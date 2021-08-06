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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Ленчна
0:3
Второй тайм: 73'

Стадион:
Варта Познань
0'
0:1
17' Гол
Зреляк Адам
32' Желтая карточка
Гжесик Ян
45' Желтая карточка
Гол Януш
0:2
53' Гол
Коррин Милан
0:3
62' Гол
Коррин Милан
73'
33
Гостомски
Мацей
21
Щесняк
Криспин
25
Pawel
Baranowski
2
Tomasz
Midzierski
3
Leandro
VIII
27
Мак
Михал
26
Adrian
Cierpka
6
Гол
Януш
22
Serhij
Krykun
19
Przemyslaw
Banaszak
18
Bartosz
Spiaczka
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
4
Иванов
Роберт
16
Лавничак
Алекс
22
Konrad
Matuszewski
17
Чижички
Матеуш
21
Купчак
Матеуш
10
Коррин
Милан
20
Чиж
Шимон
11
Якубовски
Михал
99
Зреляк
Адам
Гурник Ленчна
4-4-2
Варта Познань
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Ленчна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Przemyslaw Banaszak 1 0.33
2. Bartosz Spiaczka 1 0.33
3. Мак Михал 0 0
Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коррин Милан 1 0.33
2. Гжесик Ян 1 0.33
3. Зреляк Адам 1 0.33
4. Иванов Роберт 1 0.33
5. Чижички Матеуш 1 0.33
6. Чиж Шимон 0 0

Карточки

Гурник Ленчна
# Игрок      
1. Гол Януш 2 0
2. Мак Михал 1 0
3. Калинковски Бартоломей 1 0
4. Serhij Krykun 1 0
5. Щесняк Криспин 1 0
Варта Познань
# Игрок      
1. Тралка Лукаш 1 1
2. Зреляк Адам 1 0
3. Купчак Матеуш 1 0
4. Иванов Роберт 1 0
5. Гжесик Ян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Ленчна 0 0 100% (2) 0 0 0
 Варта Познань 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Гурник Ленчна Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Краковия ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Ленчна Тыхы 1:1 Гурник Ленчна
Гурник Ленчна 3:0 Сандецья Заглембе Сосновец 0:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Одра Ополе Тыхы 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Медзь 1:0 Гурник Ленчна Видзев Лодзь 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Хробры Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:1 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Гурник Ленчна ЦВКС Ресовия 0:2 Гурник Ленчна
Варта Познань Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:2 Варта Познань Краковия 0:1 Варта Познань Варта Познань 2:3 Шлёнск
Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех Пяст 0:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Варта Познань 0:1 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Краковия Шлёнск 2:1 Варта Познань

Последние игры между собой

Гурник Ленчна: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Варта Познань: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Варта Познань 0:2 Гурник Ленчна Товарищеские матчи Варта Познань 1:1 Гурник Ленчна Первая лига Гурник Ленчна 3:1 Варта Познань Первая лига Варта Познань 2:0 Гурник Ленчна Первая лига
Гурник Ленчна 1:1 Варта Познань First League Гурник Ленчна 0:1 Варта Познань First League Варта Познань 1:1 Гурник Ленчна First League Варта Познань 1:1 Гурник Ленчна First League Гурник Ленчна 1:2 Варта Познань First League Гурник Ленчна 2:0 Варта Познань First League Варта Познань 1:2 Гурник Ленчна Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 3:0 3 1 2 0 6 - 3 5
2. Ягеллония 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Висла Краков 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Лех 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Погонь Щецин 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Шлёнск 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Лехия Гданьск 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Пяст 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Легия 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ракув 2 1 0 1 3 - 5 3
13. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Краковия 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Гурник Ленчна 0:3 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Гурник Забже 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Лех 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Варта Познань 3:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Гурник Ленчна 0:3 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Сталь Мелец 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 3:0 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лех 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Ракув 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Пяст 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Висла Краков 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Брук-Бет Термалица 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Гурник Ленчна 0:3 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Легия 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Варта Познань Коррин Милан 2 0 1
2. Ягеллония Романчук Тарас 2 0 0
3. Ягеллония Имас Хесус 2 0 0
4. Заглембе Любин Шиш Патрик 2 0 0
5. Шлёнск Экспозито Эрик 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Шлёнск Шварц Петр 1 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
5. Гурник Ленчна Гол Януш 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Гол Януш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Гжесик Ян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Зреляк Адам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Ленчна
Ничья
Варта Познань
38.00
3.23
2.71
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гурник Ленчна 0:3 Варта Познань онлайн




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