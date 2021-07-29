Лига конференций 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кане Ибрахим
|1
|1
|2.
|Тилль Оливье
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Удо Аньекпено
|2
|0.67
|2.
|Рангел
|1
|0.33
|3.
|Ниссилья Урхо
|1
|0.33
|4.
|Томас Диого
|1
|0.33
|5.
|Henry Uzochokwu
|1
|0.33
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|КуПС
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна
Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай Десна 1:0 Ворскла Агробизнес 1:0 Ворскла Динамо Киев 2:0 Ворскла Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка
КуПС Последние 20 матчей: +14 =2 -4КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
КуПС: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Партизани
|Жуниор Стенио
|4
|0
|0
|2.
|Хонка
|Донгу Жан
|3
|0
|0
|3.
|Хибернианс
|Дегабриэль Юрген
|3
|0
|0
|4.
|Лиепая
|Додо Иларио
|3
|0
|0
|5.
|Хибернианс
|Греч Джейк
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Карабах
|Медведев Максим
|0
|1
Прогнозы на матч Ворскла - КуПС
Исход игры
Ворскла
89.2% (116)
Ничья
6.9% (9)
КуПС
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.08% (69)
Меньше
46.92% (61)
Обе команды забьют
Да
56.92% (74)
Нет
43.08% (56)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
44.6% (58)
1:0 Ворскла
33.1% (43)
2:0 Ворскла
7.7% (10)
1:1 Ничья
4.6% (6)
1:2 КуПС
3.8% (5)
3:1 Ворскла
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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