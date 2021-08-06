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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лех
2:0
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
40' Желтая карточка
Исхак Микаэль
1:0
48' Гол
Саламон Бартош
2:0
54' Гол
Каминьски Якуб
55' Желтая карточка
Дуглас Барри
55' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле
90'+4
1
Ван
дер
Харт
Микки
44
Червински
Алан
18
Саламон
Бартош
37
Шатка
Любомир
3
Дуглас
Барри
6
Карлстрём
Йеспер
25
Тиба
Педру
21
Скурась
Михал
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
4
Ханка
Серджу
6
Лусюш
Сильвестер
22
Лосаж
Флорьян
3
Сиплак
Михал
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
73
Зауха
Патрик
45
Балай
Филип
Лех
4-2-3-1
Краковия
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каминьски Якуб 2 0.67
2. Саламон Бартош 1 0.33
3. Исхак Микаэль 1 0.33
4. Скурась Михал 1 0.33
5. Дуглас Барри 0 0
6. Шатка Любомир 0 0
7. Joel V 0 0
8. Амарал Жоау 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Маркос 1 0.33
2. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0.33
3. Рыпэ Корнел 0 0
4. Лосаж Флорьян 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Joel V 0 1
2. Дуглас Барри 1 0
3. Саламон Бартош 1 0
4. Исхак Микаэль 1 0
5. Шатка Любомир 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Грошшо Лукаш 1 0
2. Какабадзе Отар 1 0
3. Югас Якуб 1 0
4. Сиплак Михал 1 0
5. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
6. Лосаж Флорьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 0 0 20% (1) 60% (3) 20% (1) 0
 Краковия 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гурник Забже 1:3 Лех Лех 0:0 Радомьяк Радом Лех 3:2 Митьюлланд Лех 1:1 Гурник Забже
Висла Краков 1:2 Лех Лех 1:2 Сталь Мелец Подбескидзе 1:0 Лех Лех 3:0 Лехия Гданьск Ракув 3:1 Лех Лех 0:0 Легия Краковия 2:1 Лех Лех 2:3 Ягеллония Лех 0:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лех Лех 0:2 Ракув Варта Познань 1:2 Лех Лех 1:0 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Лех Радомьяк Радом 1:1 Лех Лех 0:0 Заглембе Любин
Краковия Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Краковия 1:2 Шлёнск Гурник Ленчна 1:1 Краковия Штурм 0:1 Краковия Краковия 2:2 Локомотив Москва
Краковия 0:1 Варта Познань Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех Пяст 2:0 Краковия Краковия 1:1 Шлёнск Ракув 0:0 Краковия Хойничанка 0:3 Краковия Краковия 2:4 Заглембе Любин Сталь Мелец 0:0 Краковия Краковия 1:1 Подбескидзе

Последние игры между собой

Лех: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Краковия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Краковия 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Лех Экстракласса Краковия 2:1 Лех Экстракласса
Лех 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Краковия Экстракласса Лех 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Лех Экстракласса Краковия 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 5:2 Лех Экстракласса Краковия 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:6 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Лех 3:1 Краковия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Варта Познань 3 1 2 0 7 - 3 5
3. Висла Краков 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Ягеллония 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Погонь Щецин 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Шлёнск 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Лехия Гданьск 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Пяст 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Легия 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ракув 2 1 0 1 3 - 5 3
13. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Краковия 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
17. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Гурник Забже 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Варта Познань 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
13. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Сталь Мелец 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Лех 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Пяст 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ракув 2 1 0 1 3 - 5 3
6. Висла Краков 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Краковия 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Брук-Бет Термалица 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Легия 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Варта Познань Коррин Милан 2 0 1
2. Варта Познань Гжесик Ян 2 0 1
3. Лех Каминьски Якуб 2 0 1
4. Ягеллония Романчук Тарас 2 0 0
5. Ягеллония Имас Хесус 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Шлёнск Шварц Петр 1 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
5. Гурник Ленчна Гол Януш 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Исхак Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лех 2:0 Краковия онлайн




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