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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
1:2
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
1:0
25' Гол
Йебоа Яв
36' Желтая карточка
Мусёлик Себастьян
51' Красная карточка
Папаниколау Яннис
1:1
61' Гол
Цебуля Марчин
73' Желтая карточка
Цебуля Марчин
1:2
80' Гол
Гутковский Владислав
90' Желтая карточка
Гутковский Владислав
90'+6
31
Mikolaj
Bieganski
20
Грушковски
Конрад
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
15
Ганоушек
Матей
21
Кувельич
Никола
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
40
Йебоа
Яв
92
Шкварка
Михал
11
Млыньски
Матеуш
9
Климент
Ян
12
Треловски
Кацпер
7
Тудор
Фран
6
Невулис
Анджей
3
Рундич
Милан
17
Вдовяк
Матеуш
20
Полетанович
Марко
66
Папаниколау
Яннис
31
Удовичич
Жарко
77
Цебуля
Марчин
11
Иви
Лопес
9
Мусёлик
Себастьян
Висла Краков
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йебоа Яв 2 (1) 0.67
2. Климент Ян 1 0.33
3. Садлок Мацей 1 0.33
4. Жуков Георгий 1 0.33
5. Млыньски Матеуш 1 0.33
6. Шкварка Михал 0 0
7. Хуги Дор 0 0
8. Грушковски Конрад 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иви Лопес 1 (1) 0.33
2. Цебуля Марчин 1 0.33
3. Гутковский Владислав 1 0.33
4. Вдовяк Матеуш 1 0.33
5. Длугош Виктор 1 0.33
6. Гедеш Алешандре 0 0

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
1. Садлок Мацей 1 0
2. Жуков Георгий 1 0
3. Эль-Махдиуи Ашраф 1 0
4. Млыньски Матеуш 1 0
5. Грушковски Конрад 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Папаниколау Яннис 1 1
2. Цебуля Марчин 1 0
3. Гедеш Алешандре 1 0
4. Гутковский Владислав 1 0
5. Мусёлик Себастьян 1 0
6. Тудор Фран 1 0
7. Кортни-Перкинс Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 0 50% (3) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Ракув 0 0 20% (1) 0 60% (3) 20% (1)

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Висла Краков 1:2 Наполи Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Пяст 2:3 Висла Краков
Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Краковия Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония Висла Краков 3:4 Пяст Лех 0:1 Висла Краков
Ракув Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Ракув 0:0 Рубин Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув
Судува 0:0 Ракув Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:2 Ракув Ракув 0:0 Краковия

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Ракув: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Висла Краков 1:2 Ракув Экстракласса Ракув 0:0 Висла Краков Экстракласса Ракув 3:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Ракув Экстракласса
Ракув 1:0 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Погонь Щецин 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Шлёнск 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
6. Варта Познань 3 1 2 0 7 - 3 5
7. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 4 4
9. Лехия Гданьск 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Легия 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Пяст 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
14. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Сталь Мелец 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Краковия 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Шлёнск 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
7. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Лехия Гданьск 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Варта Познань 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Сталь Мелец 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
2. Варта Познань 2 1 1 0 6 - 2 4
3. Лех 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Шлёнск 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Висла Краков 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Лехия Гданьск 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Краковия 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Легия 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Варта Познань Коррин Милан 2 0 1
2. Варта Познань Гжесик Ян 2 0 1
3. Лех Каминьски Якуб 2 0 1
4. Ягеллония Романчук Тарас 2 0 0
5. Ягеллония Имас Хесус 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Шлёнск Шварц Петр 1 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
5. Ракув Папаниколау Яннис 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Мусёлик Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Йебоа Яв бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Висла Краков 1:2 Ракув онлайн




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