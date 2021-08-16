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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
0:0
Перерыв

Стадион:
Атлетик Б
0'
6' Желтая карточка
Верду Гонсало
20' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
1
Касилья
Кико
3
Роко
Энсо
5
Верду
Гонсало
6
Бигас
Педро
17
Фернандес
Хосан
16
Фидель
Чавес
23
Марконе
Иван
8
Гутьеррес
Хосе
22
Мохика
Хоан
10
Милья
Пере
9
Бое
Лукас
26
Агиррезабала
Йон
18
Де
Маркос
Оскар
28
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
16
Венседор
Унай
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
Эльче
3-5-2
Атлетик Б
4-4-2

Ход матча

6'
Верду Гонсало
 
20'
 
Де Маркос Оскар

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Верду Гонсало 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Де Маркос Оскар 1 0

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эльче 1:2 Леванте Эльче 1:1 Картахена Эльче 1:0 Алавес Эльче 2:2 Тенерифе
Эльче 0:2 Сарагоса Эльче 6:1 Атромитос Эльче 2:0 Атлетик Б Кадис 1:3 Эльче Эльче 0:2 Алавес Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья
Атлетик Б Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б
Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес

Последние игры между собой

Эльче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Эльче 2:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:0 Эльче Ла Лига Эльче 1:1 Атлетик Б Кубок Короля Эльче 2:3 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:2 Эльче Примера Эльче 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:2 Эльче Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эльче 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Осасуна Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Мальорка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Кадис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эльче 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетик Б 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Леванте Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гранада Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сельта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Алавес Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Атлетик Б 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Бетис Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Леванте Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Гранада Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эльче 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Алавес Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Райо Вальекано Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Брайтвайт Мартин 2 0 1
2. Реал Мадрид Бензема Карим 2 0 0
3. Севилья Ламела Эрик 2 0 0
4. Атлетико М Корреа Анхель 2 0 0
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 1 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Кабако Эрик 1 1
2. Вильярреал Фойт Хуан 1 1
3. Сельта Мальо Уго 0 1
4. Атлетико М Эрмосо Марио 0 1
5. Райо Вальекано Зидан Люка 0 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Эльче 7.1% (10)
X 31.4% (44)
Атлетик Б 61.4% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Атлетик Б
4.60
3.17
2.50
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Эльче 0:0 Атлетик Б онлайн


Прогнозы на матч Эльче 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Эльче
7.1% (10)
Ничья
31.4% (44)
Атлетик Б
61.4% (86)
Тотал 2.5
Больше
33.81% (47)
Меньше
66.19% (92)
Обе команды забьют
Да
61.87% (86)
Нет
38.13% (53)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
29.3% (41)
1:1 Ничья
28.6% (40)
0:1 Атлетик Б
25.7% (36)
0:2 Атлетик Б
4.3% (6)
1:0 Эльче
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:1 Эльче
2.1% (3)
2:0 Эльче
1.4% (2)
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