Мамучашвили теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника БАТЭ.

Нехайчик пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, в очередной раз Павлу не хватило точности.

Угловой у ворот "Динамо". Нехайчик выполнил подачу в центр штрафной площади, Яблонский смог после борьбы пробил по воротам, мяч конечно же не пошёл в створ.

42' Зария очень неплохо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Чичкан в прыжке вытянул непростой мяч.

39' Зария со стандарта очень неплохо пробил по воротам, но БАТЭ в этот раз от пропущенного мяча спасла перекладина.

38' Яблонский на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Фламариона. "Динамо" заработало опасный стандарт.

37' Нехайчик со стандарта выполнил подачу к центру штрафной площади, после борьбы Бордачёв пробил по воротам, вновь получилось немного неточно.

36' Джигаури на этот раз нарушил правила на своей половине поля против Нехайчика.

35' Азаров с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Джигаури пробил по воротам, мяч на этот раз ушёл в сторону от цели.

34' А вот и "Динамо" провело уже действительно опасную атаку. Изначально из правого угла штрафной площади Зария пробил в левый угол ворот, Чичкан не достал до мяча, но Яков Филипович успел расположиться у линии ворот и спасти свою команду. Далее на подборе у радиуса штрафной площади удачно сыграл Джигаури, который пробил в левый угол ворот, Чичкан сыграл уже надёжно и перевёл мяч на угловой.

32' Удалось БАТЭ всё же провести более менее неплохую атаку. Бордачёв выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Милич обработал мяч и выполнил прострел к правому углу вратарской, Сигневич в борьбе с соперником пробил по воротам, но не попал в створ.

31' Последовал сейчас заброс к штрафной площади "Динамо" на Сигневича, форвард БАТЭ забрался в офсайд.

30' Чабрадзе в центре поля нарушил правила против Яблонского. За счёт фолов "Динамо" как раз и не даёт БАТЭ проводить качественные атаки.

28' Не получается пока у команд провести какую-то хорошую атаку, но зато событий в игре конечно же в целом уже более чем достаточно.

25' А вот уже и форвард "Динамо" Фламарион получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Якова Филиповича. Как-то уж совсем разошлись игроки клуба из Батуми.

24' Полузащитник "Динамо" Георгий Зария получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Нехайчика.

23' Умаров теперь уже в центре поля нарушил правила против Мамучашвили. Пытаются игроки грузинского клуба поиграть немного первым номером.

21' Яков Филипович в центре поля нарушил правила против Тейди. Игроки "Динамо" никуда не спеша разыграли стандарт.

20' Из центра поля последовал заброс на ход Фламариону к штрафной площади БАТЭ, форвард "Динамо" забрался в офсайд.

19' Защитник "Динамо" Мамука Кабахидзе получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Умарова.

18' Угловой у ворот "Динамо". Нехайчик выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Яблонский пробил по воротам уже от радиуса штрафной, Купатадзе был на месте.

16' Чабрадзе пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел низом и не очень сильно, Чичкан справился с ним без особого труда.

13' Нехайчик со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Сигневич в борьбе с соперниками головой пробил по воротам, мяч ушёл в сторону от цели.

12' Джигаури нарушил правила на правом фланге против Милича. БАТЭ тщательно готовится к стандарту.

9' Нехайчик со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде вновь не смог зацепиться за мяч и обострить ситуацию.

8' Мамучашвили на этот раз нарушил правила на своей половине поля против активного Умарова. Игроки БАТЭ заработали ещё один неплохой стандарт.

6' Тейди в центре поля нарушил правила против Нейхачика. Игроки БАТЭ достаточно быстро разыграли стандарт.

5' Нехайчик со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Яков Филипович пытался головой пробить по воротам, но Купатадзе успел сыграть на выходе и кулаками выбить мяч за пределы штрафной площади.

4' Азацкий на своей половине поля нарушил правила против Умарова. БАТЭ удалось заработать неплохой стандарт.

3' Бодро действительно команды начали матч, "Динамо" уже пытается пропущать оборону белорусского клуба.