Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ланус
1:0
Второй тайм: 66'
Унион Санта-Фе
0'
1:0
22' Гол
Жозе Густаво Санд
53' Желтая карточка
Nicolas Thaller
66'
15
Lucas
Acosta
II
35
Braian
Aguirre
3
Бурдиссо
Гильермо
29
Nicolas
Thaller
25
Alexandro
Bernabei
7
Акоста
Лаутаро
13
Julian
Aude
34
Facundo
Perez
20
Victor
Malcorra
42
Лопес
Хосе
Мануэль
9
Жозе
Густаво
Санд
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
29
Daniel
Juarez
3
Корвалан
Клаудио
19
Mauro
Pitton
28
Juan
Portillo
34
Kevin
Zenon
10
Martin
Ezequiel
Canete
37
Lucas
Esquivel
11
Juan
Manuel
Garcia
Ланус
4-4-2
Унион Санта-Фе
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жозе Густаво Санд 5 (1) 1.25
2. Лопес Хосе Мануэль 2 0.5
3. Victor Malcorra 1 0.25
4. Angel Gonzalez II 1 0.25
5. Matias Esquivel 0 0
6. Lucas Varaldo 0 0
Унион Санта-Фе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандо Андре Маркес 1 0.25

Карточки

Ланус
# Игрок      
1. Julian Aude 2 0
2. Angel Gonzalez II 1 0
3. Alexandro Bernabei 1 0
4. Braian Aguirre 1 0
Унион Санта-Фе
# Игрок      
1. Juan Portillo 3 0
2. Emanuel Britez 1 1
3. Juan Manuel Garcia 1 0
4. Nicolas Cordero 1 0
5. Martin Ezequiel Canete 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланус 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0 37.5% (3)
 Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ланус 0:3 Ривер Плейт Колон 1:4 Ланус Ланус 4:2 Атлетико Тукуман Ланус 0:0 Арагуа
Ланус 4:1 Ла Экидад Гремио 3:1 Ланус Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ла Экидад 0:1 Ланус Бока Хуниорс 1:0 Ланус Ланус 1:2 Гремио Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Арагуа 0:1 Ланус Сармиенто 1:0 Ланус Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Патронато де Парана 2:2 Ланус Химнасия Ла-Плата 2:4 Ланус Ланус 4:2 Патронато де Парана Банфилд 2:0 Ланус Уракан 0:0 Ланус Ланус 2:1 Атлетико Тукуман
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Колон 1:1 Унион Санта-Фе
Дефенса и Хустисия 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 4:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:1 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 1:2 Патронато де Парана Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе

Последние игры между собой

Ланус: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Унион Санта-Фе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Унион Санта-Фе 3:2 Ланус Лига професиональ Унион Санта-Фе 2:0 Ланус Кубок Диего Марадоны Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Суперлига Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Суперлига
Ланус 2:1 Унион Санта-Фе Суперлига Ланус 1:2 Унион Санта-Фе Кубок Ланус 0:1 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 0:4 Ланус Примера Унион Санта-Фе 1:1 Ланус Примера Унион Санта-Фе 0:0 Ланус Примера Ланус 2:0 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 0:0 Ланус Примера Унион Санта-Фе 0:1 Ланус Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 1:0 4 3 0 1 9 - 6 9
2. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Индепендьенте 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Колон 4 2 1 1 5 - 6 7
5. Ривер Плейт 3 2 0 1 8 - 2 6
6. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 7 - 5 6
7. Патронато де Парана 3 2 0 1 4 - 2 6
8. Атлетико Тукуман 3 2 0 1 5 - 5 6
9. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 2 - 0 5
11. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 3 - 2 5
12. Банфилд 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Арсенал Саранди 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 1 - 1 4
16. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 5 - 5 3
18. Клуб Атлетико Эстудиантес 3 1 0 2 5 - 5 3
19. Росарио Сентраль 3 1 0 2 2 - 3 3
20. Альдосиви 3 1 0 2 1 - 4 3
21. Сармиенто 3 1 0 2 1 - 5 3
22. Велес Сарсфилд 3 0 2 1 0 - 1 2
23. Бока Хуниорс 3 0 2 1 1 - 3 2
24. Платенсе 3 0 1 2 2 - 4 1
25. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 4 1
26. Унион Санта-Фе 0:1 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Ланус 1:0 3 2 0 1 5 - 5 6
3. Индепендьенте 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Сентраль Кордоба 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Уракан 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Арсенал Саранди 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Колон 2 1 0 1 2 - 4 3
15. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
16. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 3 3
17. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 3 3
18. Велес Сарсфилд 2 0 2 0 0 - 0 2
19. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
20. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Унион Санта-Фе 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
22. Платенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Альдосиви 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Банфилд 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ривер Плейт 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Ланус 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Годой Крус 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Патронато де Парана 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Аргентинос Хуниорс 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Тальерес Кордоба 2 0 0 2 3 - 5 0
23. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Росарио Сентраль 2 0 0 2 1 - 3 0
26. Унион Санта-Фе 0:1 2 0 0 2 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 5 1 0
2. Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 3 0 0
3. Ривер Плейт Де ла Крус Николас 3 0 0
4. Клуб Атлетико Эстудиантес Кастро Мануэль 3 0 0
5. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Колон Rodrigo Aliendro 2 1
2. Сан-Лоренсо Gabriel Rojas1 2 1
3. Унион Санта-Фе Juan Portillo 3 0
4. Патронато де Парана Brian Nievas 3 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Жозе Густаво Санд бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Унион Санта-Фе
2.17
4.00
3.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ланус 1:0 Унион Санта-Фе онлайн




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