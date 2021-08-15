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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Адана Демирспор
0:1
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
31' Желтая карточка
Тиссеран Марсель
0:1
46' Гол
Озил Месут
82' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
90' Желтая карточка
Сануч Тайиб
90'+8
49
Мурич
Ариянет
22
Свенссон
Юнас
2
Сануч
Тайиб
95
Joher
Khadim
Rassoul
6
Канак
Каан
10
Беланда
Юнес
11
Акинтола
Дэвид
88
Инлер
Гёкхан
8
Sinan
Kurt
II
19
Кастро
Лукас
9
Балотелли
Марио
1
Байиндыр
Алтай
32
Тиссеран
Марсель
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
21
Осайи-Самуэль
Брайт
26
Зайц
Миха
20
Густаво
Диас
16
Кадыоглу
Ферди
10
Озил
Месут
17
Кавечи
Ирфан
15
Саматта
Мбвана
Адана Демирспор
4-1-4-1
Фенербахче
3-4-2-1

Ход матча

31'
 
Тиссеран Марсель
46'
 
Дурсун Сердар
Саматта Мбвана
46'
 
Азиз Сердар
Кадыоглу Ферди
46'
0:1
Озил Месут
(Кавечи Ирфан)
62'
Okwuchukwu Ezeh
Беланда Юнес
 
62'
Ассомбалонга Бритт
Балотелли Марио
 
70'
 
Сангаре Назим
Дурсун Сердар
76'
Дибба Па
Акинтола Дэвид
 
76'
 
Туфан Озан
Зайц Миха
81'
 
Соса Хосе
Озил Месут
82'
 
Осайи-Самуэль Брайт
89'
Стамбули Бенжамен
Кастро Лукас
 
90'
Сануч Тайиб
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Озил Месут 1 1
2. Кавечи Ирфан 0 0

Карточки

Адана Демирспор
# Игрок      
1. Сануч Тайиб 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Тиссеран Марсель 1 0
2. Осайи-Самуэль Брайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адана Демирспор 0 0 0 0 0 0
 Фенербахче 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Адана Демирспор Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Адана Демирспор 1:1 Бешикташ Менемен Беледиеспор 1:4 Адана Демирспор Адана Демирспор 3:0 Балыкесирспор Тузласпор 0:3 Адана Демирспор
Адана Демирспор 3:0 Гиресунспор Алтынорду 0:1 Адана Демирспор Акхисар 2:3 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Кеджиоренгюджю Эскишехирспор 1:1 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Истанбулспор Самсунспор 0:2 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Бандырмаспор Умраньеспор 0:0 Адана Демирспор Адана Демирспор 1:2 Алтай Аданаспор 2:2 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Османлыспор Болуспор 1:2 Адана Демирспор Адана Демирспор 1:2 Бурсаспор Сивасспор 2:1 Адана Демирспор Адана Демирспор 3:0 Менемен Беледиеспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле
Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Генчлербирлиги Коньяспор 0:3 Фенербахче

Последние игры между собой

Адана Демирспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Фенербахче: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Адана Демирспор 1:4 Фенербахче Кубок Фенербахче 6:0 Адана Демирспор Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алтай 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Бешикташ 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Фенербахче 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аланьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Касымпаша 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Гёзтепе 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Антальяспор 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Хатайспор 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гиресунспор 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сивасспор 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Малатьяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Коньяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Галатасарай 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Адана Демирспор 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Кайсериспор 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Ризеспор 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алтай 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Бешикташ 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Фатих Карагюмрюк 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Антальяспор 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Хатайспор 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Фенербахче 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Аланьяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Касымпаша 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гёзтепе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гиресунспор 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Малатьяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Коньяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Галатасарай 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Газишехир Газиантеп 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кайсериспор 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сивасспор 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ризеспор 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Адана Демирспор 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Аланьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Касымпаша 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Гёзтепе 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Гиресунспор 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фатих Карагюмрюк 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Антальяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хатайспор 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бешикташ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Алтай 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Малатьяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Коньяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Галатасарай 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Адана Демирспор 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Истанбул Башакшехир 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сивасспор 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Кайсериспор 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Ризеспор 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Алтай Бамба Дауда 2 0 0
2. Фенербахче Озил Месут 1 0 0
3. Бешикташ Хатчинсон Атиба 1 0 0
4. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 1 0 0
5. Фатих Карагюмрюк Муса Ахмед 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Газишехир Газиантеп Сагаль Анхело 1 1
2. Антальяспор Озмерт Хакан 1 0
3. Кайсериспор Демирок Угур 1 0
4. Фатих Карагюмрюк Билья Лукас 1 0
5. Антальяспор Поли Андреа 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Тиссеран Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости
Где смотреть матч Адана Демирспор 0:1 Фенербахче онлайн




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