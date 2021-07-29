Аргентина: Лига професьональ 2021
Химнасия Ла-Плата
1:0
Второй тайм: 90+'
Росарио Сентраль
1:0
36' ГолLeonardo Morales
43' Желтая карточкаManuel Insurralde
58' Желтая карточкаGaston Avilla
89' Желтая карточкаFrancesco Lo Celso
17
Рей
Родриго
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariano Messera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
24 Alejo Veliz
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
36'
1:0
58'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Leonardo Morales
|1
|0.33
|2.
|Матеас Перез Гарсия
|1
|0.33
|3.
|Guillermo Fratta
|1
|0.33
|4.
|Leandro Contin
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emiliano Vecchio
|1
|0.33
|2.
|Каральо Милтон
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Francisco Gerometta
|2
|0
|2.
|Nery Leyes
|1
|0
|3.
|Leandro Contin
|1
|0
|4.
|Manuel Insurralde
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Rodrigo Villagra
|1
|1
|2.
|Diego Zabala
|1
|0
|3.
|Damian Alberto Martinez
|1
|0
|4.
|Facundo Almada
|1
|0
|5.
|Gaston Avilla
|1
|0
|6.
|Lautaro Blanco
|1
|0
|7.
|Rafael Sangiovani
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +5 =9 -6Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Платенсе Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 5:0 Док Суд Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 2:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 1:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +9 =5 -6Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Клуб Атлетико Эстудиантес 12 де Октубре 1:0 Росарио Сентраль Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:2 Сентраль Кордоба Колон 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Росарио Сентраль: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Росарио Сентраль 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера Росарио Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Росарио Сентраль 4:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:2 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 3:1 Росарио Сентраль Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Примера Б Росарио Сентраль 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера Б Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Националь Б Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Националь Б Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:0 Росарио Сентраль Примера А Клаусура
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|4.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|5.
|Патронато де Парана
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|15.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|19.
|Росарио Сентраль
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|20.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|21.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|23.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|24.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Росарио Сентраль
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|14.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Ланус
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|17.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Платенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|21.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|22.
|Росарио Сентраль
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|4
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|4.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
|5.
|Тальерес Кордоба
|Carlos Auzqui
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|2.
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|3
|0
|3.
|Патронато де Парана
|Brian Nievas
|3
|0
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1
|5.
|Велес Сарсфилд
|Damian Fernandez
|1
|1