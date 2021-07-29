Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

Ворскла
 
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КуПС

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кане Ибрахим 1 1
2. Тилль Оливье 1 (1) 1
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Удо Аньекпено 2 0.67
2. Рангел 1 0.33
3. Ниссилья Урхо 1 0.33
4. Томас Диого 1 0.33
5. Henry Uzochokwu 1 0.33

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 КуПС 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна
Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай Десна 1:0 Ворскла Агробизнес 1:0 Ворскла Динамо Киев 2:0 Ворскла Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка
КуПС Последние 20 матчей: +14 =2 -4
КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС
Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС КуПС 1:2 Хака Ильвес 3:2 КуПС КуПС 2:0 Мариехамн Лахти 2:4 КуПС ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК Интер Турку 1:0 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 5:0 Гнистан КуПС 1:0 Оулу

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
КуПС: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
КуПС 2:2 Ворскла Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
2. Хонка Донгу Жан 3 0 0
3. Хибернианс Дегабриэль Юрген 3 0 0
4. Лиепая Додо Иларио 3 0 0
5. Хибернианс Греч Джейк 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В ответном поединке второго квалификационного раунда Лиги конференций нас ждет встреча "Ворсклы" и "КуПС". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 130
Ворскла 89.2% (116)
X 6.9% (9)
КуПС 3.8% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
КуПС
1.83
3.65
4.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ворскла - КуПС онлайн


Прогнозы на матч Ворскла - КуПС

Исход игры
Ворскла
89.2% (116)
Ничья
6.9% (9)
КуПС
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.08% (69)
Меньше
46.92% (61)
Обе команды забьют
Да
56.92% (74)
Нет
43.08% (56)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
44.6% (58)
1:0 Ворскла
33.1% (43)
2:0 Ворскла
7.7% (10)
1:1 Ничья
4.6% (6)
1:2 КуПС
3.8% (5)
3:1 Ворскла
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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