Польша: Экстракласса 2021-2022
Висла Краков
1:2
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Ракув
1:0
25' ГолЙебоа Яв
36' Желтая карточкаМусёлик Себастьян
51' Красная карточкаПапаниколау Яннис
1:1
61' ГолЦебуля Марчин
73' Желтая карточкаЦебуля Марчин
1:2
80' ГолГутковский Владислав
90' Желтая карточкаГутковский Владислав
40
Йебоа
Яв
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Хуги ДорНападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
18 Арак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
Ход матча
25'
1:0
61'
1:1
73'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йебоа Яв
|2 (1)
|0.67
|2.
|Климент Ян
|1
|0.33
|3.
|Садлок Мацей
|1
|0.33
|4.
|Жуков Георгий
|1
|0.33
|5.
|Млыньски Матеуш
|1
|0.33
|6.
|Шкварка Михал
|0
|0
|7.
|Хуги Дор
|0
|0
|8.
|Грушковски Конрад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|1 (1)
|0.33
|2.
|Цебуля Марчин
|1
|0.33
|3.
|Гутковский Владислав
|1
|0.33
|4.
|Вдовяк Матеуш
|1
|0.33
|5.
|Длугош Виктор
|1
|0.33
|6.
|Гедеш Алешандре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Садлок Мацей
|1
|0
|2.
|Жуков Георгий
|1
|0
|3.
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0
|4.
|Млыньски Матеуш
|1
|0
|5.
|Грушковски Конрад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папаниколау Яннис
|1
|1
|2.
|Цебуля Марчин
|1
|0
|3.
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|4.
|Гутковский Владислав
|1
|0
|5.
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|6.
|Тудор Фран
|1
|0
|7.
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|0
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Ракув
|0
|0
|20% (1)
|0
|60% (3)
|20% (1)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =5 -8Висла Краков 1:2 Наполи Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Пяст 2:3 Висла Краков
Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Краковия Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония Висла Краков 3:4 Пяст Лех 0:1 Висла Краков
Ракув Последние 20 матчей: +12 =7 -1Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув
Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:2 Ракув Ракув 0:0 Краковия
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Ракув: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Шлёнск
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|6.
|Варта Познань
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|7.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|Лехия Гданьск
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Шлёнск
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|2.
|Варта Познань
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Шлёнск
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Лехия Гданьск
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Варта Познань
|Коррин Милан
|2
|0
|1
|2.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|2
|0
|1
|3.
|Лех
|Каминьски Якуб
|2
|0
|1
|4.
|Ягеллония
|Романчук Тарас
|2
|0
|0
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|4.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|5.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|1
|1