Аргентина: Лига професьональ 2021
Арсенал Саранди
1:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
45' Желтая карточкаEmiliano Mendez
45' Желтая карточкаLucas Villalba
53' Желтая карточкаGaston Suso
53' Желтая карточкаJonathan David Gomez
56' Желтая карточкаKevin Mac Allister
72' Желтая карточкаЭмилиано Папа
1:0
74' ГолBruno Christian Sepulveda
83' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
21
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Руис АланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
18 Julian Navas
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Ход матча
45'
45'
53'
72'
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.33
|2.
|Mateo Carabajal
|1
|0.33
|3.
|Gaston Americo Benavidez
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucas Villalba
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Mateo Carabajal
|1
|1
|2.
|Эмилиано Папа
|1
|0
|3.
|Emiliano Mendez
|1
|0
|4.
|Lucas Albertengo
|1
|0
|5.
|Gaston Suso
|1
|0
|6.
|Julian Navas
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Miguel Angel Torren
|1
|0
|2.
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|3.
|Lucas Villalba
|1
|0
|4.
|Luciano Gomez
|1
|0
|5.
|Kevin Mac Allister
|1
|0
|6.
|Nicolas Reniero
|1
|0
|7.
|Cesar Florentin
|1
|0
|8.
|Marco Di Cesare
|1
|0
|9.
|Lautro Ovando
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +6 =7 -7Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 3:1 Боливар Вильстерман 1:2 Арсенал Саранди Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Сеара Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Боливар 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Платенсе Росарио Сентраль 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:5 Клуб Атлетико Эстудиантес
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс
Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Atletico Nacional1 Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Atletico Nacional1 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 1:0 Аргентинос Хуниорс Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус
Последние игры между собой
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Аргентинос Хуниорс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|4.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|5.
|Патронато де Парана
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|9.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|13.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|18.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|19.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|20.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|22.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|23.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|24.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|13.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Ланус
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|17.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|25.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|26.
|Платенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|26.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|4
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|4.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
|5.
|Тальерес Кордоба
|Carlos Auzqui
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|2.
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|3
|0
|3.
|Патронато де Парана
|Brian Nievas
|3
|0
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1
|5.
|Велес Сарсфилд
|Damian Fernandez
|1
|1