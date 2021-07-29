Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

БАТЭ
1:0
Первый тайм: 45+'
Динамо Батуми
0'
1:0
45' Гол
Яблонский Евгений
45'+3
БАТЭ
Динамо Батуми

Ход матча

45'
Яблонский Евгений
1:0

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нехайчик Павел 1 0.5
Динамо Батуми
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манджгаладзе Гиули 1 0.25
2. Панцулая Георгий 1 0.25
3. Джигаури Джамбул 1 0.25
4. Саного Вамара 1 0.25
5. Зария Георгий 1 0.25
6. Мамучашвили Владимир 1 0.25
7. Фламарион 1 0.25

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 БАТЭ 0 0 0 0 0 100% (1)
 Динамо Батуми 28.57% (2) 28.57% (2) 0 42.86% (3) 0 0

Предыдущие игры

БАТЭ Последние 20 матчей: +14 =4 -2
БАТЭ 0:2 Динамо-Брест Динамо Батуми 0:1 БАТЭ Слуцк 3:4 БАТЭ Витебск 0:0 БАТЭ
БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Неман БАТЭ 3:0 Славия Мозырь БАТЭ 2:1 Ислочь БАТЭ 2:1 Спутник БАТЭ 3:2 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Сморгонь Ислочь 1:4 БАТЭ БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ БАТЭ 2:1 Энергетик-БГУ Минск 2:2 БАТЭ БАТЭ 3:2 Гомель Динамо-Брест 0:0 БАТЭ
Динамо Батуми Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Динамо Батуми 0:1 БАТЭ Динамо Батуми 3:0 Тре Пенне Тре Пенне 0:4 Динамо Батуми Динамо Тбилиси 1:2 Динамо Батуми
Динамо Батуми 2:2 Шукура Торпедо Кутаиси 2:2 Динамо Батуми Динамо Батуми 2:0 Дила Самгурали 0:0 Динамо Батуми Динамо Батуми 3:0 Телави Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Батуми Динамо Батуми 4:1 Сабуртало Самтредия 0:2 Динамо Батуми Динамо Батуми 1:0 Динамо Тбилиси Шукура 1:8 Динамо Батуми Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси Дила 2:1 Динамо Батуми Динамо Батуми 2:0 Самгурали Телави 1:2 Динамо Батуми Динамо Батуми 1:1 Локомотив Тбилиси Сабуртало 0:0 Динамо Батуми

