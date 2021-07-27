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Аргентина: Лига професьональ 2021

Аргентинос Хуниорс
1:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
45' Желтая карточка
Cesar Florentin
46' Красная карточка
Кристальдо Хонатан
76' Желтая карточка
Justo Giani
1:0
86' Гол
Lucas Villalba
88' Желтая карточка
Nicolas Reniero
90'+6
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
15
Jonathan
Sandoval
26
Matias
Romero1
17
Franco
Moyano
24
Elias
Gomez
27
Ауче
Габриэль
9
Авалос
Габриэль
10
Cesar
Florentin
1
Alan
Aguerre
4
Эскобар
Франко
2
Лема
Кристиан
19
Facundo
Mansilla
Zahir
28
Биттоло
Мариано
13
Juan
Sforza
24
Juan
Fernando
Garro
31
Jeronimo
Cacciabue
36
Nicolas
Castro
26
Ramiro
Sordo
9
Кристальдо
Хонатан
Аргентинос Хуниорс
3-4-3
Ньюэллс Олд Бойз
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Villalba 1 0.5
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кристальдо Хонатан 1 0.5
2. Juan Fernando Garro 1 0.5
3. Gabriel Compagnucci 1 0.5
4. Nicolas Castro 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
# Игрок      
1. Luciano Gomez 1 0
2. Nicolas Reniero 1 0
3. Cesar Florentin 1 0
4. Marco Di Cesare 1 0
5. Lautro Ovando 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Игнасио Скокко 1 1
2. Кристальдо Хонатан 0 1
3. Julian Fernandez II 1 0
4. Justo Giani 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 100% (1)
 Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 1:0 Atletico Nacional1 Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Atletico Nacional1 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 1:0 Аргентинос Хуниорс Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто
Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
Аргентинос Хуниорс 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:4 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Патронато де Парана 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Индепендьенте 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
8. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Альдосиви 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Колон 2 1 0 1 3 - 5 3
16. Расинг Авельянеда 2 0 2 0 0 - 0 2
17. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
18. Банфилд 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
22. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
23. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 3 1
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
25. Дефенса и Хустисия 2 0 0 2 2 - 4 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Уракан 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
12. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Сентраль Кордоба 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Арсенал Саранди 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Индепендьенте 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 2 - 2 1
20. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Платенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 3 0
26. Колон 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Колон 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Банфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Платенсе 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Атлетико Тукуман 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Росарио Сентраль 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 2 - 3 0
24. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 4 1 0
2. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 2
3. Тальерес Кордоба Carlos Auzqui 2 0 1
4. Клуб Атлетико Эстудиантес Juan Apaolaza 2 0 1
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
2. Велес Сарсфилд Damian Fernandez 1 1
3. Колон Rodrigo Aliendro 1 1
4. Арсенал Саранди Mateo Carabajal 1 1
5. Росарио Сентраль Rodrigo Villagra 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Cesar Florentin получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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