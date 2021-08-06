Польша: Экстракласса 2021-2022
40' Желтая карточкаИсхак Микаэль
1:0
47' ГолСаламон Бартош
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
73
Зауха
Патрик
45
Балай
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Мацей Скожа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Роша ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol Knap
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
40'
47'
1:0
54'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каминьски Якуб
|1
|0.33
|2.
|Саламон Бартош
|1
|0.33
|3.
|Исхак Микаэль
|1
|0.33
|4.
|Скурась Михал
|1
|0.33
|5.
|Joel V
|0
|0
|6.
|Амарал Жоау
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альварес Маркос
|1
|0.33
|2.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0.33
|3.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|4.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Joel V
|0
|1
|2.
|Саламон Бартош
|1
|0
|3.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|4.
|Шатка Любомир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|2.
|Какабадзе Отар
|1
|0
|3.
|Югас Якуб
|1
|0
|4.
|Сиплак Михал
|1
|0
|5.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гурник Забже 1:3 Лех Лех 0:0 Радомьяк Радом Лех 3:2 Митьюлланд Лех 1:1 Гурник Забже
Краковия Последние 20 матчей: +5 =9 -6Краковия 1:2 Шлёнск Гурник Ленчна 1:1 Краковия Штурм 0:1 Краковия Краковия 2:2 Локомотив Москва
Краковия 0:1 Варта Познань Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех Пяст 2:0 Краковия Краковия 1:1 Шлёнск Ракув 0:0 Краковия Хойничанка 0:3 Краковия Краковия 2:4 Заглембе Любин Сталь Мелец 0:0 Краковия Краковия 1:1 Подбескидзе
Последние игры между собой
Лех: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Краковия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Лех 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Краковия Экстракласса Лех 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Лех Экстракласса Краковия 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 5:2 Лех Экстракласса Краковия 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:6 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Лех 3:1 Краковия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Варта Познань
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|3.
|Висла Краков
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Погонь Щецин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Краковия
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Лех
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|13.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Краковия
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Лех
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Пяст
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|6.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Краковия
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Брук-Бет Термалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Варта Познань
|Коррин Милан
|2
|0
|1
|2.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|2
|0
|1
|3.
|Ягеллония
|Романчук Тарас
|2
|0
|0
|4.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|2
|0
|0
|5.
|Заглембе Любин
|Шиш Патрик
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|4.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|5.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|2
|0