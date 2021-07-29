Аргентина: Лига професьональ 2021
Ланус
0:3
Конец матча
Ривер Плейт
12' Желтая карточкаJulian Aude
17' Желтая карточкаКарраскаль Хорхе
29' Желтая карточкаAngel Gonzalez II
0:1
31' ГолСукулини Бруно
0:2
41' ГолДе ла Крус Николас
49' Желтая карточкаДиас Пауло
0:3
51' ГолДе ла Крус Николас
78' Желтая карточкаAlexandro Bernabei
13
Julian
Aude
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Julian AudeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Морель ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
16 Alex Vigo
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
Ход матча
12'
17'
31'
0:1
41'
49'
51'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жозе Густаво Санд
|4 (1)
|1.33
|2.
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.67
|3.
|Victor Malcorra
|1
|0.33
|4.
|Angel Gonzalez II
|1
|0.33
|5.
|Matias Esquivel
|0
|0
|6.
|Lucas Varaldo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де ла Крус Николас
|3
|1
|2.
|Суарес Матиас
|2
|0.67
|3.
|Сукулини Бруно
|1
|0.33
|4.
|Braian Romero
|1
|0.33
|5.
|Диас Пауло
|1
|0.33
|6.
|Fabricio Angileri
|0
|0
|7.
|Пинола Хавьер II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Julian Aude
|2
|0
|2.
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|3.
|Alexandro Bernabei
|1
|0
|4.
|Braian Aguirre
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|2.
|Суарес Матиас
|1
|0
|3.
|Диас Пауло
|1
|0
|4.
|Рохас Роберт
|1
|0
|5.
|Alex Vigo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланус
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|Ривер Плейт
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +9 =2 -9Колон 1:4 Ланус Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Ланус 0:0 Арагуа Ланус 4:1 Ла Экидад
Гремио 3:1 Ланус Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ла Экидад 0:1 Ланус Бока Хуниорс 1:0 Ланус Ланус 1:2 Гремио Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Арагуа 0:1 Ланус Сармиенто 1:0 Ланус Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Патронато де Парана 2:2 Ланус Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Ланус 4:2 Патронато де Парана Банфилд 2:0 Ланус Уракан 0:0 Ланус Ланус 2:1 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:2 Ланус
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс
Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Хуниор Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Флуминенсе 1:1 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:5 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Колон Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда Годой Крус 1:6 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Ланус: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ривер Плейт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ривер Плейт 1:0 Ланус Кубок Либертадорес Ланус 1:3 Ривер Плейт Примера Ланус 3:0 Ривер Плейт Суперкубок Ривер Плейт 1:1 Ланус Примера Ланус 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 2:0 Ланус Примера Ривер Плейт 1:3 Ланус Копа Судамерикана Ланус 0:0 Ривер Плейт Копа Судамерикана Ланус 0:1 Ривер Плейт Примера Ланус 5:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Ланус Примера Ривер Плейт 1:2 Ланус Примера А Ланус 1:4 Ривер Плейт Примера А Ланус 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Ланус Примера А Ланус 1:0 Ривер Плейт Копа Судамерикана
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|4.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|5.
|Патронато де Парана
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|9.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|16.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|18.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|20.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|21.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|22.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|24.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Ланус
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Платенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|4
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|4.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
|5.
|Тальерес Кордоба
|Carlos Auzqui
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|2.
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|3
|0
|3.
|Патронато де Парана
|Brian Nievas
|3
|0
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1
|5.
|Велес Сарсфилд
|Damian Fernandez
|1
|1