Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

БАТЭ
 
Позже
Динамо Батуми

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нехайчик Павел 1 1
Динамо Батуми
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манджгаладзе Гиули 1 0.33
2. Панцулая Георгий 1 0.33
3. Джигаури Джамбул 1 0.33
4. Саного Вамара 1 0.33
5. Зария Георгий 1 0.33
6. Мамучашвили Владимир 1 0.33
7. Фламарион 1 0.33

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 БАТЭ 0 0 0 0 0 100% (1)
 Динамо Батуми 28.57% (2) 28.57% (2) 0 42.86% (3) 0 0

Предыдущие игры

БАТЭ Последние 20 матчей: +14 =4 -2
БАТЭ 0:2 Динамо-Брест Динамо Батуми 0:1 БАТЭ Слуцк 3:4 БАТЭ Витебск 0:0 БАТЭ
БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Неман БАТЭ 3:0 Славия Мозырь БАТЭ 2:1 Ислочь БАТЭ 2:1 Спутник БАТЭ 3:2 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Сморгонь Ислочь 1:4 БАТЭ БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ БАТЭ 2:1 Энергетик-БГУ Минск 2:2 БАТЭ БАТЭ 3:2 Гомель Динамо-Брест 0:0 БАТЭ
Динамо Батуми Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Динамо Батуми 0:1 БАТЭ Динамо Батуми 3:0 Тре Пенне Тре Пенне 0:4 Динамо Батуми Динамо Тбилиси 1:2 Динамо Батуми
Динамо Батуми 2:2 Шукура Торпедо Кутаиси 2:2 Динамо Батуми Динамо Батуми 2:0 Дила Самгурали 0:0 Динамо Батуми Динамо Батуми 3:0 Телави Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Батуми Динамо Батуми 4:1 Сабуртало Самтредия 0:2 Динамо Батуми Динамо Батуми 1:0 Динамо Тбилиси Шукура 1:8 Динамо Батуми Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси Дила 2:1 Динамо Батуми Динамо Батуми 2:0 Самгурали Телави 1:2 Динамо Батуми Динамо Батуми 1:1 Локомотив Тбилиси Сабуртало 0:0 Динамо Батуми

Последние игры между собой

БАТЭ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Батуми: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Батуми 0:1 БАТЭ Лига конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Партизани Жуниор Стенио 4 0 0
2. Хонка Донгу Жан 3 0 0
3. Лиепая Додо Иларио 3 0 0
4. Нью-Сейнтс Смит Лео 3 0 0
5. Жилина Дурис Давид 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Динамо Батуми от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 июля 2021, осталось 2 дня 14 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    БАТЭ 97.3% (36)
    X 2.7% (1)
    Динамо Батуми 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч БАТЭ - Динамо Батуми онлайн


    Прогнозы на матч БАТЭ - Динамо Батуми

    Исход игры
    БАТЭ
    97.3% (36)
    Ничья
    2.7% (1)
    Динамо Батуми
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.56% (11)
    Меньше
    69.44% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    30.56% (11)
    Нет
    69.44% (25)
    Популярный счёт
    2:0 БАТЭ
    43.2% (16)
    2:1 БАТЭ
    24.3% (9)
    1:0 БАТЭ
    21.6% (8)
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