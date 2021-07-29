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Аргентина: Лига професьональ 2021

Арсенал Саранди
1:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
45' Желтая карточка
Emiliano Mendez
45' Желтая карточка
Lucas Villalba
53' Желтая карточка
Gaston Suso
53' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
56' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
72' Желтая карточка
Эмилиано Папа
1:0
74' Гол
Bruno Christian Sepulveda
83' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
90'+6
23
Alejandro
Medina
I
29
Gaston
Americo
Benavidez
14
Mateo
Carabajal
6
Gaston
Suso
3
Эмилиано
Папа
20
Valentin
Larralde
21
Leonel
Picco
5
Emiliano
Mendez
11
Nicolas
Castro1
12
Массола
Николас
9
Lucas
Albertengo
12
Lucas
Abraham
Chavez
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
26
Matias
Romero1
11
Jonathan
David
Gomez
17
Franco
Moyano
24
Elias
Gomez
27
Ауче
Габриэль
10
Cesar
Florentin
9
Авалос
Габриэль
Арсенал Саранди
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bruno Christian Sepulveda 1 0.33
2. Mateo Carabajal 1 0.33
3. Gaston Americo Benavidez 0 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Villalba 1 0.33

Карточки

Арсенал Саранди
# Игрок      
1. Mateo Carabajal 1 1
2. Эмилиано Папа 1 0
3. Emiliano Mendez 1 0
4. Lucas Albertengo 1 0
5. Gaston Suso 1 0
6. Julian Navas 1 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок      
1. Miguel Angel Torren 1 0
2. Jonathan David Gomez 1 0
3. Lucas Villalba 1 0
4. Luciano Gomez 1 0
5. Kevin Mac Allister 1 0
6. Nicolas Reniero 1 0
7. Cesar Florentin 1 0
8. Marco Di Cesare 1 0
9. Lautro Ovando 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Саранди 0 0 0 0 100% (2) 0
 Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 3:1 Боливар Вильстерман 1:2 Арсенал Саранди Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Сеара Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Боливар 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Платенсе Росарио Сентраль 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:5 Клуб Атлетико Эстудиантес
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс
Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Atletico Nacional1 Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Atletico Nacional1 0:2 Аргентинос Хуниорс Альдосиви 1:3 Аргентинос Хуниорс Универсидад Католика Чили 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Аргентинос Хуниорс 2:0 Насьональ Монтевидео Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 1:0 Аргентинос Хуниорс Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус

Последние игры между собой

Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Аргентинос Хуниорс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Лига професиональ Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Кубок Диего Марадоны Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Суперлига Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Суперлига
Арсенал Саранди 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:2 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 2:2 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:3 Арсенал Саранди Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Ривер Плейт 3 2 0 1 8 - 2 6
4. Ланус 3 2 0 1 8 - 6 6
5. Патронато де Парана 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 2 - 0 5
9. Банфилд 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Арсенал Саранди 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 1 - 1 4
13. Колон 3 1 1 1 4 - 6 4
14. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 3 - 1 3
16. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 0 1 3 - 3 3
17. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
18. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 5 - 5 3
19. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
20. Сармиенто 3 1 0 2 1 - 5 3
21. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
22. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
23. Бока Хуниорс 3 0 2 1 1 - 3 2
24. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
25. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
26. Унион Санта-Фе 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
13. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Ланус 2 1 0 1 4 - 5 3
15. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
16. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
17. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 2 - 2 1
20. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Колон 1 0 0 1 1 - 4 0
25. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
26. Платенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Банфилд 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 1 0 0 3 - 0 3
11. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Росарио Сентраль 1 0 0 1 1 - 2 0
21. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 0 - 4 0
26. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 4 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
5. Тальерес Кордоба Carlos Auzqui 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
2. Унион Санта-Фе Juan Portillo 3 0
3. Патронато де Парана Brian Nievas 3 0
4. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
5. Велес Сарсфилд Damian Fernandez 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Lucas Villalba получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Эмилиано Мендес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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