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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Шлёнск
1:1
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
8' Желтая карточка
Вердаска Диогу
0:0
8' Не забитый пенальти
Зволински Лукаш
1:0
33' Гол
Штиглец Дино
61' Желтая карточка
Конрадо
89' Желтая карточка
Kacper Sezonienko
1:1
90' Гол
Маковский Томаш
90'+10
22
Шромник
Михал
21
Бейгер
Лукаш
34
Поправа
Конрад
2
Вердаска
Диогу
10
Павловски
Бартоломей
29
Мончиньски
Кжиштоф
6
Маковски
Рафал
4
Штиглец
Дино
8
Прашелик
Матеуш
24
Кинтана
Кайе
11
Пясецки
Фабиан
1
Аломерович
Златан
17
Жуковски
Матеуш
5
Копац
Бартош
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
36
Маковский
Томаш
22
Сисей
Йозеф
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
9
Зволински
Лукаш
Шлёнск
3-4-2-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экспозито Эрик 2 0.67
2. Пих Роберт 2 (1) 0.67
3. Штиглец Дино 1 0.33
4. Павловски Бартоломей 0 0
5. Вердаска Диогу 0 0
6. Маковски Рафал 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зволински Лукаш 1 0.33
2. Маковский Томаш 1 0.33
3. Мусолитин Николай 0 0
4. Сисей Йозеф 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Шварц Петр 1 1
2. Левкот Шимон 2 0
3. Тамаш Марк 0 1
4. Штиглец Дино 1 0
5. Вердаска Диогу 1 0
6. Экспозито Эрик 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Конрадо 2 0
2. Малоча Марио 1 0
3. Куцяк Душан 1 0
4. Кубицки Ярослав 1 0
5. Kacper Sezonienko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Лехия Гданьск 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Краковия 1:2 Шлёнск Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань
Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Краковия 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:1 Легия Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Лех 1:0 Шлёнск
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Краковия
Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Краковия 0:3 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Шлёнск 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Погонь Щецин 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Варта Познань 3 1 2 0 7 - 3 5
6. Лехия Гданьск 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Шлёнск 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 4 4
10. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Легия 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Пяст 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
14. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Сталь Мелец 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Краковия 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
6. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Шлёнск 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Варта Познань 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Сталь Мелец 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
2. Варта Познань 2 1 1 0 6 - 2 4
3. Лех 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Лехия Гданьск 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Висла Краков 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Краковия 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Легия 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Варта Познань Коррин Милан 2 0 1
2. Варта Познань Гжесик Ян 2 0 1
3. Лех Каминьски Якуб 2 0 1
4. Ягеллония Романчук Тарас 2 0 0
5. Ягеллония Имас Хесус 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Шлёнск Шварц Петр 1 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
5. Ракув Папаниколау Яннис 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Штиглец Дино бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Зволински Лукаш пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    8'
    Вердаска Диогу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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