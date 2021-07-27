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Аргентина: Лига професьональ 2021

Альдосиви
0:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:0
51' Не забитый пенальти
Андрада Федерико
0:1
52' Гол
Javier Correa
73' Желтая карточка
Carlos Alcaraz
0:2
90' Гол
Пиатти Игнасио
90'+5
25
Девекки
Хосе
21
Emanuel
Iniguez
6
Колоччини
Фабрисио
26
Инсуа
Эмилиано
13
Инсуа
Эмануэль
33
Leandro
Maciel
18
Серро
Франсиско
24
Gaston
Lodico
20
Malcom
Braida
77
Каутеруссио
Мартин
7
Андрада
Федерико
21
Ариас
Габриэль
2
Juan
Caceres
30
Сигали
Леонардо
23
Nery
Dominguez
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
9
Enzo
Copetti
15
Лисандро
Лопес
III
28
Чанкалай
Томас
27
Javier
Correa
Альдосиви
4-3-3
Расинг Авельянеда
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Brian Guzman 1 0.33
Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Javier Correa 1 0.33
2. Juan Caceres 0 0

Карточки

Альдосиви
# Игрок      
1. Leandro Maciel 2 0
2. Joaquin Indacoechea 0 1
3. Jonathan Zacaria 1 0
4. Инсуа Эмануэль 1 0
5. Девекки Хосе 1 0
6. Emanuel Iniguez 1 0
Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Сигали Леонардо 1 0
2. Matias Rojas II 1 0
3. Чанкалай Томас 1 0
4. Морено Анибал 1 0
5. Carlos Alcaraz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альдосиви 0 0 0 0 100% (1) 0
 Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато де Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс
Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Клуб Атлетико Эстудиантес 1:0 Альдосиви Патронато де Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Колон 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:2 Ланус
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда
Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Расинг Авельянеда 2:1 Колон Атлетико Рентистас 1:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Расинг Авельянеда: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Лига професиональ Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Копа де ла Суперлига Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Суперлига Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Суперлига
Расинг Авельянеда 1:1 Альдосиви Примера Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда Примера Альдосиви 1:2 Расинг Авельянеда Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Патронато де Парана 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 2 - 0 5
5. Индепендьенте 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Колон 3 1 1 1 4 - 6 4
9. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 3 - 1 3
12. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 4 - 3 3
14. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 3 - 4 3
16. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
17. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
18. Банфилд 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
22. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
23. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 3 1
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
25. Дефенса и Хустисия 2 0 0 2 2 - 4 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Ланус 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
12. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сентраль Кордоба 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Арсенал Саранди 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Индепендьенте 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 2 - 2 1
20. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
22. Платенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Колон 1 0 0 1 1 - 4 0
26. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Платенсе 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Банфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Росарио Сентраль 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Атлетико Тукуман 1 0 0 1 2 - 4 0
24. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 4 1 0
2. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 2
3. Тальерес Кордоба Carlos Auzqui 2 0 1
4. Клуб Атлетико Эстудиантес Juan Apaolaza 2 0 1
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
2. Велес Сарсфилд Damian Fernandez 1 1
3. Колон Rodrigo Aliendro 1 1
4. Арсенал Саранди Mateo Carabajal 1 1
5. Росарио Сентраль Rodrigo Villagra 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда онлайн




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