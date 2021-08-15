Турция: Суперлига 2021-2022
Адана Демирспор
0:1
Конец матча
Стадион: 5 Ocak Stadyumu
Фенербахче
31' Желтая карточкаТиссеран Марсель
0:1
46' ГолОзил Месут
82' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
90' Желтая карточкаСануч Тайиб
10
Беланда
Юнес
88
Инлер
Гёкхан
19
Кастро
Лукас
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
26
Зайц
Миха
20
Густаво
Диас
10
Озил
Месут
17
Кавечи
Ирфан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Инлер ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Чамдал ТарикПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дибба ПаНападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Izzet Celik
-
Главный тренер: Айябаба Самет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Озил МесутПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Arda Gueler
-
Главный тренер: Перейра Витор
Ход матча
31'
46'
0:1
76'
81'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Озил Месут
|1
|1
|2.
|Кавечи Ирфан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сануч Тайиб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|2.
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адана Демирспор
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Фенербахче
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Адана Демирспор Последние 20 матчей: +13 =4 -3Адана Демирспор 1:1 Бешикташ Менемен Беледиеспор 1:4 Адана Демирспор Адана Демирспор 3:0 Балыкесирспор Тузласпор 0:3 Адана Демирспор
Адана Демирспор 3:0 Гиресунспор Алтынорду 0:1 Адана Демирспор Акхисар 2:3 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Кеджиоренгюджю Эскишехирспор 1:1 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Истанбулспор Самсунспор 0:2 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Бандырмаспор Умраньеспор 0:0 Адана Демирспор Адана Демирспор 1:2 Алтай Аданаспор 2:2 Адана Демирспор Адана Демирспор 2:0 Османлыспор Болуспор 1:2 Адана Демирспор Адана Демирспор 1:2 Бурсаспор Сивасспор 2:1 Адана Демирспор Адана Демирспор 3:0 Менемен Беледиеспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =5 -2Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле
Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Генчлербирлиги Коньяспор 0:3 Фенербахче
Последние игры между собой
Адана Демирспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Фенербахче: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алтай
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Бешикташ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Фенербахче
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Касымпаша
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Гёзтепе
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Антальяспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Хатайспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Трабзонспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гиресунспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сивасспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Малатьяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Коньяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Галатасарай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Адана Демирспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Кайсериспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Ризеспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алтай
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Бешикташ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Антальяспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Хатайспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Фенербахче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Аланьяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Касымпаша
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гёзтепе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Трабзонспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гиресунспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Малатьяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Коньяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Галатасарай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Газишехир Газиантеп
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кайсериспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сивасспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ризеспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Адана Демирспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Касымпаша
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Гёзтепе
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Гиресунспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Антальяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хатайспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Трабзонспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бешикташ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Алтай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Малатьяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Коньяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Галатасарай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Адана Демирспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сивасспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Кайсериспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Ризеспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Алтай
|Бамба Дауда
|2
|0
|0
|2.
|Фенербахче
|Озил Месут
|1
|0
|0
|3.
|Бешикташ
|Хатчинсон Атиба
|1
|0
|0
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|1
|0
|0
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Муса Ахмед
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Газишехир Газиантеп
|Сагаль Анхело
|1
|1
|2.
|Антальяспор
|Озмерт Хакан
|1
|0
|3.
|Кайсериспор
|Демирок Угур
|1
|0
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Билья Лукас
|1
|0
|5.
|Антальяспор
|Поли Андреа
|1
|0