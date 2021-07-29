Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ланус
0:3
Конец матча
Ривер Плейт
0'
12' Желтая карточка
Julian Aude
17' Желтая карточка
Карраскаль Хорхе
29' Желтая карточка
Angel Gonzalez II
0:1
31' Гол
Сукулини Бруно
0:2
41' Гол
Де ла Крус Николас
49' Желтая карточка
Диас Пауло
0:3
51' Гол
Де ла Крус Николас
78' Желтая карточка
Alexandro Bernabei
90'+3
15
Lucas
Acosta
II
35
Braian
Aguirre
29
Nicolas
Thaller
3
Бурдиссо
Гильермо
25
Alexandro
Bernabei
27
Angel
Gonzalez
II
34
Facundo
Perez
13
Julian
Aude
20
Victor
Malcorra
9
Жозе
Густаво
Санд
42
Лопес
Хосе
Мануэль
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
3
Fabricio
Angileri
24
Перес
Энцо
10
Карраскаль
Хорхе
5
Сукулини
Бруно
11
Де
ла
Крус
Николас
19
Braian
Romero
7
Суарес
Матиас
Ланус
4-4-2
Ривер Плейт
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жозе Густаво Санд 4 (1) 1.33
2. Лопес Хосе Мануэль 2 0.67
3. Victor Malcorra 1 0.33
4. Angel Gonzalez II 1 0.33
5. Matias Esquivel 0 0
6. Lucas Varaldo 0 0
Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де ла Крус Николас 3 1
2. Суарес Матиас 2 0.67
3. Сукулини Бруно 1 0.33
4. Braian Romero 1 0.33
5. Диас Пауло 1 0.33
6. Fabricio Angileri 0 0
7. Пинола Хавьер II 0 0

Карточки

Ланус
# Игрок      
1. Julian Aude 2 0
2. Angel Gonzalez II 1 0
3. Alexandro Bernabei 1 0
4. Braian Aguirre 1 0
Ривер Плейт
# Игрок      
1. Карраскаль Хорхе 2 0
2. Суарес Матиас 1 0
3. Диас Пауло 1 0
4. Рохас Роберт 1 0
5. Alex Vigo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланус 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0 37.5% (3)
 Ривер Плейт 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Колон 1:4 Ланус Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Ланус 0:0 Арагуа Ланус 4:1 Ла Экидад
Гремио 3:1 Ланус Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ла Экидад 0:1 Ланус Бока Хуниорс 1:0 Ланус Ланус 1:2 Гремио Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Арагуа 0:1 Ланус Сармиенто 1:0 Ланус Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Патронато де Парана 2:2 Ланус Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Ланус 4:2 Патронато де Парана Банфилд 2:0 Ланус Уракан 0:0 Ланус Ланус 2:1 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:2 Ланус
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс
Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Хуниор 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:1 Альдосиви Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Хуниор Ривер Плейт 1:2 Сан-Лоренсо Флуминенсе 1:1 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:5 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Колон Атлетико Тукуман 1:2 Ривер Плейт Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда Годой Крус 1:6 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Ланус: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ривер Плейт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ривер Плейт 3:0 Ланус Суперлига Ланус 1:5 Ривер Плейт Суперлига Ланус 1:0 Ривер Плейт Суперлига Ланус 4:2 Ривер Плейт Кубок Либертадорес
Ривер Плейт 1:0 Ланус Кубок Либертадорес Ланус 1:3 Ривер Плейт Примера Ланус 3:0 Ривер Плейт Суперкубок Ривер Плейт 1:1 Ланус Примера Ланус 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 2:0 Ланус Примера Ривер Плейт 1:3 Ланус Копа Судамерикана Ланус 0:0 Ривер Плейт Копа Судамерикана Ланус 0:1 Ривер Плейт Примера Ланус 5:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Ланус Примера Ривер Плейт 1:2 Ланус Примера А Ланус 1:4 Ривер Плейт Примера А Ланус 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:1 Ланус Примера А Ланус 1:0 Ривер Плейт Копа Судамерикана
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Ривер Плейт 3 2 0 1 8 - 2 6
4. Ланус 3 2 0 1 8 - 6 6
5. Патронато де Парана 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 2 - 0 5
9. Банфилд 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Колон 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 3 - 1 3
14. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 4 - 3 3
16. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
17. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
18. Сармиенто 3 1 0 2 1 - 5 3
19. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
20. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
21. Бока Хуниорс 3 0 2 1 1 - 3 2
22. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 3 1
24. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
25. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
26. Унион Санта-Фе 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Ланус 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
14. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 2 - 2 1
18. Арсенал Саранди 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Сентраль Кордоба 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Платенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Колон 1 0 0 1 1 - 4 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Банфилд 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
9. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Росарио Сентраль 1 0 0 1 1 - 2 0
21. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 4 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
5. Тальерес Кордоба Carlos Auzqui 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
2. Унион Санта-Фе Juan Portillo 3 0
3. Патронато де Парана Brian Nievas 3 0
4. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
5. Велес Сарсфилд Damian Fernandez 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Де ла Крус Николас бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Сукулини Бруно бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Angel Gonzalez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Карраскаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Julian Aude получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ланус 0:3 Ривер Плейт онлайн




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