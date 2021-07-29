Аргентина: Лига професьональ 2021
Сентраль Кордоба
2:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
1:0
3' Гол в свои воротаКомар Хуан
52' Желтая карточкаGonzalo Bettini
58' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
67' Желтая карточкаMilton Gimenez
71' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
83' Желтая карточкаCristian Vega
1:1
84' ГолEnzo Hernan Diaz
87' Желтая карточкаAlejandro Maciel
87' Желтая карточкаDiego Valoyes
2:1
90' ГолMilton Gimenez
12
Jonathan
Bay
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
11
Matias
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jonathan BayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Matias MierНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Matias SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
3'
1:0
52'
67'
71'
83'
84'
1:1
87'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Milton Gimenez
|2 (1)
|0.67
|2.
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Carlos Auzqui
|2
|0.67
|2.
|Майкл Сантос
|1
|0.33
|3.
|Diego Valoyes
|1
|0.33
|4.
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0.33
|5.
|Diego Garcia VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Milton Gimenez
|2
|0
|2.
|Alejandro Maciel
|2
|0
|3.
|Hernan Lopez
|0
|1
|4.
|Cristian Vega
|1
|0
|5.
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|6.
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|7.
|Federico Andueza
|1
|0
|8.
|Oscar Salomon
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Enzo Hernan Diaz
|2
|0
|2.
|Рафа II
|1
|0
|3.
|Francis Mac Allister
|1
|0
|4.
|Diego Valoyes
|1
|0
|5.
|Federico Navarro
|1
|0
|6.
|Julian Malatini
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сентраль Кордоба
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Тальерес Кордоба
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +6 =10 -4Atlas2 1:1 Сентраль Кордоба Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Док Суд Итусаиндо 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба 1:4 Atlas2 Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Берасатеги Сентраль Кордоба 1:0 Расинг Авельянеда Экскурсионистас 0:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:5 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:0 Сан-Мартин Бурсако
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =6 -6Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино
Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Велес Сарсфилд Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|4.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|5.
|Патронато де Парана
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|9.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|11.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|15.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|18.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|19.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|22.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|23.
|Арсенал Саранди
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|24.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|12.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Ланус
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|Арсенал Саранди
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|22.
|Платенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|25.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|26.
|Арсенал Саранди
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|4
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|4.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
|5.
|Тальерес Кордоба
|Carlos Auzqui
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|2.
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|3
|0
|3.
|Патронато де Парана
|Brian Nievas
|3
|0
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1
|5.
|Велес Сарсфилд
|Damian Fernandez
|1
|1