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Аргентина: Лига професьональ 2021

Колон
0:0
Первый тайм: 23'
Годой Крус
0'
9' Желтая карточка
Bruno Sosa
23'
1
Леонардо
Буриан
4
Мура
Факундо
33
Facundo
Garces
40
Rafael
Delgado
3
Gonzalo
Piovi
14
Лертора
Федерико
23
Cristian
Bernardi
11
Кастро
Алексис
19
Wilson
Morelo
29
Rodrigo
Aliendro
35
Facundo
Farias
12
Juan
Espinola
28
Elias
Sebastian
Lopez
24
Guillermo
Luis
Ortiz
25
Nestor
Breitenbruch
15
Перес
Дамиан
33
Ezequiel
Bullaude
5
Nelson
Acevedo
36
Bruno
Sosa
11
Martin
Ojeda
17
Cristian
Colman
16
Matias
Ramirez
Колон
4-2-3-1
Годой Крус
4-3-3

Ход матча

9'
 
Bruno Sosa

Бомбардиры внутри турнира

Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Facundo Farias 1 (1) 0.25
2. Wilson Morelo 1 0.25
3. Rodrigo Aliendro 1 0.25
4. Yeiler Goez 1 0.25
5. Мура Факундо 0 0
Годой Крус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Matias Ramirez 1 0.25
2. Martin Ojeda 1 0.25
3. Sebastian Lomonaco 1 0.25
4. Ezequiel Bullaude 1 0.25
5. Bruno Sosa 1 0.25
6. Cristian Colman 0 0
7. Elias Sebastian Lopez 0 0

Карточки

Колон
# Игрок      
1. Rodrigo Aliendro 1 1
2. Gonzalo Piovi 0 1
3. Лертора Федерико 1 0
4. Rafael Delgado 1 0
5. Кастро Алексис 1 0
6. Facundo Farias 1 0
Годой Крус
# Игрок      
1. Nestor Breitenbruch 2 0
2. Guillermo Luis Ortiz 1 0
3. Matias Ramirez 1 0
4. Elias Sebastian Lopez 1 0
5. Manuel Llano 1 0
6. Bruno Sosa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колон 50% (2) 0 50% (2) 0 0 0
 Годой Крус 0 0 0 0 40% (2) 60% (3)

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда
Индепендьенте 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон Колон 0:0 Аргентинос Хуниорс Платенсе 1:3 Колон Колон 0:0 Росарио Сентраль Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Клуб Атлетико Эстудиантес 0:2 Колон Колон 2:1 Альдосиви Банфилд 0:3 Колон Колон 2:0 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба 0:3 Колон
Годой Крус Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 1:2 Годой Крус Годой Крус 2:1 Росарио Сентраль Бока Унидос 0:2 Годой Крус
Годой Крус 0:1 Банфилд Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус Годой Крус 1:0 Сентраль Кордоба Колон 2:2 Годой Крус Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:4 Годой Крус Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:6 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 3:1 Платенсе Росарио Сентраль 2:2 Годой Крус Годой Крус 0:2 Клуб Атлетико Эстудиантес Альдосиви 1:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Годой Крус 1:0 Клуб Атлетико Эстудиантес Годой Крус 3:1 Хусто Хосе де Уркиса

Последние игры между собой

Колон: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 6
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 9
Колон 2:2 Годой Крус Лига професиональ Колон 2:1 Годой Крус Суперлига Колон 3:1 Годой Крус Суперлига Годой Крус 2:1 Колон Суперлига
Колон 1:0 Годой Крус Примера Годой Крус 4:1 Колон Примера Годой Крус 1:3 Колон Примера Колон 1:1 Годой Крус Примера Годой Крус 1:0 Колон Примера Годой Крус 3:0 Колон Примера Годой Крус 0:2 Колон Примера Годой Крус 0:1 Колон Примера А Годой Крус 2:3 Колон Примера А Колон 1:3 Годой Крус Примера А Годой Крус 3:0 Колон Примера А Колон 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:3 Колон Примера А Колон 0:0 Годой Крус Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Годой Крус 0:0 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Ривер Плейт 3 2 0 1 8 - 2 6
5. Ланус 3 2 0 1 8 - 6 6
6. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 7 - 5 6
7. Патронато де Парана 3 2 0 1 4 - 2 6
8. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
9. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 2 - 0 5
10. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Банфилд 3 1 2 0 2 - 1 5
12. Колон 0:0 4 1 2 1 4 - 6 5
13. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Арсенал Саранди 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 1 - 1 4
16. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 5 - 5 3
18. Клуб Атлетико Эстудиантес 3 1 0 2 5 - 5 3
19. Росарио Сентраль 3 1 0 2 2 - 3 3
20. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
21. Сармиенто 3 1 0 2 1 - 5 3
22. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
23. Бока Хуниорс 3 0 2 1 1 - 3 2
24. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
25. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
26. Унион Санта-Фе 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
13. Ланус 2 1 0 1 4 - 5 3
14. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Годой Крус 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
16. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
17. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
18. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
20. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Колон 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
22. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
26. Платенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Банфилд 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Колон 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Годой Крус 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
23. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 0 - 4 0
26. Росарио Сентраль 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 4 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Клуб Атлетико Эстудиантес Кастро Мануэль 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
2. Унион Санта-Фе Juan Portillo 3 0
3. Патронато де Парана Brian Nievas 3 0
4. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
5. Велес Сарсфилд Damian Fernandez 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Bruno Sosa получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Годой Крус
1.80
3.96
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колон 0:0 Годой Крус онлайн




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