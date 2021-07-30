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Аргентина: Лига професьональ 2021

Химнасия Ла-Плата
1:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
36' Гол
Leonardo Morales
43' Желтая карточка
Manuel Insurralde
64' Желтая карточка
Gaston Avilla
89' Желтая карточка
Francesco Lo Celso
90'+6
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
23
Maximiliano
Angel
Coronel
32
Matias
Melluso
27
Manuel
Insurralde
15
Harrinson
Mancilla
18
Коласо
Николас
11
Матеас
Перез
Гарсия
9
Leandro
Contin
22
Matias
Miranda
12
Juan
Pablo
Romero
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
22
Gaston
Avilla
3
Lautaro
Blanco
8
Diego
Zabala
10
Emiliano
Vecchio
25
Pedro
Ojeda
11
Luciano
Ferreyra
17
Rafael
Sangiovani
29
Luca
Martinez
Dupuy
Химнасия Ла-Плата
4-3-3
Росарио Сентраль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Leonardo Morales 1 0.33
2. Матеас Перез Гарсия 1 0.33
3. Guillermo Fratta 1 0.33
4. Leandro Contin 0 0
Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emiliano Vecchio 1 0.33
2. Каральо Милтон 1 0.33

Карточки

Химнасия Ла-Плата
# Игрок      
1. Francisco Gerometta 2 0
2. Nery Leyes 1 0
3. Leandro Contin 1 0
4. Manuel Insurralde 1 0
Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Rodrigo Villagra 1 1
2. Diego Zabala 1 0
3. Damian Alberto Martinez 1 0
4. Facundo Almada 1 0
5. Francesco Lo Celso 1 0
6. Gaston Avilla 1 0
7. Lautaro Blanco 1 0
8. Rafael Sangiovani 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химнасия Ла-Плата 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Росарио Сентраль 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Платенсе Химнасия Ла-Плата 0:5 Велес Сарсфилд Сармиенто 0:0 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Клуб Атлетико Эстудиантес 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 4:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 5:0 Док Суд Химнасия Ла-Плата 2:0 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Индепендьенте 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 2:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 1:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд Росарио Сентраль 1:0 Тачира Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Тачира 2:2 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 0:0 12 де Октубре Росарио Сентраль 5:0 Уачипато Сан-Лоренсо 1:2 Росарио Сентраль Платенсе 4:1 Росарио Сентраль Уачипато 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 2:0 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Клуб Атлетико Эстудиантес 12 де Октубре 1:0 Росарио Сентраль Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Банфилд Сан-Лоренсо 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:2 Сентраль Кордоба Колон 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Росарио Сентраль: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Кубок Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль Суперлига Химнасия Ла-Плата 2:1 Росарио Сентраль Суперлига
Росарио Сентраль 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера Росарио Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Росарио Сентраль 4:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:2 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 3:1 Росарио Сентраль Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Примера Б Росарио Сентраль 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера Б Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль Националь Б Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Националь Б Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:0 Росарио Сентраль Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Ривер Плейт 3 2 0 1 8 - 2 6
4. Ланус 3 2 0 1 8 - 6 6
5. Патронато де Парана 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Годой Крус 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 2 - 0 5
9. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Банфилд 3 1 2 0 2 - 1 5
11. Клуб Атлетико Эстудиантес 2:2 3 1 1 1 5 - 3 4
12. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Арсенал Саранди 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 1 - 1 4
15. Ньюэллс Олд Бойз 2:2 3 1 1 1 5 - 5 4
16. Колон 3 1 1 1 4 - 6 4
17. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 5 - 5 3
19. Росарио Сентраль 3 1 0 2 2 - 3 3
20. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
21. Сармиенто 3 1 0 2 1 - 5 3
22. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
23. Бока Хуниорс 3 0 2 1 1 - 3 2
24. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
25. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
26. Унион Санта-Фе 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Ньюэллс Олд Бойз 2:2 2 1 1 0 5 - 4 4
6. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
14. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Ланус 2 1 0 1 4 - 5 3
16. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
17. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
18. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
20. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Клуб Атлетико Эстудиантес 2:2 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Платенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Колон 1 0 0 1 1 - 4 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клуб Атлетико Эстудиантес 2:2 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Банфилд 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ньюэллс Олд Бойз 2:2 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
21. Росарио Сентраль 2 0 0 2 1 - 3 0
22. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 4 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
5. Тальерес Кордоба Carlos Auzqui 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
2. Унион Санта-Фе Juan Portillo 3 0
3. Патронато де Парана Brian Nievas 3 0
4. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
5. Велес Сарсфилд Damian Fernandez 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Manuel Insaurralde получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Leonardo Morales бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:0 Росарио Сентраль онлайн




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