Последние игры между собой

БАТЭ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Батуми: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Батуми 0:1 БАТЭ Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
2. Дандолк Макмиллан Дэвид 3 0 0
3. Хонка Донгу Жан 3 0 0
4. Хибернианс Дегабриэль Юрген 3 0 0
5. Лиепая Додо Иларио 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ГООООЛ! 1:0!!! Яблонский!!! 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Урс Шнидер к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Динамо". Нехайчик выполнил подачу в центр штрафной площади, Яблонский смог после борьбы пробил по воротам, мяч конечно же не пошёл в створ. 
  • 44'
    Нехайчик пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, в очередной раз Павлу не хватило точности. 
  • 43'
    Мамучашвили теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника БАТЭ. 
  • Опасный момент
    42'
    Зария очень неплохо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Чичкан в прыжке вытянул непростой мяч. 
  • Штанга
    39'
    Зария со стандарта очень неплохо пробил по воротам, но БАТЭ в этот раз от пропущенного мяча спасла перекладина. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Яблонский на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Фламариона. "Динамо" заработало опасный стандарт. 
  • 37'
    Нехайчик со стандарта выполнил подачу к центру штрафной площади, после борьбы Бордачёв пробил по воротам, вновь получилось немного неточно. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Джигаури на этот раз нарушил правила на своей половине поля против Нехайчика. 
  • Угловой
    35'
    Азаров с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Джигаури пробил по воротам, мяч на этот раз ушёл в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    34'
    А вот и "Динамо" провело уже действительно опасную атаку. Изначально из правого угла штрафной площади Зария пробил в левый угол ворот, Чичкан не достал до мяча, но Яков Филипович успел расположиться у линии ворот и спасти свою команду. Далее на подборе у радиуса штрафной площади удачно сыграл Джигаури, который пробил в левый угол ворот, Чичкан сыграл уже надёжно и перевёл мяч на угловой. 
  • 32'
    Удалось БАТЭ всё же провести более менее неплохую атаку. Бордачёв выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Милич обработал мяч и выполнил прострел к правому углу вратарской, Сигневич в борьбе с соперником пробил по воротам, но не попал в створ. 
  • Офсайд
    31'
    Последовал сейчас заброс к штрафной площади "Динамо" на Сигневича, форвард БАТЭ забрался в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Чабрадзе в центре поля нарушил правила против Яблонского. За счёт фолов "Динамо" как раз и не даёт БАТЭ проводить качественные атаки. 
  • 28'
    Не получается пока у команд провести какую-то хорошую атаку, но зато событий в игре конечно же в целом уже более чем достаточно. 
  • Желтая карточка
    25'
    А вот уже и форвард "Динамо" Фламарион получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Якова Филиповича. Как-то уж совсем разошлись игроки клуба из Батуми. 
  • Желтая карточка
    24'
    Полузащитник "Динамо" Георгий Зария получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Нехайчика. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Умаров теперь уже в центре поля нарушил правила против Мамучашвили. Пытаются игроки грузинского клуба поиграть немного первым номером. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Яков Филипович в центре поля нарушил правила против Тейди. Игроки "Динамо" никуда не спеша разыграли стандарт. 
  • Офсайд
    20'
    Из центра поля последовал заброс на ход Фламариону к штрафной площади БАТЭ, форвард "Динамо" забрался в офсайд. 
  • Желтая карточка
    19'
    Защитник "Динамо" Мамука Кабахидзе получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Умарова. 
  • Угловой
    18'
    Угловой у ворот "Динамо". Нехайчик выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Яблонский пробил по воротам уже от радиуса штрафной, Купатадзе был на месте. 
  • 16'
    Чабрадзе пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел низом и не очень сильно, Чичкан справился с ним без особого труда. 
  • 13'
    Нехайчик со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Сигневич в борьбе с соперниками головой пробил по воротам, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Джигаури нарушил правила на правом фланге против Милича. БАТЭ тщательно готовится к стандарту. 
  • 9'
    Нехайчик со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде вновь не смог зацепиться за мяч и обострить ситуацию. 
  • 8'
    Мамучашвили на этот раз нарушил правила на своей половине поля против активного Умарова. Игроки БАТЭ заработали ещё один неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Тейди в центре поля нарушил правила против Нейхачика. Игроки БАТЭ достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 5'
    Нехайчик со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Яков Филипович пытался головой пробить по воротам, но Купатадзе успел сыграть на выходе и кулаками выбить мяч за пределы штрафной площади.  
  • Фол, нарушение
    4'
    Азацкий на своей половине поля нарушил правила против Умарова. БАТЭ удалось заработать неплохой стандарт. 
  • 3'
    Бодро действительно команды начали матч, "Динамо" уже пытается пропущать оборону белорусского клуба. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра, напомним, что первая встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу БАТЭ, а поэтому сегодня "Динамо" предстоит практически с первых минут показывать атакующий футбол, чтобы оформить для себя положительный исход в этом противостоянии. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч швейцарская бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером. Помогать ему на бровках будут Ян Кебели и Беньямин Цюрхер. Резервным арбитром на этот матч назначен Лука Чибелли. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций между борисовским БАТЭ и "Динамо" из Батуми. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 135
БАТЭ 97% (131)
X 2.2% (3)
Динамо Батуми 0.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
Динамо Батуми
2.08
3.95
6.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч БАТЭ 1:0 Динамо Батуми онлайн


Прогнозы на матч БАТЭ 1:0 Динамо Батуми

Исход игры
БАТЭ
97.1% (132)
Ничья
2.2% (3)
Динамо Батуми
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.91% (57)
Меньше
58.09% (79)
Обе команды забьют
Да
37.5% (51)
Нет
62.5% (85)
Популярный счёт
2:0 БАТЭ
31.6% (43)
2:1 БАТЭ
28.7% (39)
1:0 БАТЭ
24.3% (33)
3:0 БАТЭ
5.9% (8)
3:1 БАТЭ
5.1% (7)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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