Аргентина: Лига професьональ 2021
Аргентинос Хуниорс
1:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
45' Желтая карточкаCesar Florentin
46' Красная карточкаКристальдо Хонатан
76' Желтая карточкаJusto Giani
1:0
86' ГолLucas Villalba
88' Желтая карточкаNicolas Reniero
24
Elias
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ramiro SordoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
- Нападающий
-
18 Саббаг ПаблоНападающий
-
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
Главный тренер: Бургос Херман
Ход матча
45'
76'
86'
1:0
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucas Villalba
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кристальдо Хонатан
|1
|0.5
|2.
|Juan Fernando Garro
|1
|0.5
|3.
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.5
|4.
|Nicolas Castro
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Luciano Gomez
|1
|0
|2.
|Nicolas Reniero
|1
|0
|3.
|Cesar Florentin
|1
|0
|4.
|Marco Di Cesare
|1
|0
|5.
|Lautro Ovando
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнасио Скокко
|1
|1
|2.
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|3.
|Julian Fernandez II
|1
|0
|4.
|Justo Giani
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 1:0 Atletico Nacional1 Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Atletico Nacional1 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 1:0 Аргентинос Хуниорс Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто
Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Аргентинос Хуниорс 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:4 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Патронато де Парана
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|8.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Альдосиви
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|16.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|18.
|Банфилд
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|22.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|26.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|12.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Индепендьенте
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Платенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|26.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Колон
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Платенсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|24.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|4
|1
|0
|2.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|2
|3.
|Тальерес Кордоба
|Carlos Auzqui
|2
|0
|1
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Juan Apaolaza
|2
|0
|1
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1
|2.
|Велес Сарсфилд
|Damian Fernandez
|1
|1
|3.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|4.
|Арсенал Саранди
|Mateo Carabajal
|1
|1
|5.
|Росарио Сентраль
|Rodrigo Villagra
|1
|1