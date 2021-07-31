Аргентина: Лига професьональ 2021
Колон
0:0
Первый тайм: 23'
Годой Крус
9' Желтая карточкаBruno Sosa
15
Перес
Дамиан
36
Bruno
Sosa
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
21 Eric Meza
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Bruno SosaПолузащитник
-
11 Martin OjedaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
19 Manuel Llano
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
Ход матча
9'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Facundo Farias
|1 (1)
|0.25
|2.
|Wilson Morelo
|1
|0.25
|3.
|Rodrigo Aliendro
|1
|0.25
|4.
|Yeiler Goez
|1
|0.25
|5.
|Мура Факундо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Matias Ramirez
|1
|0.25
|2.
|Martin Ojeda
|1
|0.25
|3.
|Sebastian Lomonaco
|1
|0.25
|4.
|Ezequiel Bullaude
|1
|0.25
|5.
|Bruno Sosa
|1
|0.25
|6.
|Cristian Colman
|0
|0
|7.
|Elias Sebastian Lopez
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|2.
|Gonzalo Piovi
|0
|1
|3.
|Лертора Федерико
|1
|0
|4.
|Rafael Delgado
|1
|0
|5.
|Кастро Алексис
|1
|0
|6.
|Facundo Farias
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nestor Breitenbruch
|2
|0
|2.
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0
|3.
|Matias Ramirez
|1
|0
|4.
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0
|5.
|Manuel Llano
|1
|0
|6.
|Bruno Sosa
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колон
|50% (2)
|0
|50% (2)
|0
|0
|0
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|40% (2)
|60% (3)
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +11 =5 -4Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда
Индепендьенте 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Клуб Атлетико Эстудиантес 0:2 Колон Колон 2:1 Альдосиви Банфилд 0:3 Колон Колон 2:0 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба 0:3 Колон
Годой Крус Последние 20 матчей: +9 =3 -8Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Бока Унидос 0:2 Годой Крус
Годой Крус 0:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Колон 2:2 Годой Крус Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:6 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 3:1 Платенсе Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус Годой Крус 0:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Альдосиви 1:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Годой Крус 1:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Годой Крус 3:1 Хусто Хосе де Уркиса
Последние игры между собой
Колон: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 6
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 9
Колон 1:0 Годой Крус Примера Годой Крус 4:1 Колон Примера Годой Крус 1:3 Колон Примера Колон 1:1 Годой Крус Примера Годой Крус 1:0 Колон Примера Годой Крус 3:0 Колон Примера Годой Крус 0:2 Колон Примера Годой Крус 0:1 Колон Примера А Годой Крус 2:3 Колон Примера А Колон 1:3 Годой Крус Примера А Годой Крус 3:0 Колон Примера А Колон 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:3 Колон Примера А Колон 0:0 Годой Крус Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Годой Крус
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|5.
|Ланус
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Патронато де Парана
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Атлетико Тукуман
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Банфилд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|Колон
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|16.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|18.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|19.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|20.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|21.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|22.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|23.
|Бока Хуниорс
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|24.
|Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Арсенал Саранди
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|13.
|Ланус
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Годой Крус
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|17.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Колон
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|22.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|26.
|Платенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Колон
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Годой Крус
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|23.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|4
|1
|0
|2.
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|3
|0
|0
|3.
|Ривер Плейт
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|0
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Кастро Мануэль
|3
|0
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сан-Лоренсо
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|2.
|Унион Санта-Фе
|Juan Portillo
|3
|0
|3.
|Патронато де Парана
|Brian Nievas
|3
|0
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1
|5.
|Велес Сарсфилд
|Damian Fernandez
|1
|1