Польша: Экстракласса 2021-2022
Шлёнск
1:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Лехия Гданьск
8' Желтая карточкаВердаска Диогу
0:0
8' Не забитый пенальтиЗволински Лукаш
1:0
33' ГолШтиглец Дино
61' Желтая карточкаКонрадо
89' Желтая карточкаKacper Sezonienko
1:1
90' ГолМаковский Томаш
21
Бейгер
Лукаш
24
Кинтана
Кайе
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
22
Сисей
Йозеф
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Левкот ШимонПолузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
8'
0:0
33'
1:0
61'
79'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экспозито Эрик
|2
|0.67
|2.
|Пих Роберт
|2 (1)
|0.67
|3.
|Штиглец Дино
|1
|0.33
|4.
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|5.
|Вердаска Диогу
|0
|0
|6.
|Маковски Рафал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зволински Лукаш
|1
|0.33
|2.
|Маковский Томаш
|1
|0.33
|3.
|Мусолитин Николай
|0
|0
|4.
|Сисей Йозеф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шварц Петр
|1
|1
|2.
|Левкот Шимон
|2
|0
|3.
|Тамаш Марк
|0
|1
|4.
|Штиглец Дино
|1
|0
|5.
|Вердаска Диогу
|1
|0
|6.
|Экспозито Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Конрадо
|2
|0
|2.
|Малоча Марио
|1
|0
|3.
|Куцяк Душан
|1
|0
|4.
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|5.
|Kacper Sezonienko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =8 -3Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Краковия 1:2 Шлёнск Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань
Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Краковия 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:1 Легия Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Лех 1:0 Шлёнск
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =6 -6Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Краковия
Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Краковия 0:3 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|6.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Шлёнск
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|2.
|Варта Познань
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Варта Познань
|Коррин Милан
|2
|0
|1
|2.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|2
|0
|1
|3.
|Лех
|Каминьски Якуб
|2
|0
|1
|4.
|Ягеллония
|Романчук Тарас
|2
|0
|0
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|4.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|5.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|1
|1