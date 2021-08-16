Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Сансет Ойян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Вивиан Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

49' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Хорошую попытку сделал Де Маркос Оскар . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Хороший удар издали нанес Баленсиага Микель , но отличный сейв сделал Франсиско Касилья. Угловой.

45' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Плохо сыграл Мохика Хоан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Удар от ворот произведет Эльче

42' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Как он промахнулся? Милья Пере имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

36' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Эльче

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Гутьеррес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Уильямс Иньяки имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

30' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

28' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Агиррезабала Йон взял и забрал мяч на выходе

25' Беренгер Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Отличные скиллы показывает Бое Лукас , обводя своих соперников

25' Опасность! Милья Пере из команды Эльче отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

24' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

23' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Эльче выполняет удар от ворот.

19' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Гутьеррес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Опасность! Милья Пере из команды Эльче отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

11' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Плохо сыграл Верду Гонсало - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Эльче

8' Касилья Кико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Роко Энсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Верду Гонсало предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Милья Пере предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Верду Гонсало получил желтую карточку от судьи

4' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

2' Julen Agirrezabala не дал случится голу! Роко Энсо должен был забивать, но Julen Agirrezabala сделал отличный сейв

2' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Эльче начинает с центра поля