Сегодня отличная погода для футбола.

Мартон Дардаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Игрок Кайнц Флориан из команды Кёльн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

49' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

48' Ян Тильман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Игрок команды Герта совершает фол

48' Боатенг Кевин-Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Должен был быть гол! Кайнц Флориан имел отличный шанс, но Александр Шволов не дал голу состоятся!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Герта выполняет удар от ворот.

45' Герта выполняет удар от ворот.

45' Шмиц Бенно из команды Кёльн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

44' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

43' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кёльн будет все-таки засчитан.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

41' Ян Тильман сделал результативную передачу.

41' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

41' Удар от ворот произведет Кёльн

41' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Кцихос Рафаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Кунья Матеус из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

40' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Ян Тильман возвращается на поле.

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Ян Тильман получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Ян Тильман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Назначен штрафной. Пострадал Йоветич Стеван , его свалил Ян Тильман.

37' Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Кцихос Рафаэль делает скидку назад вдоль ворот

36' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Герта выполняет удар от ворот.

35' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Кёльн выполняет удар от ворот.

32' Удар головой игрока Герта проходит мимо

32' Игрок команды Герта со штрафного посылает мяч в штрафную площадь

31' Кцихос Рафаэль получил желтую карточку от судьи

31' Герта выполняет удар от ворот.

30' Пекарик Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Ян Тильман нанес удар, но тот был заблокирован.

28' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ут Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Хороший удар издали нанес Йоветич Стеван , но отличный сейв сделал Тимо Хорн. Угловой.

25' Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе

25' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

23' Герта выполняет удар от ворот.

22' Герта выполняет удар от ворот.

21' Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Ян Тильман из команды Кёльн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

19' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Игрок команды Герта выносит мяч

18' Ут Марк имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

18' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

17' Боатенг Кевин-Принс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Хюберс Тимо получил желтую карточку от судьи

16' Удар от ворот произведет Герта

16' Ян Тильман из команды Кёльн идет с мячом вперед на обострение...

16' Кёльн выполняет удар от ворот.

14' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Боатенг Кевин-Принс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Мартон Дардаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Тимо Хорн не дал случится голу! Сердар Суат должен был забивать, но Тимо Хорн сделал отличный сейв

10' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Почти гол! Кунья Матеус пробил головой по воротам, но Тимо Хорн спас!

6' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Герта выполняет удар от ворот.

3' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

2' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

2' Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе

1' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Герта начинает с центра поля