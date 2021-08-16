Испания: Ла Лига 2021-2022
Эльче
0:0
Перерыв
Стадион: Мартинес Валеро
Атлетик Б
6' Желтая карточкаВерду Гонсало
20' Желтая карточкаДе Маркос Оскар
16
Фидель
Чавес
23
Марконе
Иван
22
Мохика
Хоан
10
Милья
Пере
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Мохика ХоанПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Андреу ЛлуисВратарь
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
30 Морено СесарПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бри ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Нападающий
-
30 Уильямс НикоНападающий
-
33 Серрано Нико
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
20'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Верду Гонсало
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эльче 1:2 Леванте Эльче 1:1 Картахена Эльче 1:0 Алавес Эльче 2:2 Тенерифе
Эльче 0:2 Сарагоса Эльче 6:1 Атромитос Эльче 2:0 Атлетик Б Кадис 1:3 Эльче Эльче 0:2 Алавес Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья
Атлетик Б Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б
Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес
Последние игры между собой
Эльче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Эльче
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эльче
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|1
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|0
|3.
|Севилья
|Ламела Эрик
|2
|0
|0
|4.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|2
|0
|0
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|1
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|2.
|Вильярреал
|Фойт Хуан
|1
|1
|3.
|Сельта
|Мальо Уго
|0
|1
|4.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|0
|1
|5.
|Райо Вальекано
|Зидан Люка
|0
|1
Прогнозы на матч Эльче 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Эльче
7.1% (10)
Ничья
31.4% (44)
Атлетик Б
61.4% (86)
Тотал 2.5
Больше
33.81% (47)
Меньше
66.19% (92)
Обе команды забьют
Да
61.87% (86)
Нет
38.13% (53)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
29.3% (41)
1:1 Ничья
28.6% (40)
0:1 Атлетик Б
25.7% (36)
0:2 Атлетик Б
4.3% (6)
1:0 Эльче
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:1 Эльче
2.1% (3)
2:0 Эльче
1.4% (2)
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