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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Гранада
0'
21' Желтая карточка
Фойт Хуан
30'
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
22
Манди
Аисса
24
Педраса
Альфонсо
30
Пино
Йереми
14
Тригерос
Мануэль
6
Капу
Этьен
18
Морено
Альберто
7
Морено
Херард
16
Диа
Булайе
13
Аарон
Эскандель
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
14
Мончу
Рамон
4
Гоналон
Максим
5
Милья
Луис
10
Пуэртас
Антонио
9
Суарес
Луис
III
11
Мачис
Дарвин
Вильярреал
4-4-2
Гранада
4-3-3

Ход матча

21'
Фойт Хуан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Челси 1:1 Вильярреал Вильярреал 2:2 Лидс Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал
Вильярреал 0:0 Леванте Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна
Гранада Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Гранада 3:1 Малага Гранада 3:0 Линенсе Гранада 0:1 Алькоркон Гранада 1:1 Эспаньол
Гранада 2:1 Борнмут Гранада 0:0 Хетафе Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Гранада 0:3 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:2 Гранада Ла Лига Гранада 0:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 4:4 Гранада Ла Лига
Вильярреал 2:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Гранада Примера Гранада 1:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Гранада Примера Гранада 0:0 Вильярреал Примера Гранада 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Гранада Примера Вильярреал 1:1 Гранада Товарищеские матчи Вильярреал 3:1 Гранада Примера Гранада 1:0 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вильярреал 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Гранада 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Вильярреал 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гранада 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Алавес Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Гранада 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
2. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
3. Севилья Ламела Эрик 2 0 0
4. Атлетико М Корреа Анхель 2 0 0
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 1 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 1 1
2. Сельта Мальо Уго 0 1
3. Атлетико М Эрмосо Марио 0 1
4. Райо Вальекано Зидан Люка 0 1
5. Валенсия Гильямон Уго 0 1
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Вильярреал 91.4% (127)
X 5% (7)
Гранада 3.6% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Гранада
1.62
4.28
6.68
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Где смотреть матч Вильярреал 0:0 Гранада онлайн


Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Гранада

Исход игры
Вильярреал
91.4% (127)
Ничья
5% (7)
Гранада
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
50% (69)
Меньше
50% (69)
Обе команды забьют
Да
53.62% (74)
Нет
46.38% (64)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
43.9% (61)
2:0 Вильярреал
25.2% (35)
1:0 Вильярреал
19.4% (27)
1:1 Ничья
3.6% (5)
1:2 Гранада
2.2% (3)
3:1 Вильярреал
2.2% (3)
0:1 Гранада
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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