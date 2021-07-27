Аргентина: Лига професьональ 2021
Альдосиви
0:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0:0
51' Не забитый пенальтиАндрада Федерико
0:1
52' ГолJavier Correa
73' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
0:2
90' ГолПиатти Игнасио
25
Девекки
Хосе
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Перес ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Brian Guzman
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
25 Gaston Gomez
-
44 Ivan Maggi
-
Главный тренер: Пицци Хуан Антонио
Ход матча
51'
0:0
52'
0:1
73'
90'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Brian Guzman
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Javier Correa
|1
|0.33
|2.
|Juan Caceres
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Leandro Maciel
|2
|0
|2.
|Joaquin Indacoechea
|0
|1
|3.
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|4.
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|5.
|Девекки Хосе
|1
|0
|6.
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сигали Леонардо
|1
|0
|2.
|Matias Rojas II
|1
|0
|3.
|Чанкалай Томас
|1
|0
|4.
|Морено Анибал
|1
|0
|5.
|Carlos Alcaraz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =3 -12Платенсе 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:2 Патронато де Парана Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс
Платенсе 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Клуб Атлетико Эстудиантес 1:0 Альдосиви Патронато де Парана 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Сентраль Кордоба Колон 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:2 Ланус
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =5 -5Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда
Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Спортинг Кристал 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Сан-Лоренсо Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу Сентраль Кордоба 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Спортинг Кристал Расинг Авельянеда 2:1 Колон Атлетико Рентистас 1:1 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Расинг Авельянеда: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Патронато де Парана
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|5.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|14.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|18.
|Банфилд
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|22.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|26.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|12.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Индепендьенте
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|22.
|Платенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|26.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Платенсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|24.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|4
|1
|0
|2.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|2
|3.
|Тальерес Кордоба
|Carlos Auzqui
|2
|0
|1
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Juan Apaolaza
|2
|0
|1
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1
|2.
|Велес Сарсфилд
|Damian Fernandez
|1
|1
|3.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|4.
|Арсенал Саранди
|Mateo Carabajal
|1
|1
|5.
|Росарио Сентраль
|Rodrigo Villagra
|1
|1