Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Аргентина: Лига професьональ 2021

Арсенал Саранди
0:0
Первый тайм: 18'
Аргентинос Хуниорс
0' 18'
23
Alejandro
Medina
I
29
Gaston
Americo
Benavidez
14
Mateo
Carabajal
6
Gaston
Suso
3
Эмилиано
Папа
20
Valentin
Larralde
21
Leonel
Picco
5
Emiliano
Mendez
11
Nicolas
Castro1
12
Массола
Николас
9
Lucas
Albertengo
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
26
Matias
Romero1
11
Jonathan
David
Gomez
17
Franco
Moyano
24
Elias
Gomez
27
Ауче
Габриэль
10
Cesar
Florentin
9
Авалос
Габриэль
Арсенал Саранди
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mateo Carabajal 1 0.33
Аргентинос Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Villalba 1 0.33

Карточки

Арсенал Саранди
# Игрок      
1. Mateo Carabajal 1 1
2. Lucas Albertengo 1 0
3. Julian Navas 1 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок      
1. Luciano Gomez 1 0
2. Nicolas Reniero 1 0
3. Cesar Florentin 1 0
4. Marco Di Cesare 1 0
5. Lautro Ovando 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Саранди 0 0 0 0 100% (1) 0
 Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 3:1 Боливар Вильстерман 1:2 Арсенал Саранди Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Сеара Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Боливар 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Платенсе Росарио Сентраль 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:5 Клуб Атлетико Эстудиантес
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс
Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Atletico Nacional1 Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Atletico Nacional1 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 1:0 Аргентинос Хуниорс Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус

Последние игры между собой

Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Аргентинос Хуниорс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Лига професиональ Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Кубок Диего Марадоны Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Суперлига Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Суперлига
Арсенал Саранди 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:2 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 2:2 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:3 Арсенал Саранди Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Ривер Плейт 3 2 0 1 8 - 2 6
4. Ланус 3 2 0 1 8 - 6 6
5. Патронато де Парана 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 2 - 0 5
9. Банфилд 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Аргентинос Хуниорс 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
11. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Колон 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 3 - 1 3
15. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
16. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 0 1 3 - 3 3
17. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 5 - 5 3
18. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
19. Сармиенто 3 1 0 2 1 - 5 3
20. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
21. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
22. Бока Хуниорс 3 0 2 1 1 - 3 2
23. Арсенал Саранди 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
24. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
25. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
26. Унион Санта-Фе 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Аргентинос Хуниорс 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
12. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Ланус 2 1 0 1 4 - 5 3
14. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
15. Арсенал Саранди 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
17. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 2 - 2 1
18. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
20. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
22. Платенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Колон 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Банфилд 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Аргентинос Хуниорс 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
15. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Росарио Сентраль 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 0 - 4 0
25. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
26. Арсенал Саранди 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 4 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
5. Тальерес Кордоба Carlos Auzqui 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
2. Унион Санта-Фе Juan Portillo 3 0
3. Патронато де Парана Brian Nievas 3 0
4. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
5. Велес Сарсфилд Damian Fernandez 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Аргентинос Хуниорс
3.75
3.04
2.27
Все Коэффициенты
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