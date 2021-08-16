Испания: Ла Лига 2021-2022
Эльче
0:0
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро Зрители: 9145
Атлетик Б
6' Желтая карточкаВерду Гонсало
20' Желтая карточкаДе Маркос Оскар
63' Желтая карточкаГарсия Дани
78' Желтая карточкаГутьеррес Хосе
16
Фидель
Чавес
23
Марконе
Иван
22
Мохика
Хоан
10
Милья
Пере
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Мохика ХоанПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Андреу ЛлуисВратарь
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Защитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
30 Морено СесарПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бри ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Нападающий
-
30 Уильямс НикоНападающий
-
33 Серрано Нико
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
20'
63'
78'
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|2.
|Верду Гонсало
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|2.
|Гарсия Дани
|1
|0
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эльче 1:2 Леванте Эльче 1:1 Картахена Эльче 1:0 Алавес Эльче 2:2 Тенерифе
Эльче 0:2 Сарагоса Эльче 6:1 Атромитос Эльче 2:0 Атлетик Б Кадис 1:3 Эльче Эльче 0:2 Алавес Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья
Атлетик Б Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б
Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес
Последние игры между собой
Эльче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Осасуна
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Леванте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гранада
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Бетис
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Леванте
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Гранада
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Алавес
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|1
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|2
|0
|0
|3.
|Севилья
|Ламела Эрик
|2
|0
|0
|4.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|2
|0
|0
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|1
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|1
|1
|2.
|Вильярреал
|Фойт Хуан
|1
|1
|3.
|Сельта
|Мальо Уго
|0
|1
|4.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|0
|1
|5.
|Райо Вальекано
|Зидан Люка
|0
|1
Прогнозы на матч Эльче 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Эльче
7.1% (10)
Ничья
31.4% (44)
Атлетик Б
61.4% (86)
Тотал 2.5
Больше
33.81% (47)
Меньше
66.19% (92)
Обе команды забьют
Да
61.87% (86)
Нет
38.13% (53)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
29.3% (41)
1:1 Ничья
28.6% (40)
0:1 Атлетик Б
25.7% (36)
0:2 Атлетик Б
4.3% (6)
1:0 Эльче
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:1 Эльче
2.1% (3)
2:0 Эльче
1.4% (2)
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