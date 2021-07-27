Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

Ворскла
 
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КуПС

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кане Ибрахим 1 1
2. Тилль Оливье 1 (1) 1
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Удо Аньекпено 2 0.67
2. Рангел 1 0.33
3. Ниссилья Урхо 1 0.33
4. Томас Диого 1 0.33
5. Henry Uzochokwu 1 0.33

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 КуПС 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна
Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай Десна 1:0 Ворскла Агробизнес 1:0 Ворскла Динамо Киев 2:0 Ворскла Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка
КуПС Последние 20 матчей: +14 =2 -4
КуПС 1:0 Ильвес КуПС 2:2 Ворскла КуПС 5:0 Ноа Ереван Хака 0:1 КуПС
Ноа Ереван 1:0 КуПС КуПС 2:0 Оулу Оулу 0:2 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 1:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС КуПС 1:2 Хака Ильвес 3:2 КуПС КуПС 2:0 Мариехамн Лахти 2:4 КуПС ХИК 0:0 КуПС КуПС 0:0 ХИК Интер Турку 1:0 КуПС КуПС 2:1 Хонка КуПС 5:0 Гнистан КуПС 1:0 Оулу

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
КуПС: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
КуПС 2:2 Ворскла Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
2. Хонка Донгу Жан 3 0 0
3. Лиепая Додо Иларио 3 0 0
4. Нью-Сейнтс Смит Лео 3 0 0
5. Жилина Дурис Давид 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ворскла - КуПС от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июля 2021, осталось 2 дня 13 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Ворскла 87.5% (35)
    X 5% (2)
    КуПС 7.5% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ворскла - КуПС онлайн


    Прогнозы на матч Ворскла - КуПС

    Исход игры
    Ворскла
    87.5% (35)
    Ничья
    5% (2)
    КуПС
    7.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (22)
    Меньше
    45% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (22)
    Нет
    45% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Ворскла
    42.5% (17)
    1:0 Ворскла
    37.5% (15)
    1:2 КуПС
    7.5% (3)
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