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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сентраль Кордоба
1:0
Первый тайм: 32'
Тальерес Кордоба
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Комар Хуан
32'
32
Andres
Mehring
44
Alejandro
Maciel
2
Federico
Andueza
4
Oscar
Salomon
25
Gonzalo
Bettini
5
Cristian
Vega
14
Juan
Daniel
Galeano
12
Jonathan
Bay
7
Leonardo
Sequeira
22
Мартинес
Алекс
45
Milton
Gimenez
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
16
Francis
Mac
Allister
5
Federico
Navarro
11
Matias
Sosa
28
Carlos
Auzqui
50
Diego
Garcia
VI
23
Mateo
Retegui
Сентраль Кордоба
3-4-2-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Ход матча

3'
Комар Хуан
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Milton Gimenez 1 (1) 0.33
Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Auzqui 2 0.67
2. Майкл Сантос 1 0.33
3. Diego Valoyes 1 0.33
4. Diego Garcia VI 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба
# Игрок      
1. Hernan Lopez 0 1
2. Juan Daniel Galeano 1 0
3. Milton Gimenez 1 0
4. Alejandro Maciel 1 0
5. Federico Andueza 1 0
6. Oscar Salomon 1 0
Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Рафа II 1 0
2. Federico Navarro 1 0
3. Enzo Hernan Diaz 1 0
4. Julian Malatini 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Сентраль Кордоба 0 0 100% (1) 0 0 0
 Тальерес Кордоба 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Atlas2 1:1 Сентраль Кордоба Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Док Суд Итусаиндо 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба 1:4 Atlas2 Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Берасатеги Сентраль Кордоба 1:0 Расинг Авельянеда Экскурсионистас 0:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:5 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:0 Сан-Мартин Бурсако
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино
Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Велес Сарсфилд Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 2:0 Сентраль Кордоба Примера Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Ривер Плейт 3 2 0 1 8 - 2 6
4. Ланус 3 2 0 1 8 - 6 6
5. Патронато де Парана 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 2 - 0 5
9. Банфилд 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Сентраль Кордоба 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Колон 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 3 - 1 3
15. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
16. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 0 1 3 - 3 3
17. Тальерес Кордоба 0:1 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
19. Сармиенто 3 1 0 2 1 - 5 3
20. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
21. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
22. Бока Хуниорс 3 0 2 1 1 - 3 2
23. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 3 1
24. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
25. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
26. Унион Санта-Фе 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Сентраль Кордоба 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Тальерес Кордоба 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Ланус 2 1 0 1 4 - 5 3
14. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
15. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
16. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Арсенал Саранди 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
22. Платенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Колон 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Банфилд 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Сентраль Кордоба 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Росарио Сентраль 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 0 - 4 0
25. Тальерес Кордоба 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
26. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 4 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
5. Тальерес Кордоба Carlos Auzqui 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
2. Унион Санта-Фе Juan Portillo 3 0
3. Патронато де Парана Brian Nievas 3 0
4. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
5. Велес Сарсфилд Damian Fernandez 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Комар Хуан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба
Ничья
Тальерес Кордоба
2.98
3.20
2.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сентраль Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба онлайн




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