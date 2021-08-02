Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Валенсия
 
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Милан

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос
Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта
Милан Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри
Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Валенсия 2:1 Милан Товарищеские матчи Валенсия 1:2 Милан Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2021, осталось 2 дня 17 часов 4 минуты.



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