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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Адана Демирспор
0:0
Перерыв

Стадион:
Фенербахче
0'
31' Желтая карточка
Тиссеран Марсель
49
Мурич
Ариянет
22
Свенссон
Юнас
2
Сануч
Тайиб
95
Joher
Khadim
Rassoul
6
Канак
Каан
10
Беланда
Юнес
11
Акинтола
Дэвид
88
Инлер
Гёкхан
8
Sinan
Kurt
II
19
Кастро
Лукас
9
Балотелли
Марио
1
Байиндыр
Алтай
32
Тиссеран
Марсель
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
21
Осайи-Самуэль
Брайт
26
Зайц
Миха
20
Густаво
Диас
16
Кадыоглу
Ферди
10
Озил
Месут
17
Кавечи
Ирфан
15
Саматта
Мбвана
Адана Демирспор
4-1-4-1
Фенербахче
3-4-2-1

Ход матча

31'
 
Тиссеран Марсель

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Карточки

Адана Демирспор
# Игрок      
Фенербахче
# Игрок      
1. Тиссеран Марсель 1 0

Предыдущие игры

Адана Демирспор Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Адана Демирспор 1:1 Бешикташ Менемен Беледиеспор 1:4 Адана Демирспор Адана Демирспор 3:0 Балыкесирспор Тузласпор 0:3 Адана Демирспор
Адана Демирспор 3:0 Гиресунспор Алтынорду 0:1 Адана Демирспор Акхисар 2:3 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Кеджиоренгюджю Эскишехирспор 1:1 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Истанбулспор Самсунспор 0:2 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Бандырмаспор Умраньеспор 0:0 Адана Демирспор Адана Демирспор 1:2 Алтай Аданаспор 2:2 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Османлыспор Болуспор 1:2 Адана Демирспор Адана Демирспор 1:2 Бурсаспор Сивасспор 2:1 Адана Демирспор Адана Демирспор 3:0 Менемен Беледиеспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле
Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Генчлербирлиги Коньяспор 0:3 Фенербахче

Последние игры между собой

Адана Демирспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Фенербахче: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Адана Демирспор 1:4 Фенербахче Кубок Фенербахче 6:0 Адана Демирспор Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алтай 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Бешикташ 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Антальяспор 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аланьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Касымпаша 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Фенербахче 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Адана Демирспор 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Хатайспор 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гиресунспор 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сивасспор 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Малатьяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Коньяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Галатасарай 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гёзтепе 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Кайсериспор 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Ризеспор 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алтай 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Бешикташ 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Антальяспор 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Адана Демирспор 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Хатайспор 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Аланьяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Касымпаша 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фенербахче 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гиресунспор 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Малатьяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Коньяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Галатасарай 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гёзтепе 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Газишехир Газиантеп 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кайсериспор 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сивасспор 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ризеспор 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Касымпаша 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Фенербахче 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Гиресунспор 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Антальяспор 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фатих Карагюмрюк 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Адана Демирспор 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хатайспор 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бешикташ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Алтай 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Малатьяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Коньяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Галатасарай 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Истанбул Башакшехир 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сивасспор 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гёзтепе 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Кайсериспор 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Ризеспор 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алтай Бамба Дауда 2 0 0
2. Бешикташ Хатчинсон Атиба 1 0 0
3. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 1 0 0
4. Фатих Карагюмрюк Муса Ахмед 1 0 0
5. Касымпаша Эйссерик Валентин 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Газишехир Газиантеп Сагаль Анхело 1 1
2. Кайсериспор Демирок Угур 1 0
3. Фатих Карагюмрюк Билья Лукас 1 0
4. Антальяспор Поли Андреа 1 0
5. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 1 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Тиссеран Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Фенербахче
2.85
3.65
2.85
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Где смотреть матч Адана Демирспор 0:0 Фенербахче онлайн




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