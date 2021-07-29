Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Сентраль Кордоба
2:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Комар Хуан
52' Желтая карточка
Gonzalo Bettini
58' Желтая карточка
Francis Mac Allister
67' Желтая карточка
Milton Gimenez
71' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
83' Желтая карточка
Cristian Vega
1:1
84' Гол
Enzo Hernan Diaz
87' Желтая карточка
Alejandro Maciel
87' Желтая карточка
Diego Valoyes
2:1
90' Гол
Milton Gimenez
90'+7
32
Andres
Mehring
44
Alejandro
Maciel
2
Federico
Andueza
4
Oscar
Salomon
25
Gonzalo
Bettini
5
Cristian
Vega
14
Juan
Daniel
Galeano
12
Jonathan
Bay
7
Leonardo
Sequeira
22
Мартинес
Алекс
45
Milton
Gimenez
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
16
Francis
Mac
Allister
5
Federico
Navarro
11
Matias
Sosa
28
Carlos
Auzqui
50
Diego
Garcia
VI
23
Mateo
Retegui
Сентраль Кордоба
3-4-2-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Milton Gimenez 2 (1) 0.67
2. Gonzalo Bettini 0 0
Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Auzqui 2 0.67
2. Майкл Сантос 1 0.33
3. Diego Valoyes 1 0.33
4. Enzo Hernan Diaz 1 0.33
5. Diego Garcia VI 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба
# Игрок      
1. Milton Gimenez 2 0
2. Alejandro Maciel 2 0
3. Hernan Lopez 0 1
4. Cristian Vega 1 0
5. Gonzalo Bettini 1 0
6. Juan Daniel Galeano 1 0
7. Federico Andueza 1 0
8. Oscar Salomon 1 0
Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Enzo Hernan Diaz 2 0
2. Рафа II 1 0
3. Francis Mac Allister 1 0
4. Diego Valoyes 1 0
5. Federico Navarro 1 0
6. Julian Malatini 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Сентраль Кордоба 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Тальерес Кордоба 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Atlas2 1:1 Сентраль Кордоба Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Викториано Аренас 0:1 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 3:0 Хенераль Ламадрид Реал Пилар 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Claypole Лаферрере 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Док Суд Итусаиндо 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба 1:4 Atlas2 Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Берасатеги Сентраль Кордоба 1:0 Расинг Авельянеда Экскурсионистас 0:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:5 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:0 Сан-Мартин Бурсако
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино
Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Велес Сарсфилд Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 2:0 Сентраль Кордоба Примера Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Ривер Плейт 3 2 0 1 8 - 2 6
4. Ланус 3 2 0 1 8 - 6 6
5. Патронато де Парана 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 2 - 0 5
9. Банфилд 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Аргентинос Хуниорс 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
11. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Колон 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 3 - 1 3
15. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
16. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 0 1 3 - 3 3
17. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 5 - 5 3
18. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
19. Сармиенто 3 1 0 2 1 - 5 3
20. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
21. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
22. Бока Хуниорс 3 0 2 1 1 - 3 2
23. Арсенал Саранди 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
24. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
25. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
26. Унион Санта-Фе 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Аргентинос Хуниорс 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Ланус 2 1 0 1 4 - 5 3
14. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
15. Арсенал Саранди 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
17. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 2 - 2 1
18. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
20. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
22. Платенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Колон 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Банфилд 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Аргентинос Хуниорс 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Росарио Сентраль 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 0 - 4 0
25. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
26. Арсенал Саранди 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 4 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
5. Тальерес Кордоба Carlos Auzqui 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
2. Унион Санта-Фе Juan Portillo 3 0
3. Патронато де Парана Brian Nievas 3 0
4. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
5. Велес Сарсфилд Damian Fernandez 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Комар Хуан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сентраль Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 