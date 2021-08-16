Испания: Ла Лига 2021-2022
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Гранада
21' Желтая карточкаФойт Хуан
22
Манди
Аисса
30
Пино
Йереми
16
Диа
Булайе
15
Нева
Карлос
14
Мончу
Рамон
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
30 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
-
17 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
20 Пенья РубенНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +7 =4 -9Челси 1:1 Вильярреал Вильярреал 2:2 Лидс Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал
Вильярреал 0:0 Леванте Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна
Гранада Последние 20 матчей: +7 =2 -11Гранада 3:1 Малага Гранада 3:0 Линенсе Гранада 0:1 Алькоркон Гранада 1:1 Эспаньол
Гранада 2:1 Борнмут Гранада 0:0 Хетафе Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Вильярреал 2:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Гранада Примера Гранада 1:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Гранада Примера Гранада 0:0 Вильярреал Примера Гранада 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Гранада Примера Вильярреал 1:1 Гранада Товарищеские матчи Вильярреал 3:1 Гранада Примера Гранада 1:0 Вильярреал Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Гранада
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гранада
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Гранада
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|1
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|0
|3.
|Севилья
|Ламела Эрик
|2
|0
|0
|4.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|2
|0
|0
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|1
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|2.
|Сельта
|Мальо Уго
|0
|1
|3.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|0
|1
|4.
|Райо Вальекано
|Зидан Люка
|0
|1
|5.
|Валенсия
|Гильямон Уго
|0
|1
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Гранада
Исход игры
Вильярреал
91.4% (127)
Ничья
5% (7)
Гранада
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
50% (69)
Меньше
50% (69)
Обе команды забьют
Да
53.62% (74)
Нет
46.38% (64)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
43.9% (61)
2:0 Вильярреал
25.2% (35)
1:0 Вильярреал
19.4% (27)
1:1 Ничья
3.6% (5)
1:2 Гранада
2.2% (3)
3:1 Вильярреал
2.2% (3)
0:1 Гранада
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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