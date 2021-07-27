Лига конференций 2021-2022
БАТЭ
Позже
Динамо Батуми
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нехайчик Павел
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манджгаладзе Гиули
|1
|0.33
|2.
|Панцулая Георгий
|1
|0.33
|3.
|Джигаури Джамбул
|1
|0.33
|4.
|Саного Вамара
|1
|0.33
|5.
|Зария Георгий
|1
|0.33
|6.
|Мамучашвили Владимир
|1
|0.33
|7.
|Фламарион
|1
|0.33
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Динамо Батуми
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|42.86% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
БАТЭ Последние 20 матчей: +14 =4 -2БАТЭ 0:2 Динамо-Брест Динамо Батуми 0:1 БАТЭ Слуцк 3:4 БАТЭ Витебск 0:0 БАТЭ
БАТЭ 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Неман БАТЭ 3:0 Славия Мозырь БАТЭ 2:1 Ислочь БАТЭ 2:1 Спутник БАТЭ 3:2 Рух Брест Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Сморгонь Ислочь 1:4 БАТЭ БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ БАТЭ 2:1 Энергетик-БГУ Минск 2:2 БАТЭ БАТЭ 3:2 Гомель Динамо-Брест 0:0 БАТЭ
Динамо Батуми Последние 20 матчей: +11 =6 -3Динамо Батуми 0:1 БАТЭ Динамо Батуми 3:0 Тре Пенне Тре Пенне 0:4 Динамо Батуми Динамо Тбилиси 1:2 Динамо Батуми
Динамо Батуми 2:2 Шукура Торпедо Кутаиси 2:2 Динамо Батуми Динамо Батуми 2:0 Дила Самгурали 0:0 Динамо Батуми Динамо Батуми 3:0 Телави Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Батуми Динамо Батуми 4:1 Сабуртало Самтредия 0:2 Динамо Батуми Динамо Батуми 1:0 Динамо Тбилиси Шукура 1:8 Динамо Батуми Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси Дила 2:1 Динамо Батуми Динамо Батуми 2:0 Самгурали Телави 1:2 Динамо Батуми Динамо Батуми 1:1 Локомотив Тбилиси Сабуртало 0:0 Динамо Батуми
Последние игры между собой
БАТЭ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Батуми: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Партизани
|Жуниор Стенио
|4
|0
|0
|2.
|Хонка
|Донгу Жан
|3
|0
|0
|3.
|Лиепая
|Додо Иларио
|3
|0
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Смит Лео
|3
|0
|0
|5.
|Жилина
|Дурис Давид
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Карабах
|Медведев Максим
|0
|1
Прогнозы на матч БАТЭ - Динамо Батуми
Исход игры
БАТЭ
97.3% (36)
Ничья
2.7% (1)
Динамо Батуми
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.56% (11)
Меньше
69.44% (25)
Обе команды забьют
Да
30.56% (11)
Нет
69.44% (25)
Популярный счёт
2:0 БАТЭ
43.2% (16)
2:1 БАТЭ
24.3% (9)
1:0 БАТЭ
21.6% (8)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!