Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Валенсия
0:0
Первый тайм: 31'
Милан
0' 31'
Валенсия
Милан

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос
Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта
Милан Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри
Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Валенсия 2:1 Милан Товарищеские матчи Валенсия 1:2 Милан Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • 30'
    Меньян держит мяч, вышел за пределы штрафной площади, заброс по левому краю в атаку, Тонали подобрал игровой снаряд, но уйти от соперника не сумел. Аут.
  • 29'
    Джейсон с мячом, передача у него не получилась.
  • 27'
    В центре поля разыграли стандарт игроки "Валенсии", перевод на правый край. Быстрый пас назад, короткая серия передач в обороне. "Летучие мыши" выждали паузу и побежали в атаку. А удар забыли...
  • 26'
    В атаке "Милан", прострел с фланга, замкнуть некому оказалось. Пока у нас совсем без моментов.
  • Угловой
    25'
    Подача во владения "Милана", вышел из ворот Меньян и забрал мяч.
  • 24'
    В центре поля с мячом игроки "Милана", быстаря потеря и сразу же контратака, которая привела к угловому удару "Валенсии".
  • 23'
    Интересный "водопой". Показывают нам из-за спин игроков "Валенсии", как даёт наставление своим игрокам наставник.
  • 22'
    Перерыв на "водопой".
  • 20'
    Двое игроков "Валенсии" на газоне. Небольшая пауза завершилась, разыграли стандарт гости, но быстро мяч потеряли "россоньери".
  • 19'
    Отбились "летучии мыши", в аут мяч вышел.
  • 17'
    Меньян отразил удар метров с 20-ти, а добить не позволили защитники "Валенсии".
  • 15'
    Отметим, что эта игра дебютная для Георгий Мамардашвили, который представляют Грузию. Всего 20 лет парню.
  • 14'
    "Валенсия" пока что не выходит из обороны. "Милан" смотрится интереснее.
  • 12'
    К чужой линии штрафной площади играют миланцы, но немного затянули с решающей передачей.
  • 11'
    В атаке "Милан", передача в центральную зону, но пока без обострений.
  • Офсайд
    9'
    Перевод в линию атаки, но положение вне игры у "красно-чёрных" зафиксировал боковой рефери.
  • 8'
    Штрафной удар на левом фланге заработали испанцы, короткий розыгрыш, мяч на правом углу штрафной площади, подача от Гуэдеша, но точно в руки Меньяна.
  • 7'
    Разыграли от ворот "россоньери", перевод на левый край пошёл. А дальше потеря.
  • 6'
    В атаке "Милан", перевод на Диаса, который упустил мяч за боковую.
  • 4'
    Штрафной удар заработали итальянцы. Мальдини подошёл к мячу, отправил игровой снаряд в обвод стенки, но и мимо ворот.
  • 2'
    С мячом на своей половине поля "Валенсия", передача на голкипера Мамардашвили, тот сильно вперёд отправил игровой снаряд.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. Матч начался.
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через несколько минут стартует товарищеский матч между "Валенсией" и "Миланом".
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Милан
3.04
3.62
2.65
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