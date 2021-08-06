Польша: Экстракласса 2021-2022
Гурник Ленчна
0:4
Конец матча
Стадион: Горник
Варта Познань
0:1
17' ГолЗреляк Адам
32' Желтая карточкаГжесик Ян
45' Желтая карточкаГол Януш
0:2
52' ГолКоррин Милан
0:3
61' ГолКоррин Милан
87' Желтая карточкаKamil Pajnowski
0:4
90' ГолГжесик Ян
27
Мак
Михал
6
Гол
Януш
10
Коррин
Милан
20
Чиж
Шимон
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Dawid Tkacz
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
Ход матча
17'
0:1
32'
45'
52'
0:2
61'
0:3
87'
90'
0:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.33
|2.
|Bartosz Spiaczka
|1
|0.33
|3.
|Мак Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коррин Милан
|2
|0.67
|2.
|Гжесик Ян
|2
|0.67
|3.
|Зреляк Адам
|1
|0.33
|4.
|Иванов Роберт
|1
|0.33
|5.
|Чижички Матеуш
|1
|0.33
|6.
|Лавничак Алекс
|0
|0
|7.
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гол Януш
|2
|0
|2.
|Мак Михал
|1
|0
|3.
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|4.
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|5.
|Serhij Krykun
|1
|0
|6.
|Щесняк Криспин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тралка Лукаш
|1
|1
|2.
|Зреляк Адам
|1
|0
|3.
|Купчак Матеуш
|1
|0
|4.
|Иванов Роберт
|1
|0
|5.
|Гжесик Ян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Ленчна
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|Варта Познань
|0
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Гурник Ленчна Последние 20 матчей: +7 =7 -6Заглембе Любин 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Краковия ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Ленчна Тыхы 1:1 Гурник Ленчна
Гурник Ленчна 3:0 Сандецья Заглембе Сосновец 0:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Одра Ополе Тыхы 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Медзь 1:0 Гурник Ленчна Видзев Лодзь 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Хробры Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:1 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Гурник Ленчна ЦВКС Ресовия 0:2 Гурник Ленчна
Варта Познань Последние 20 матчей: +9 =5 -6Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:2 Варта Познань Краковия 0:1 Варта Познань Варта Познань 2:3 Шлёнск
Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех Пяст 0:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Варта Познань 0:1 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Краковия Шлёнск 2:1 Варта Познань
Последние игры между собой
Гурник Ленчна: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Варта Познань: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Гурник Ленчна 1:1 Варта Познань First League Гурник Ленчна 0:1 Варта Познань First League Варта Познань 1:1 Гурник Ленчна First League Варта Познань 1:1 Гурник Ленчна First League Гурник Ленчна 1:2 Варта Познань First League Гурник Ленчна 2:0 Варта Познань First League Варта Познань 1:2 Гурник Ленчна Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Варта Познань
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|3.
|Висла Краков
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Погонь Щецин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Краковия
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Лех
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|13.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Краковия
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Лех
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Пяст
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|6.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Краковия
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Брук-Бет Термалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Варта Познань
|Коррин Милан
|2
|0
|1
|2.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|2
|0
|1
|3.
|Ягеллония
|Романчук Тарас
|2
|0
|0
|4.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|2
|0
|0
|5.
|Заглембе Любин
|Шиш Патрик
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|4.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|5.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|2
|0