)
0:0 Ничья
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
2:0 Кёльн
2.9% (4)
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