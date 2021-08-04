Подача во владения "Милана", вышел из ворот Меньян и забрал мяч.

В атаке "Милан", прострел с фланга, замкнуть некому оказалось. Пока у нас совсем без моментов.

В центре поля разыграли стандарт игроки "Валенсии", перевод на правый край. Быстрый пас назад, короткая серия передач в обороне. "Летучие мыши" выждали паузу и побежали в атаку. А удар забыли...

Джейсон с мячом, передача у него не получилась.

Меньян держит мяч, вышел за пределы штрафной площади, заброс по левому краю в атаку, Тонали подобрал игровой снаряд, но уйти от соперника не сумел. Аут.

24' В центре поля с мячом игроки "Милана", быстаря потеря и сразу же контратака, которая привела к угловому удару "Валенсии".

23' Интересный "водопой". Показывают нам из-за спин игроков "Валенсии", как даёт наставление своим игрокам наставник.

22' Перерыв на "водопой".

20' Двое игроков "Валенсии" на газоне. Небольшая пауза завершилась, разыграли стандарт гости, но быстро мяч потеряли "россоньери".

19' Отбились "летучии мыши", в аут мяч вышел.

17' Меньян отразил удар метров с 20-ти, а добить не позволили защитники "Валенсии".

15' Отметим, что эта игра дебютная для Георгий Мамардашвили, который представляют Грузию. Всего 20 лет парню.

14' "Валенсия" пока что не выходит из обороны. "Милан" смотрится интереснее.

12' К чужой линии штрафной площади играют миланцы, но немного затянули с решающей передачей.

11' В атаке "Милан", передача в центральную зону, но пока без обострений.

9' Перевод в линию атаки, но положение вне игры у "красно-чёрных" зафиксировал боковой рефери.

8' Штрафной удар на левом фланге заработали испанцы, короткий розыгрыш, мяч на правом углу штрафной площади, подача от Гуэдеша, но точно в руки Меньяна.

7' Разыграли от ворот "россоньери", перевод на левый край пошёл. А дальше потеря.

6' В атаке "Милан", перевод на Диаса, который упустил мяч за боковую.

4' Штрафной удар заработали итальянцы. Мальдини подошёл к мячу, отправил игровой снаряд в обвод стенки, но и мимо ворот.

2' С мячом на своей половине поля "Валенсия", передача на голкипера Мамардашвили, тот сильно вперёд отправил игровой снаряд.